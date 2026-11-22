Nhận định Sassuolo vs Genoa: Chủ nhà tìm lại chiến thắng Sassuolo cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đã thua cả 5 trận gần nhất, trước Genoa vào 21h00 ngày 22/11/2026 tại Mapei Stadium – Città del Tricolore.

Sassuolo cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp đón Genoa. Chủ nhà đã thua cả 5 trận gần nhất, và trận đấu tại Mapei Stadium – Città del Tricolore lúc 21h00 ngày 22/11/2026 là cơ hội để họ tìm lại cảm giác chiến thắng.

Sassuolo mang theo chuỗi thua kéo dài

Phong độ gần đây của Sassuolo đang ở mức đáng lo ngại: thua cả 5 trận gần nhất, không có trận hòa hay trận thắng nào xen kẽ. Chuỗi kết quả này khiến đội chủ nhà thiếu niềm tin và cần một kết quả tích cực để lấy lại tinh thần.

Trên bảng xếp hạng, Sassuolo đang đứng thứ 17 với 8 điểm. Mỗi trận sân nhà vì thế mang sức nặng lớn, bởi một chiến thắng sẽ giúp họ kéo dãn khoảng cách với những đối thủ phía trên.

Genoa có phong độ thất thường nhưng vẫn nhỉnh hơn

Genoa bước vào trận đấu với phong độ pha trộn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận. Họ vừa thua trận gần nhất sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Hiện Genoa xếp thứ 13 với 13 điểm, hơn Sassuolo 4 bậc và 5 điểm. Khoảng cách không quá lớn, nhưng so với chuỗi 5 trận thua của chủ nhà, đội khách đang ở vị thế tâm lý tốt hơn.

Thế đối đầu nghiêng về Genoa

Lịch sử gặp gỡ gần đây cũng không có lợi cho Sassuolo. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sassuolo chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 4 trận. Genoa giành chiến thắng ở phần lớn các cuộc chạm trán này.

Đây là thử thách tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà. Muốn đảo ngược xu hướng, Sassuolo phải cho thấy một diện mạo khác hẳn so với các trận vừa qua.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Sassuolo, trọng tâm là sự chắc chắn. Sau chuỗi thua dài, một khởi đầu thận trọng và kỷ luật có thể quan trọng hơn lối chơi phô trương. Việc không để thủng lưới sớm sẽ giúp họ giữ bình tĩnh và tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ngược lại, Genoa sẽ muốn phục hồi sau trận thua gần nhất bằng cách tận dụng lợi thế tâm lý từ thế đối đầu. Nếu duy trì được sự ổn định như trong chuỗi 3 trận thắng trước đó, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Genoa đang có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Sassuolo có động lực rất lớn để chấm dứt chuỗi trận không thắng trên sân nhà. Một trận đấu giằng co, trong đó yếu tố tâm lý đóng vai trò quan trọng, là kịch bản khả dĩ nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sassuolo · 0 thắng 1 hòa Genoa · 4 thắng Genoa 2 - 1 Sassuolo GEN Sassuolo 1 - 2 Genoa GEN Genoa 2 - 1 Sassuolo GEN Sassuolo 1 - 2 Genoa GEN Sassuolo 1 - 1 Genoa Hòa

Sassuolo 5 trận gần nhất B B B B B 11 Trận 2-2-7 T-H-B 16 Ghi (TB 1.5) 29 Thủng lưới Genoa 5 trận gần nhất B T T T B 11 Trận 4-1-6 T-H-B 11 Ghi (TB 1.0) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 11 9 1 1 +15 28 T B T T T … 12 Torino 12 4 2 6 -3 14 B H B B T 13 Genoa 11 4 1 6 -5 13 B T T T B 14 Lecce 12 3 1 8 -13 10 B H B B B … 16 Parma 12 2 2 8 -12 8 B B T H B 17 Sassuolo 11 2 2 7 -13 8 B B B B B 18 Monza 11 2 1 8 -8 7 B B B B T …

Tình hình lực lượng Sassuolo ✚ V. Adzic (Knee Injury) ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) ✚ F. Leysen (Knee Injury) ✚ C. Volpato (Muscle Injury) ✚ Y. Paz (Knee Injury) Genoa ✚ M. Frendrup (Ankle Injury)