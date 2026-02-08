Nhận định Sassuolo vs Inter - Serie A Inter Milan hành quân đến MAPEI Stadium với mục tiêu nới rộng khoảng cách trên ngôi đầu bảng Serie A, bất chấp những tổn thất nghiêm trọng về lực lượng ở hàng tiền vệ.

Vào lúc 00:00 ngày 09/02/2026, sân MAPEI Stadium - Città del Tricolore sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa chủ nhà Sassuolo và đội đầu bảng Inter. Đây là trận đấu mà Inter cần chứng minh bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch trong bối cảnh đội hình đang bị sứt mẻ nghiêm trọng bởi chấn thương.

00:00 ngày 09/02/2026 - Thử thách cho tham vọng của Inter

Inter bước vào vòng đấu này với tư cách là đội bóng thống trị Serie A. Đội quân của HLV Simone Inzaghi đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 55 điểm sau 23 trận, bỏ xa các đối thủ bám đuổi. Trong khi đó, Sassuolo đang đứng ở vị trí thứ 11 với 29 điểm, một vị trí tương đối an toàn nhưng thiếu sự đột phá.

Về mặt phong độ, Inter đang thể hiện sức mạnh hủy diệt với chuỗi thắng ấn tượng, chỉ để hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Ngược lại, Sassuolo đang có dấu hiệu chững lại khi đã để thua 3 trong 5 trận gần đây, dù vừa tìm lại niềm vui bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Sự đối lập giữa tấn công và phòng ngự

Thống kê mùa này chỉ ra sự chênh lệch rõ rệt về hiệu suất giữa hai đội. Inter sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 52 bàn thắng (trung bình 2.3 bàn/trận) và hàng thủ kiên cố nhất khi mới chỉ lọt lưới 19 bàn. Đáng chú ý, bản lĩnh sân khách của Inter là cực kỳ ấn tượng với 9 chiến thắng sau 11 chuyến hành quân xa nhà.

Sassuolo, dù ghi được 27 bàn thắng, nhưng hàng thủ của họ lại là tử huyệt khi đã để thủng lưới tới 29 bàn. Tại sân nhà MAPEI, Sassuolo cũng không thực sự ổn định khi mới chỉ giành được 4 chiến thắng sau 11 trận. Điểm sáng của đội chủ nhà là lối chơi cống hiến, nhưng điều đó thường khiến họ dễ bị tổn thương trước những pha phản công sắc lẹm của các đội bóng lớn.

Lịch sử đối đầu đầy duyên nợ

Trong quá khứ, Sassuolo thường được mệnh danh là "khắc tinh" của Inter. Tuy nhiên, nhìn vào 5 trận đối đầu gần nhất, Inter đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng và 2 trận thua. Cụ thể:

22/09/2025: Inter 2 - 1 Sassuolo

05/05/2024: Sassuolo 1 - 0 Inter

28/09/2023: Inter 1 - 2 Sassuolo

14/05/2023: Inter 4 - 2 Sassuolo

29/12/2022: Sassuolo 0 - 1 Inter

Có thể thấy, các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có xu hướng bùng nổ bàn thắng, ngoại trừ trận thua tối thiểu của Inter vào tháng 5/2024.

Tình hình lực lượng: Bài toán khó cho Simone Inzaghi

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với cơn bão chấn thương, nhưng Inter có phần lo ngại hơn khi các trụ cột vắng mặt đều nằm ở trục giữa. Cụ thể:

Sassuolo:

D. Boloca: Chấn thương đầu gối

F. Cande: Chấn thương đầu gối

E. Pieragnolo: Chấn thương đầu gối

S. Turati: Vắng mặt vì bị ốm

Inter:

N. Barella: Chấn thương cơ

H. Calhanoglu: Chấn thương bắp chân

D. Dumfries: Chấn thương mắt cá

M. Darmian: Khả năng ra sân bỏ ngỏ do chấn thương bắp chân

Việc thiếu vắng cả Barella và Calhanoglu sẽ khiến khả năng kiểm soát tuyến giữa và điều tiết nhịp độ trận đấu của Inter bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là cơ hội để Sassuolo khai thác nếu họ dám chơi mạo hiểm.

Nhận định và dự đoán kết quả

Mặc dù gặp khó khăn về lực lượng, Inter vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và tinh thần đang lên cao. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng dành cho đội khách là 45%, tương đương với tỷ lệ một trận hòa (45%), trong khi cơ hội gây bất ngờ của Sassuolo chỉ là 10%.

Dự báo đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ hơn thường lệ. Inter có thể sẽ không áp đảo hoàn toàn nhưng sự già rơ của các ngôi sao còn lại trong đội hình sẽ giúp họ ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Dự đoán: Inter thắng.