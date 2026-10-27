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Nhận định Sassuolo vs Lazio: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu

Văn Thể27/10/2026 19:46

Lazio còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 22 điểm và chưa thua trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của Sassuolo lúc 00:30 ngày 28/10/2026.

Lazio có cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách trên sân của Sassuolo. Đội bóng thủ đô đang đứng thứ 2 với 22 điểm và có chuỗi phong độ rất tốt. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 28/10/2026 tại Mapei Stadium – Città del Tricolore.

Lazio mang theo chuỗi phong độ ấn tượng

Trong 5 trận gần nhất, Lazio thắng 4 trận, hòa 1 trận và không để thua trận nào. Đáng chú ý, họ vừa có 3 chiến thắng liên tiếp trước khi đến sân của Sassuolo. Đây là nền tảng tâm lý quan trọng cho một đội bóng đang muốn rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Với 22 điểm và vị trí thứ 2, Lazio hiểu rằng mỗi trận thắng đều có giá trị lớn trong cuộc đua phía trên. Một chuyến làm khách thành công sẽ giúp họ duy trì sức ép lên ngôi đầu bảng.

Sassuolo thiếu ổn định ở nhóm giữa bảng

Ngược lại, Sassuolo đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Họ cũng đang thua 2 trận liên tiếp, nên cần sớm tìm lại sự chắc chắn.

Hiện Sassuolo đứng thứ 14 với 8 điểm, kém Lazio tới 14 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ và vị thế giữa hai đội trước trận đấu.

Thế đối đầu nghiêng về Lazio

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lazio thắng 3 trận, Sassuolo thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy Lazio thường chiếm ưu thế trước đối thủ. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của Sassuolo là lời nhắc rằng họ vẫn có khả năng gây khó khăn cho đội khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lazio, thử thách lớn nhất là giữ được sự tập trung và nhịp độ thắng lợi khi làm khách. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp họ kiểm soát thế trận và tận dụng tâm lý đang lên.

Với Sassuolo, trận đấu là dịp để chấm dứt chuỗi thua và lấy lại niềm tin trên sân nhà. Họ cần thi đấu kỷ luật và tận dụng sự cổ vũ của khán giả để tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn nhiều trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Lazio là đội được đánh giá cao hơn. Chuỗi 5 trận không thua cùng khoảng cách 14 điểm tạo ra lợi thế rõ rệt cho đội khách. Nếu duy trì được sự ổn định, Lazio hoàn toàn có thể giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu, trong khi Sassuolo phải nỗ lực nhiều để cải thiện chuỗi kết quả hiện tại.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sassuolo · 1 thắng1 hòaLazio · 3 thắng
10/03/2026
Lazio
2 - 1
Sassuolo
LAZ
14/09/2025
Sassuolo
1 - 0
Lazio
SAS
27/05/2024
Lazio
1 - 1
Sassuolo
Hòa
22/10/2023
Sassuolo
0 - 2
Lazio
LAZ
04/05/2023
Lazio
2 - 0
Sassuolo
LAZ
Sassuolo
5 trận gần nhất
BBHBT
8
Trận
2-2-4
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
16
Thủng lưới
Lazio
5 trận gần nhất
TTTHT
8
Trận
7-1-0
T-H-B
16
Ghi (TB 2.0)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter8710+1322TTTHT
2Lazio8710+1122TTTTH
3AS Roma8530+1318HTHHT
13Bologna8224-28TBTHB
14Sassuolo8224-48BBHBT
15Monza8215-37BTBTB
Tình hình lực lượng
Sassuolo
D. Boloca (Muscle Injury)
J. Idzes (Muscle Injury)
I. Kone (Broken Leg)
F. Leysen (Knee Injury)
Y. Paz (Knee Injury)
D. Boloca (Muscle Injury)
J. Idzes (Muscle Injury)
I. Kone (Broken Leg)
Lazio
A. Furlanetto (Knee Injury)
A. Gudmundsson (Shoulder Injury)
A. Marusic (Muscle Injury)
N. Rovella (Calf Injury)
A. Pinamonti (Illness)
A. Furlanetto (Knee Injury)
A. Gudmundsson (Shoulder Injury)
A. Marusic (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Sassuolo vs Lazio: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu
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