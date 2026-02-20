Nhận định Sassuolo vs Verona - Serie A: Cơ hội bứt phá cho đội chủ nhà Sassuolo tiếp đón Verona tại MAPEI Stadium trong trận đấu muộn vòng đấu Serie A. Với lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn, Sassuolo được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trước đội khách đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Trận đấu giữa Sassuolo và Verona diễn ra vào lúc 02:45 ngày 21/02/2026 tại sân vận động MAPEI Stadium - Città del Tricolore. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất quan trọng đối với cả hai đội khi Sassuolo cần điểm để duy trì vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng, trong khi Verona đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go.

Vị trí trên bảng xếp hạng và bối cảnh trận đấu

Hiện tại, Sassuolo đang đứng ở vị trí thứ 10 với 32 điểm sau 25 vòng đấu. Trong khi đó, Verona đang trải qua một mùa giải cực kỳ khó khăn khi dậm chân tại vị trí thứ 20, đáy bảng xếp hạng với chỉ 15 điểm tích lũy được.

Đội Vị trí Điểm Phong độ gần đây Sassuolo 10 32 Thắng 3, Thua 2 Verona 20 15 Hòa 2, Thua 3

Phân tích phong độ và thực lực hai đội

Sassuolo (Chủ nhà): Sự ổn định cần thiết

Đội chủ nhà bước vào trận đấu này với thành tích 9 trận thắng, 5 trận hòa và 11 trận thua sau 25 vòng đấu. Hiệu suất ghi bàn của Sassuolo đạt mức trung bình 1.2 bàn/trận (29 bàn thắng) và để thủng lưới 1.4 bàn/trận (35 bàn thua). Đáng chú ý, trong 5 trận gần nhất được ghi nhận theo chuỗi phong độ, họ đã giành được 3 chiến thắng quan trọng để củng cố vị thế ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Verona (Khách): Khủng hoảng chưa có lối thoát

Trái ngược với đội chủ nhà, Verona chỉ mới có được vỏn vẹn 2 chiến thắng kể từ đầu mùa giải. Với 14 trận thua và 9 trận hòa, đội khách đang sở hữu hàng công yếu kém nhất giải đấu khi chỉ ghi được 19 bàn thắng (0.8 bàn/trận). Bên cạnh đó, hàng thủ của họ cũng đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi đã phải nhận tới 43 bàn thua (trung bình 1.7 bàn/trận). Phong độ trong 5 trận gần nhất của Verona cũng khá nghèo nàn với 3 trận thua và 2 trận hòa.

Lịch sử đối đầu và dự đoán kết quả

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai câu lạc bộ, dù vị thế hiện tại có sự chênh lệch lớn:

04/10/2025: Verona 0 - 1 Sassuolo

03/03/2024: Verona 1 - 0 Sassuolo

01/09/2023: Sassuolo 3 - 1 Verona

08/04/2023: Verona 2 - 1 Sassuolo

25/10/2022: Sassuolo 2 - 1 Verona

Tính tổng cộng trong 5 lần chạm trán gần đây, Sassuolo chiếm ưu thế nhẹ với 3 chiến thắng, trong khi Verona giành được 2 thắng lợi. Cần lưu ý rằng các trận đấu giữa hai đội thường diễn ra khá cởi mở và có bàn thắng từ cả hai phía.

Dựa trên các chỉ số thống kê và lợi thế sân nhà, Sassuolo được đánh giá cao hơn với tỷ lệ giành chiến thắng là 45%. Khả năng trận đấu kết thúc với kết quả hòa cũng được đánh giá ở mức 45%, trong khi cơ hội tạo nên bất ngờ của Verona chỉ là 10%. Các chuyên gia nhận định đây có thể là một trận đấu mà đội chủ nhà sẽ kiểm soát thế trận nhưng không có quá nhiều bàn thắng được ghi, với dự đoán Sassuolo ghi dưới 2.5 bàn và Verona dưới 1.5 bàn.