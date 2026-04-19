Nhận định SC Freiburg vs 1. FC Heidenheim - Bundesliga Tại vòng 30 Bundesliga, SC Freiburg đứng trước cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm khi tiếp đón đội bét bảng 1. FC Heidenheim đang khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.

Cuộc đối đầu giữa SC Freiburg và 1. FC Heidenheim diễn ra vào lúc 20:30 ngày 19/04/2026 tại sân vận động Europa-Park Stadion. Đây là trận chiến giữa hai thái cực: một đội đang nỗ lực bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu và một đội đang vùng vẫy ở vị trí cuối bảng xếp hạng.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

SC Freiburg bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 8, sở hữu 40 điểm sau 29 trận. Phong độ của đội chủ nhà trong 5 trận gần nhất là thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, Europa-Park Stadion đang là điểm tựa vững chắc cho Freiburg khi họ đã giành được 7 trong tổng số 11 chiến thắng từ đầu mùa tại đây.

Ngược lại, 1. FC Heidenheim đang đứng ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 19 điểm. Đội khách đang trải qua chuỗi ngày đen tối với phong độ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Đặc biệt, khả năng thi đấu xa nhà của Heidenheim là cực kỳ báo động khi họ đã để thua tới 11 trận trên sân khách kể từ đầu mùa giải.

Phân tích hiệu số và khả năng ghi bàn

SC Freiburg duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định với trung bình 1,4 bàn/trận (ghi 42 bàn). Tuy nhiên, hàng thủ của họ vẫn còn những kẽ hở khi để lọt lưới 47 bàn sau 29 trận. Đây là điểm mà Heidenheim có thể khai thác nếu họ muốn tìm kiếm hy vọng trụ hạng.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của 1. FC Heidenheim mới thực sự là vấn đề nan giải. Họ đã để thủng lưới tới 64 bàn (trung bình 2,2 bàn/trận) – một con số quá lớn tại Bundesliga. Với hiệu suất tấn công khiêm tốn chỉ 1,1 bàn/trận, việc tìm đường vào khung thành Freiburg sẽ là thử thách khó khăn cho các chân sút đội khách.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, lịch sử đang ở trạng thái cân bằng khi mỗi đội đều có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng lưu ý, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 12/2025, Heidenheim đã giành chiến thắng 2-1. Dù vậy, ở lần tái đấu này, Freiburg đang chiếm mọi ưu thế về tâm lý và địa lợi.

Danh sách vắng mặt đáng tiếc

Về mặt lực lượng, cả hai đội đều chịu tổn thất do chấn thương:

P. Osterhage (chấn thương đầu gối) và M. Rosenfelder (chấn thương gân kheo) sẽ vắng mặt. 1. FC Heidenheim: Đội khách gặp khủng hoảng nghiêm trọng khi mất hàng loạt trụ cột bao gồm S. Conteh, J. Fohrenbach, B. Gimber, M. Kaufmann và L. Paqarada do các chấn thương đầu gối và cơ bắp.

Dự đoán kết quả trận đấu

Phân tích các dữ liệu thống kê cho thấy SC Freiburg đang nắm lợi thế lớn. Với chiều sâu đội hình vượt trội và phong độ sân khách yếu kém của Heidenheim, chủ nhà Freiburg được dự báo sẽ làm chủ thế trận. Khả năng Freiburg thắng hoặc hòa được đánh giá lên tới 90%, trong khi cửa thắng của đội khách Heidenheim chỉ dừng lại ở mức 10%.

Trận đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra chặt chẽ với ít hơn 2,5 bàn thắng từ mỗi đội, trong đó Freiburg nhiều khả năng sẽ tận dụng tối đa sự khủng hoảng lực lượng của đối thủ để giữ lại 3 điểm quý giá.