Nhận định SC Freiburg vs Bayer Leverkusen - Bundesliga Bayer Leverkusen đặt mục tiêu củng cố vị trí trong top 6 khi hành quân đến sân Europa-Park Stadion của SC Freiburg vào lúc 21h30 ngày 07/03/2026.

Cuộc đối đầu giữa SC Freiburg và Bayer Leverkusen tại vòng đấu sắp tới của Bundesliga hứa hẹn mang đến những diễn biến kịch tính khi cả hai đội đều đang nỗ lực cho các mục tiêu riêng biệt trên bảng xếp hạng. Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Europa-Park Stadion, nơi SC Freiburg luôn thể hiện một bộ mặt rất khác so với khi phải làm khách.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Bayer Leverkusen hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 43 điểm sau 24 vòng đấu. Phong độ gần đây của đội bóng do Xabi Alonso dẫn dắt khá ổn định với 2 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong 5 vòng đấu gần nhất. Mục tiêu của đội khách không gì khác ngoài việc duy trì vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu.

Trong khi đó, SC Freiburg đang xếp vị trí thứ 8 với 33 điểm. Khoảng cách 10 điểm với chính đối thủ Leverkusen khiến trận đấu này trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu giành chiến thắng, Freiburg có thể hy vọng rút ngắn khoảng cách, ngược lại một thất bại sẽ khiến họ xa dần nhóm đua tranh top 6. Phong độ của đội chủ nhà đang khá thất thường khi thắng 2 và thua 3 trong 5 trận vừa qua.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Bayer Leverkusen 6 43 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 SC Freiburg 8 33 Thắng 2, Thua 3

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

SC Freiburg: Điểm tựa Europa-Park Stadion

Dù phong độ tổng thể mùa này có phần trồi sụt, SC Freiburg vẫn cho thấy họ là một đối thủ cực kỳ khó chịu khi được thi đấu tại sân nhà. Trong tổng số 9 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 7 trận được họ thực hiện tại Europa-Park Stadion. Đáng chú ý, họ chỉ mới để thua duy nhất 1 trận trên sân nhà mùa này.

Về mặt tấn công, Freiburg ghi được 34 bàn (trung bình 1.4 bàn/trận) nhưng hàng thủ lại đang là nỗi lo khi đã để lọt lưới 39 bàn (trung bình 1.6 bàn/trận). Việc cải thiện khả năng phòng ngự sẽ là chìa khóa nếu họ muốn giữ lại điểm số trước sức tấn công mạnh mẽ của Leverkusen.

Bayer Leverkusen: Sức mạnh tấn công đa dạng

Bayer Leverkusen sở hữu một trong những hàng công hiệu quả tại Bundesliga mùa này với 45 bàn thắng ghi được (trung bình 1.9 bàn/trận). Đội bóng này cũng cho thấy sự cân bằng tốt hơn khi chỉ thủng lưới 29 bàn (1.2 bàn/trận). Trên sân khách, Leverkusen đã giành được 6 chiến thắng sau 12 lần hành quân, cho thấy họ không hề e ngại áp lực từ khán đài đối phương.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của đội khách

Thống kê lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Bayer Leverkusen. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Leverkusen bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Cụ thể:

26/10/2025: Bayer Leverkusen 2 - 0 SC Freiburg

04/05/2025: SC Freiburg 2 - 2 Bayer Leverkusen

22/12/2024: Bayer Leverkusen 5 - 1 SC Freiburg

17/03/2024: SC Freiburg 2 - 3 Bayer Leverkusen

29/10/2023: Bayer Leverkusen 2 - 1 SC Freiburg

Có thể thấy, Leverkusen thường xuyên ghi được nhiều bàn thắng vào lưới Freiburg, đặc biệt là trận thắng đậm 5-1 hồi cuối năm 2024.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Danh sách vắng mặt

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với những tổn thất về lực lượng, đặc biệt là đội khách Leverkusen với danh sách bệnh binh khá dài:

SC Freiburg: L. Kubler (chấn thương gân kheo), D. Kyereh (thiếu thể lực thi đấu), M. Rosenfelder (chấn thương).

L. Kubler (chấn thương gân kheo), D. Kyereh (thiếu thể lực thi đấu), M. Rosenfelder (chấn thương). Bayer Leverkusen: Arthur, L. Bade (chấn thương cơ), E. Ben Seghir (chấn thương mắt cá chân), M. Flekken, Lucas (chấn thương bắp chân), N. Tella đều vắng mặt. Tiền đạo chủ lực P. Schick đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương cơ.

Nhận định và dự đoán kết quả

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách và thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương, Bayer Leverkusen vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và lịch sử đối đầu vượt trội. Tuy nhiên, SC Freiburg với lợi thế sân nhà chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn.

Các chuyên gia dự đoán khả năng thắng trận của Leverkusen và một kết quả hòa là ngang nhau (cùng 45%), trong khi cơ hội thắng của Freiburg chỉ là 10%. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với ít hơn 2.5 bàn thắng được ghi cho mỗi đội.

Dự đoán kết quả: Hòa hoặc Bayer Leverkusen thắng.