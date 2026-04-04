Nhận định SC Freiburg vs Bayern München - Thử thách cực đại cho chủ nhà tại Bundesliga Bayern München hành quân đến sân Europa-Park Stadion với mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng Bundesliga, trong khi SC Freiburg nỗ lực cải thiện vị trí thứ 8 để nuôi hy vọng dự cúp châu Âu.

Vào lúc 20:30 ngày 04/04/2026, sân vận động Europa-Park Stadion sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa SC Freiburg và Bayern München. Trong khi đội khách đang băng băng về đích với sức mạnh hủy diệt, chủ nhà Freiburg lại đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự giải đấu châu lục.

Toàn cảnh bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Bayern München hiện đang ngự trị ở đỉnh bảng xếp hạng Bundesliga với 70 điểm sau 27 vòng đấu. Phong độ của "Hùm xám" là vô cùng ấn tượng khi họ đã giành được 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Trái ngược với đối thủ, SC Freiburg đang đứng ở vị trí thứ 8 với 37 điểm. Phong độ của đội chủ nhà khá thất thường với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng đấu vừa qua.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bayern München 1 70 Thắng 4, Hòa 1 SC Freiburg 8 37 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Bayern München: Sức mạnh tấn công không thể ngăn cản

Đội khách đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 97 bàn thắng sau 27 trận, đạt hiệu suất trung bình 3,6 bàn mỗi trận. Khả năng đá sân khách của Bayern cũng rất đáng nể khi họ đã giành chiến thắng 10 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận từ đầu mùa. Với hệ thống phòng ngự chỉ để lọt lưới trung bình 0,9 bàn/trận, Bayern đang cho thấy sự cân bằng tuyệt vời giữa các tuyến.

SC Freiburg: Tận dụng ưu thế sân nhà Europa-Park Stadion

Dù đứng ở vị trí thứ 8, SC Freiburg vẫn là đội bóng khó chịu khi được chơi tại sào huyệt của mình. Trong tổng số 10 trận thắng mùa này, có tới 7 trận họ giành được trên sân nhà. Tuy nhiên, hàng thủ đang là nỗi lo lớn của huấn luyện viên khi đã để thủng lưới 44 bàn sau 27 trận. Để có điểm trước Bayern, Freiburg cần phải cải thiện đáng kể khả năng bọc lót và hạn chế sai lầm cá nhân.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Nhìn vào lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất, Bayern München đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Cụ thể:

22/11/2025: Bayern München 6 - 2 SC Freiburg

25/01/2025: SC Freiburg 1 - 2 Bayern München

01/09/2024: Bayern München 2 - 0 SC Freiburg

02/03/2024: SC Freiburg 2 - 2 Bayern Munich

08/10/2023: Bayern Munich 3 - 0 SC Freiburg

Trong 5 cuộc chạm trán này, Bayern thắng 4 trận và chỉ để hòa 1 trận, ghi tổng cộng 15 bàn vào lưới đối phương.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về nhân sự trước thềm trận đấu quan trọng này.

M. Rosenfelder: Vắng mặt vì chấn thương gân kheo.

D. Kyereh: Khả năng ra sân bỏ ngỏ do chưa đạt thể trạng tốt nhất.

N. Jackson: Vắng mặt do án treo giò (thẻ đỏ).

C. Kiala: Vắng mặt vì chấn thương cổ chân.

W. Mike: Vắng mặt vì chấn thương háng.

S. Ulreich: Vắng mặt vì chấn thương cơ.

H. Kane: Khả năng ra sân chưa chắc chắn do chấn thương.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các số liệu thống kê và phong độ thực tế, Bayern München vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chiến thắng với tỷ lệ dự đoán là 45%, trong khi khả năng một trận hòa cũng ở mức 45%. SC Freiburg chỉ có khoảng 10% cơ hội tạo nên bất ngờ. Với hàng công đang vào phom, đội khách được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mạch bất bại tại Bundesliga.

Cập nhật đội hình lúc 20:01 04/04/2026

Đội hình chính thức

SC Freiburg

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Julian Schuster

Đội hình xuất phát:

1. Noah Atubolu (G)

29. Philipp Treu (D)

28. Matthias Ginter (D)

3. Philipp Lienhart (D)

30. Christian Günter (D)

8. Maximilian Eggestein (M)

44. Johan Manzambi (M)

19. Jan-Niklas Beste (M)

14. Yuito Suzuki (M)

7. Derry Scherhant (M)

9. Lucas Höler (F)

Dự bị:

31. Igor Matanović

27. Nicolas Höfler

17. Lukas Kübler

5. Anthony Jung

43. Bruno Ogbus

32. Vincenzo Grifo

22. Cyriaque Irié

26. Maximilian Philipp

21. Florian Müller

Bayern München

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Vincent Kompany

Đội hình xuất phát:

1. Manuel Neuer (G)

44. Josip Stanišić (D)

4. Jonathan Tah (D)

3. Min-jae Kim (D)

20. Tom Bischof (D)

6. Joshua Kimmich (M)

8. Leon Goretzka (M)

42. Lennart Karl (M)

22. Raphaël Guerreiro (M)

14. Luis Díaz (M)

7. Serge Gnabry (F)

Dự bị: