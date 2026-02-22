Nhận định SC Freiburg vs Borussia Monchengladbach - Bundesliga SC Freiburg tiếp đón Borussia Monchengladbach tại vòng 23 Bundesliga với mục tiêu giành trọn 3 điểm để bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu, trong bối cảnh đội khách đang lún sâu ở cuối bảng xếp hạng.

Trận đấu giữa SC Freiburg và Borussia Monchengladbach diễn ra vào lúc 21h30 ngày 22/02/2026 tại sân vận động Europa-Park Stadion. Đây là cuộc đối đầu quan trọng đối với cả hai đội khi Freiburg cần điểm để duy trì vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng, trong khi Monchengladbach đang nỗ lực thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, SC Freiburg đang đứng thứ 8 với 30 điểm sau 22 vòng đấu. Đội chủ sân Europa-Park Stadion duy trì một phong độ khá ổn định tại sân nhà với 6 chiến thắng trong tổng số 8 trận thắng từ đầu mùa. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất của họ có phần chững lại với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua.

Ngược lại, Borussia Monchengladbach đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi xếp vị trí thứ 14 với 22 điểm. Đội khách chỉ giành được 5 chiến thắng sau 22 trận đã đấu. Phong độ gần đây của họ rất đáng báo động khi không biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận gần nhất (3 trận hòa và 2 trận thua).

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) SC Freiburg 8 30 1 thắng, 1 hòa, 3 thua Borussia Monchengladbach 14 22 0 thắng, 3 hòa, 2 thua

Phân tích hiệu suất thi đấu

SC Freiburg đã ghi được 32 bàn thắng (trung bình 1.5 bàn/trận) nhưng cũng để lọt lưới 36 lần. Điểm tựa lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên trưởng là thành tích sân nhà, nơi họ chỉ mới để thua duy nhất 1 trận kể từ đầu mùa. Sự hiệu quả trong khâu dứt điểm tại Europa-Park Stadion sẽ là chìa khóa để họ giành lợi thế sớm.

Phía bên kia chiến tuyến, Borussia Monchengladbach đang sở hữu hàng thủ khá lỏng lẻo khi để thủng lưới 37 bàn sau 22 trận. Hiệu suất ghi bàn của đội khách cũng không cao, chỉ đạt trung bình 1.1 bàn/trận. Việc phải thi đấu xa nhà luôn là thử thách lớn với Monchengladbach khi họ đã nhận tới 5 thất bại trên sân khách mùa này.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của Freiburg

Thống kê từ lịch sử đối đầu gần đây đang ủng hộ hoàn toàn đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, SC Freiburg giành tới 3 chiến thắng và có 2 trận hòa, không để thua trận nào trước Borussia Monchengladbach.

06/10/2025: Borussia Monchengladbach 0 - 0 SC Freiburg

12/04/2025: Borussia Monchengladbach 1 - 2 SC Freiburg

30/11/2024: SC Freiburg 3 - 1 Borussia Monchengladbach

30/03/2024: Borussia Monchengladbach 0 - 3 SC Freiburg

04/11/2023: SC Freiburg 3 - 3 Borussia Monchengladbach

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Cả hai đội đều đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng do chấn thương và thẻ phạt. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Danh sách vắng mặt

SC Freiburg: L. Kubler (chấn thương gân kheo), D. Kyereh (chưa đủ thể lực), P. Lienhart (căng cơ bụng), J. Manzambi (án treo giò), M. Rosenfelder (chấn thương).

Borussia Monchengladbach: R. Hack và T. Kleindienst (chấn thương đầu gối), N. Ngoumou (chấn thương gân Achilles), R. Reitz (treo giò do đủ thẻ vàng), G. Reyna (chấn thương cơ), A. Sarco (chấn thương mắt cá chân).

Nhận định trận đấu

Với ưu thế sân nhà và lịch sử đối đầu vượt trội, SC Freiburg được đánh giá cao hơn đáng kể trong cuộc đối đầu này. Cơ hội giành chiến thắng của đội chủ nhà ước tính khoảng 45%, tương đương với tỷ lệ hòa, trong khi khả năng thắng của đội khách chỉ là 10%.

Trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng do sự vắng mặt của các trụ cột trên hàng công của cả hai phía. Kịch bản Freiburg giành chiến thắng tối thiểu hoặc một kết quả hòa có bàn thắng là khả năng dễ xảy ra nhất.

Cập nhật đội hình lúc 21:01 22/02/2026

Đội hình chính thức

SC Freiburg

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Julian Schuster

Đội hình xuất phát:

1. Noah Atubolu (G)

29. Philipp Treu (D)

28. Matthias Ginter (D)

43. Bruno Ogbus (D)

30. Christian Günter (D)

8. Maximilian Eggestein (M)

6. Patrick Osterhage (M)

19. Jan-Niklas Beste (M)

14. Yuito Suzuki (M)

32. Vincenzo Grifo (M)

31. Igor Matanović (F)

Dự bị:

21. Florian Müller

33. Jordy Makengo

5. Anthony Jung

65. Karl Steinmann

69. Rouven Tarnutzer

22. Cyriaque Irié

9. Lucas Höler

26. Maximilian Philipp

7. Derry Scherhant

Borussia Mönchengladbach

Sơ đồ: 3-5-2

HLV: Eugen Polanski

Đội hình xuất phát:

33. Moritz Nicolas (G)

14. Kota Takai (D)

30. Nico Elvedi (D)

4. Kevin Diks (D)

29. Joseph Scally (M)

16. Philipp Sander (M)

6. Yannik Engelhardt (M)

38. Hugo Bolin (M)

26. Lukas Ullrich (M)

9. Franck Honorat (F)

15. Haris Tabaković (F)

Dự bị: