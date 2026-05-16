Nhận định SC Freiburg vs RB Leipzig - Quyết đấu tại Bundesliga RB Leipzig đứng trước cơ hội xây chắc vị trí trong top 3 khi đối đầu với SC Freiburg, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn về phong độ trước vòng đấu quyết định.

Vào lúc 20:30 ngày 16/05/2026, sân vận động Europa-Park Stadion sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa SC Freiburg và RB Leipzig trong khuôn khổ Bundesliga. Trong khi RB Leipzig đang nỗ lực bảo vệ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, SC Freiburg lại đặt mục tiêu cải thiện thứ hạng để cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng

Trải qua 33 vòng đấu, hai đội đang ở những thái cực khá khác biệt về điểm số và mục tiêu. Dưới đây là thống kê chi tiết về vị trí của hai câu lạc bộ:

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) RB Leipzig 3 65 Thắng 4, Thua 1 SC Freiburg 7 44 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Phân tích phong độ và lối chơi

SC Freiburg: Nỗ lực vượt khó tại sân nhà

SC Freiburg hiện đang đứng thứ 7 với 44 điểm. Đội chủ nhà cho thấy sự ổn định tương đối tại Europa-Park Stadion khi giành được 8 chiến thắng trong tổng số 12 trận thắng từ đầu mùa. Tuy nhiên, hàng thủ đang là nỗi lo lớn của huấn luyện viên khi họ đã để lọt lưới 56 bàn (trung bình 1.7 bàn/trận).

Trong 5 trận gần nhất, phong độ của Freiburg khá phập phù với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Khả năng ghi bàn của họ đạt mức trung bình 1.4 bàn/trận, một con số cần được cải thiện nếu muốn xuyên phá hàng thủ của đội khách.

RB Leipzig: Sức mạnh từ vị thế dẫn đầu

Ngược lại, RB Leipzig đang duy trì phong độ cực cao với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đội bóng này sở hữu hàng công hiệu quả bậc nhất giải đấu với hiệu suất 2.0 bàn/trận (ghi 65 bàn sau 33 trận). Trên sân khách, Leipzig cũng cho thấy bản lĩnh với 8 chiến thắng từ đầu mùa.

Hàng phòng ngự của Leipzig cũng là điểm tựa vững chắc khi chỉ để thủng lưới trung bình 1.3 bàn/trận, vượt trội hoàn toàn so với đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu và thống kê quân số

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội bóng của Red Bull. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, RB Leipzig đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đáng chú ý, trận lượt đi hồi tháng 1/2026, Leipzig đã đánh bại Freiburg với tỷ số 2-0.

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều đối mặt với những tổn thất về nhân sự trước trận đấu này:

SC Freiburg: Y. Suzuki vắng mặt do gãy xương đòn.

Y. Suzuki vắng mặt do gãy xương đòn. RB Leipzig: Danh sách vắng mặt kéo dài bao gồm V. Gebel (chấn thương đầu gối), D. Raum (nghỉ ngơi), A. Thomas (chấn thương mắt cá chân) và L. Zingerle (chấn thương cổ tay).

Dự đoán kết quả

Dựa trên các thông số chuyên môn, RB Leipzig được đánh giá cao hơn với 45% khả năng giành chiến thắng, trong khi khả năng hòa cũng ở mức 45%. SC Freiburg chỉ có 10% cơ hội giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Với tính chất quan trọng của giai đoạn cuối mùa, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Kịch bản Leipzig giành được ít nhất 1 điểm là khả thi nhất dựa trên thành tích đối đầu và phong độ vượt trội của họ.

Dự đoán: RB Leipzig thắng hoặc hòa.