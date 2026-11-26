Nhận định SC Freiburg vs Twente: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Twente còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 9 điểm. Họ làm khách của SC Freiburg tại Europa-Park-Stadion lúc 03:00 ngày 27/11/2026.

Twente bước vào chuyến làm khách trên sân của SC Freiburg với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên. Đội khách đang đứng hạng 3 với 9 điểm và có chuỗi phong độ rất tốt. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Europa-Park-Stadion.

Twente giữ nhịp tốt trong nhóm đầu bảng

Hạng 3 cùng 9 điểm là vị trí giúp Twente giữ khoảng cách gần với nhóm dẫn đầu. Một kết quả tích cực trên sân khách có thể giúp họ củng cố vị thế đó trong cuộc đua bám đuổi.

Phong độ gần đây của đội khách cũng ủng hộ tham vọng này. Twente thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó trận mới nhất là một chiến thắng. Chuỗi kết quả ổn định cho thấy họ biết cách tích lũy điểm đều đặn.

SC Freiburg thắng cả 5 trận gần nhất

Chủ nhà không hề lép vế về mặt phong độ. SC Freiburg thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả hiếm có và thường mang lại sự tự tin lớn cho tập thể.

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng, đội bóng này mới đứng hạng 14 với 6 điểm. Khoảng cách 3 điểm so với Twente cho thấy chuỗi thắng đang giúp họ thu hẹp chênh lệch. Vì vậy, đây là cơ hội để SC Freiburg tiến gần hơn tới nhóm phía trên.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt hai đội đang có đà thăng tiến vào cùng một cuộc đối thoại. Một bên muốn giữ vững vị trí trong nhóm đầu và tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Bên còn lại muốn biến chuỗi thắng liên tiếp thành bước tiến rõ rệt trên bảng xếp hạng.

Với Twente, sự ổn định trong chuỗi trận gần nhất là nền tảng để tìm kiếm điểm số trên sân khách. Với SC Freiburg, lợi thế sân nhà cùng niềm tin từ 5 chiến thắng liên tiếp có thể tạo ra áp lực đáng kể lên đối thủ.

Nhận định

Xét về vị trí và điểm số, Twente nhỉnh hơn về thành tích tích lũy. Xét về đà phong độ, SC Freiburg có chuỗi thắng trọn vẹn 5 trận. Đây là cuộc gặp giữa một đội đang giữ chỗ trong nhóm đầu và một đội đang vươn lên từ nửa dưới bảng, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh sát sao.

Nếu Twente tiếp tục duy trì sự ổn định, họ có cơ sở để giữ hy vọng bám đuổi ngôi đầu. Ngược lại, một chiến thắng của SC Freiburg sẽ kéo dài mạch thắng và nâng cao vị thế của đội chủ nhà.

SC Freiburg 5 trận gần nhất T T T T T 5 Trận 4-0-1 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 7 Thủng lưới Twente 5 trận gần nhất T H T T T 7 Trận 5-1-1 T-H-B 21 Ghi (TB 3.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T 4 Monaco 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 13 HNK Hajduk Split 3 2 0 1 +1 6 B T T 14 SC Freiburg 3 2 0 1 -1 6 T B T 15 FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 0 4 T H B … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại