Nhận định SC Freiburg vs Werder Bremen - Bundesliga ngày 07/02 SC Freiburg hướng tới mục tiêu áp sát nhóm dự cúp châu Âu khi tiếp đón một Werder Bremen đang khủng hoảng nhân sự tại pháo đài Europa-Park Stadion.

Trận đối đầu giữa SC Freiburg và Werder Bremen vào lúc 21:30 ngày 07/02/2026 được xem là thử thách lớn đối với đội khách trong bối cảnh phong độ và lực lượng có sự chênh lệch rõ rệt. Với lợi thế sân nhà, Freiburg đang đứng trước cơ hội củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng Bundesliga.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

SC Freiburg hiện đang đứng thứ 8 với 27 điểm sau 20 vòng đấu. Điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Freiburg chính là phong độ tại Europa-Park Stadion, nơi họ mới chỉ để thua duy nhất 1 trận kể từ đầu mùa, giành được 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Hiệu suất ghi bàn trung bình 1.6 bàn/trận cho thấy sức tấn công ổn định của đội chủ nhà.

Ngược lại, Werder Bremen đang trải qua giai đoạn khó khăn khi rơi xuống vị trí thứ 15 với 19 điểm. Khả năng thi đấu xa nhà của đội bóng này là một dấu hỏi lớn khi họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 10 trận sân khách mùa này, nhận tới 6 thất bại và để thủng lưới trung bình 1.9 bàn mỗi trận.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) SC Freiburg 8 27 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Werder Bremen 15 19 Hòa 2, Thua 3

Lực lượng sứt mẻ vì chấn thương

Vấn đề lớn nhất của Werder Bremen trước thềm trận đấu này là danh sách bệnh binh kéo dài. Sự thiếu vắng của hàng loạt trụ cột như V. Boniface, A. Pieper và M. Weiser do chấn thương đầu gối sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng phòng ngự lẫn phản công của đội khách. Ngoài ra, N. Stark và M. Wober cũng không thể góp mặt.

Bên phía SC Freiburg, đội chủ nhà cũng thiếu vắng một số cái tên như L. Kubler (chấn thương gân kheo) và P. Lienhart (căng cơ bụng). Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình tốt hơn, Freiburg được dự báo sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm phương án thay thế.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng hẳn về phía SC Freiburg với 4 chiến thắng và chỉ 1 thất bại. Đáng chú ý, trong hai lần tiếp đón Werder Bremen gần nhất tại sân nhà, Freiburg đã ghi tới 6 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

20/09/2025: Werder Bremen 0 - 3 SC Freiburg

22/02/2025: SC Freiburg 5 - 0 Werder Bremen

05/10/2024: Werder Bremen 0 - 1 SC Freiburg

27/01/2024: Werder Bremen 3 - 1 SC Freiburg

26/08/2023: SC Freiburg 1 - 0 Werder Bremen

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Với lợi thế sân nhà và tâm lý hưng phấn, SC Freiburg nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi ngay từ đầu. Khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến và tận dụng các tình huống cố định sẽ là chìa khóa để họ xuyên phá hàng thủ vốn không được đánh giá cao của Bremen.

Dưới góc nhìn chuyên môn, khả năng giành chiến thắng của Freiburg được đánh giá lên tới 50%, trong khi kịch bản đội khách có thể tạo nên bất ngờ với một trận thắng gần như bằng không. Một kết quả hòa có thể là mục tiêu tối thượng mà Werder Bremen hướng tới để ngắt mạch phong độ bết bát hiện tại.

Dự đoán kết quả: SC Freiburg thắng hoặc hòa.