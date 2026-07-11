Nhận định SC Paderborn 07 vs Eintracht Frankfurt: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Eintracht Frankfurt đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 9 và 11 điểm, khi làm khách của SC Paderborn 07 trên sân Home Deluxe Arena lúc 21h30 ngày 07/11/2026.

Eintracht Frankfurt đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội khách đứng hạng 9 với 11 điểm và đến Home Deluxe Arena lúc 21h30 ngày 07/11/2026 với mục tiêu tiếp tục áp sát nhóm đầu. Chủ nhà SC Paderborn 07 đang ở hạng 15 với 9 điểm, kém đối thủ 2 điểm và cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Eintracht Frankfurt giữ nhịp tốt hơn

Trong 5 trận gần nhất, Eintracht Frankfurt thắng 3 và thua 2. Đội khách thắng liền hai trận gần đây nhất, trước đó thua một trận rồi thắng một trận. Chuỗi kết quả này cho thấy họ đang có đà tích cực và là lý do Frankfurt có mặt ở nửa trên bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, SC Paderborn 07 chưa tìm được sự ổn định. Đội chủ nhà thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Ngay trước đó là một trận thua, nên đội bóng vẫn đang loay hoay tìm chuỗi kết quả liền mạch.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù thua kém về phong độ, SC Paderborn 07 có lợi thế tâm lý ở các lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 lần, Eintracht Frankfurt thắng 2 lần và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy hai đội thường cho ra kết quả rõ ràng khi gặp nhau.

Khoảng cách nhỏ, ý nghĩa lớn

Chênh lệch giữa hạng 9 và hạng 15 chỉ là 2 điểm, nên trận đấu mang ý nghĩa đáng kể với cả hai. Nếu thắng, Eintracht Frankfurt sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ và củng cố vị trí ở nửa trên bảng. Ngược lại, một chiến thắng sẽ giúp SC Paderborn 07 vượt lên trên Frankfurt về số điểm và cải thiện vị thế trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên, Eintracht Frankfurt nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng sự tự tin sau hai chiến thắng gần nhất. SC Paderborn 07 có thể dựa vào lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt để gây áp lực ngay từ đầu. Nếu giữ được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, đội chủ nhà hoàn toàn có thể làm khó đối thủ đang xếp trên mình.

Nhận định

Eintracht Frankfurt nhỉnh hơn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, còn SC Paderborn 07 có lợi thế sân nhà cùng thế đối đầu thuận lợi. Đây là trận đấu có cục diện cân bằng, nơi chi tiết nhỏ và khả năng giữ sự tập trung trong 90 phút sẽ quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Paderborn 07 · 3 thắng 0 hòa Eintracht Frankfurt · 2 thắng Eintracht Frankfurt 3 - 2 SC Paderborn 07 EF SC Paderborn 07 2 - 1 Eintracht Frankfurt SP0 Eintracht Frankfurt 4 - 0 SC Paderborn 07 EF SC Paderborn 07 3 - 1 Eintracht Frankfurt SP0 SC Paderborn 07 4 - 2 Eintracht Frankfurt SP0

SC Paderborn 07 5 trận gần nhất H B T H B 8 Trận 2-3-3 T-H-B 6 Ghi (TB 0.8) 9 Thủng lưới Eintracht Frankfurt 5 trận gần nhất T T B T B 8 Trận 3-2-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H … 8 Hamburger SV 9 4 0 5 -10 12 T B B T T 9 Eintracht Frankfurt 8 3 2 3 -5 11 T B T B H 10 FSV Mainz 05 8 3 1 4 0 10 B B T B T … 14 1. FC Köln 8 2 3 3 -3 9 H H B T B 15 SC Paderborn 07 8 2 3 3 -3 9 H T H B T 16 Union Berlin 8 1 4 3 -12 7 H H H T B …