Nhận định SC Paderborn 07 vs FC Schalke 04: Cơ hội tìm lại cảm giác chiến thắng Cả SC Paderborn 07 và FC Schalke 04 đều cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu tại Home Deluxe Arena lúc 21h30 ngày 28/11/2026 là dịp để một trong hai đội lấy lại niềm tin.

SC Paderborn 07 và FC Schalke 04 bước vào cuộc gặp tại Home Deluxe Arena với chung một nhu cầu: một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 28/11/2026 và giữa hai đội chỉ cách nhau một bậc trên bảng xếp hạng.

Hai đội cùng ở nhóm cuối bảng

SC Paderborn 07 đang xếp hạng 15 với 10 điểm. FC Schalke 04 đứng ngay phía dưới ở hạng 16 với 7 điểm, kém đối thủ 3 điểm. Khoảng cách này đủ nhỏ để một trận thắng có thể thay đổi bầu không khí của cả hai đội.

Vì vậy, cuộc gặp này mang nhiều ý nghĩa tinh thần. Đội nào giành chiến thắng sẽ có thêm sự tự tin, đội còn lại tiếp tục phải tìm lời giải cho những khó khăn hiện tại.

Phong độ: Paderborn chao đảo, Schalke chưa biết thắng

Trong 5 trận gần nhất, SC Paderborn 07 thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại, nên đội chủ nhà cần sớm chặn đà đi xuống để không bị cuốn sâu hơn vào nhóm cuối bảng.

Trong khi đó, FC Schalke 04 chưa có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, với 2 trận hòa và 3 trận thua. Trận gần nhất của đội khách là một trận hòa, tín hiệu nhỏ cho thấy họ đã bớt sa sút phần nào. Dù vậy, chuỗi trận thiếu bóng dáng chiến thắng vẫn là áp lực lớn với tập thể này.

Thế đối đầu nghiêng về Schalke

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FC Schalke 04 thắng 3 trận, SC Paderborn 07 thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỉ số hòa. Lịch sử gặp nhau gần đây vì thế đang nghiêng về phía đội khách.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại của hai đội không còn phản ánh rõ nét lợi thế đó. Schalke chưa thắng trận nào trong 5 lượt gần nhất, còn Paderborn vẫn có một chiến thắng trong cùng giai đoạn.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng cho phép SC Paderborn 07 chủ động hơn về tâm lý. Nhưng sau trận thua gần nhất, họ cần một khởi đầu thận trọng để tránh bị trừng phạt trước đối thủ từng thắng nhiều lần trong các lần chạm trán gần đây.

Với FC Schalke 04, bài toán nằm ở việc biến trận hòa gần nhất thành bước đệm. Một chiến thắng sẽ chấm dứt chuỗi trận không thắng và đưa đội bóng này lên ngang hoặc vượt đối thủ trực tiếp về điểm số, vì hai đội chỉ cách nhau 3 điểm.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng cần lấy lại cảm giác chiến thắng. SC Paderborn 07 có lợi thế sân nhà và đang xếp trên, còn FC Schalke 04 có thành tích đối đầu gần đây tốt hơn. Với phong độ chưa thuyết phục của cả hai, trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng và giằng co, nơi sự bình tĩnh trong những khoảnh khắc quyết định sẽ tạo nên khác biệt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Paderborn 07 · 1 thắng 1 hòa FC Schalke 04 · 3 thắng SC Paderborn 07 2 - 3 FC Schalke 04 FS0 FC Schalke 04 2 - 1 SC Paderborn 07 FS0 FC Schalke 04 0 - 2 SC Paderborn 07 SP0 SC Paderborn 07 2 - 4 FC Schalke 04 FS0 FC Schalke 04 3 - 3 SC Paderborn 07 Hòa

SC Paderborn 07 5 trận gần nhất B T H H B 10 Trận 2-4-4 T-H-B 8 Ghi (TB 0.8) 15 Thủng lưới FC Schalke 04 5 trận gần nhất H B B B H 10 Trận 1-4-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.5) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B … 14 1. FC Köln 10 2 4 4 -4 10 H B H H B 15 SC Paderborn 07 10 2 4 4 -7 10 B H H T H 16 FC Schalke 04 10 1 4 5 -6 7 H B B H B 17 Union Berlin 10 1 4 5 -18 7 B B H H H …

Tình hình lực lượng SC Paderborn 07 ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ M. Hoffmeier (Muscle Injury) FC Schalke 04 ✚ T. Becker (Foot Injury) ✚ B. Lasme (Thigh Injury) ✚ R. Schallenberg (Leg Injury) ✚ L. Vozar (Thigh Injury) ✚ M. Wober (Muscle Injury)