Nhận định SC Paderborn 07 vs Hamburger SV: Khách tiếp tục bay cao? Hamburger SV đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của SC Paderborn 07 lúc 20h30 ngày 24/10/2026 trên sân Home Deluxe Arena của chủ nhà.

Hamburger SV đang có mạch bốn trận thắng liên tiếp và sẽ đến sân Home Deluxe Arena với mục tiêu kéo dài chuỗi kết quả tích cực này. Trận đấu với SC Paderborn 07 diễn ra lúc 20h30 ngày 24/10/2026. Đây là cuộc gặp giữa một đội khách đang lên và một chủ nhà cần tìm lại sự ổn định.

Hamburger SV mang theo mạch thắng đáng chú ý

Trong 5 trận gần nhất, Hamburger SV thắng 4 và thua 1. Điều đáng chú ý là cả bốn trận thắng đều nằm ở giai đoạn gần đây nhất, còn trận thua nằm ở cuối chuỗi. Điều đó cho thấy đội khách đã nhanh chóng vượt qua một cú vấp để vào guồng thi đấu hiệu quả.

Mạch thắng này cũng giúp Hamburger SV có vị trí khá an toàn trên bảng xếp hạng. Họ đang đứng hạng 9 với 9 điểm. Một chiến thắng nữa sẽ củng cố đà đi lên và tạo thêm niềm tin trước những vòng đấu tiếp theo.

SC Paderborn 07 thiếu sự ổn định

Phong độ của SC Paderborn 07 chập chờn hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2, hòa 1 và thua 2. Hai trận gần nhất của họ lần lượt là một trận hòa và một trận thua, nên đà thắng ở các trận trước đó chưa được nối tiếp.

Trên bảng xếp hạng, SC Paderborn 07 đang đứng hạng 16 với 5 điểm. Họ kém Hamburger SV 7 bậc và 4 điểm. Khoảng cách này cho thấy chủ nhà cần những kết quả tích cực để rút ngắn chênh lệch, và lợi thế sân nhà có thể là điểm tựa để họ làm được điều đó.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù đang sa sút hơn về phong độ, SC Paderborn 07 lại có lịch sử đối đầu khá thuận lợi. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, họ thắng 3 trận và hòa 2 trận, còn Hamburger SV chưa thắng lần nào.

Thành tích này tạo ra một nghịch lý thú vị cho trận đấu. Hamburger SV có phong độ tốt hơn và thứ hạng cao hơn, nhưng vẫn chưa tìm ra cách vượt qua đối thủ trong các lần chạm trán gần đây. Về mặt tâm lý, SC Paderborn 07 có thể tự tin hơn khi nhớ lại những lần gặp trước.

Điểm then chốt của trận đấu

Hamburger SV sẽ muốn tận dụng sự tự tin sau chuỗi thắng để chủ động tiết tấu và sớm gây sức ép lên chủ nhà. Với đội khách, một bàn thắng sớm có thể giúp họ phá vỡ nỗi ám ảnh đối đầu và giữ được nhịp độ mà họ đã xây dựng trong những tuần qua.

Ngược lại, SC Paderborn 07 cần sự kiên nhẫn và kỷ luật trước đối thủ đang hưng phấn. Với chỉ 5 điểm tích lũy, họ không thể để mất thêm điểm trên sân nhà. Cách để chủ nhà tìm lại sự ổn định là tận dụng lợi thế đối đầu và khai thác sân nhà quen thuộc.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Hamburger SV đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, thành tích đối đầu lại đứng về phía SC Paderborn 07. Đây là yếu tố khiến trận đấu khó đoán hơn nhiều so với những gì bảng xếp hạng thể hiện.

Nếu Hamburger SV giữ được sự tập trung và nhịp độ như bốn trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể tiếp tục bay cao. Còn nếu SC Paderborn 07 tận dụng tốt lợi thế sân nhà, mạch thắng của đội khách có thể bị chặn lại ngay tại Home Deluxe Arena.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Paderborn 07 · 3 thắng 2 hòa Hamburger SV · 0 thắng SC Paderborn 07 2 - 0 Hamburger SV SP0 Hamburger SV 2 - 2 SC Paderborn 07 Hòa SC Paderborn 07 1 - 0 Hamburger SV SP0 Hamburger SV 1 - 2 SC Paderborn 07 SP0 Hamburger SV 2 - 2 SC Paderborn 07 Hòa

SC Paderborn 07 5 trận gần nhất H B T T B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 9 Thủng lưới Hamburger SV 5 trận gần nhất T T T T B 6 Trận 3-0-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 6 4 2 0 +17 14 T H T T H 2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 +7 14 H H T T T 3 SC Freiburg 6 4 1 1 +9 13 B T H T T … 8 Werder Bremen 6 2 3 1 0 9 H H T H T 9 Hamburger SV 6 3 0 3 -9 9 T T T B B 10 FC Augsburg 6 2 2 2 +4 8 B H B H T … 15 FC Schalke 04 6 1 2 3 -3 5 B B H T H 16 SC Paderborn 07 6 1 2 3 -4 5 H B T B B 17 Union Berlin 6 1 2 3 -12 5 H T B B B …

Tình hình lực lượng SC Paderborn 07 ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ O. Batista Meier (Ankle Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ M. Hoffmeier (Muscle Injury) ✚ S. Klaas (Muscle Injury) ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ O. Batista Meier (Ankle Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) Hamburger SV ✚ N. Remberg (Knee Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping) ✚ N. Remberg (Knee Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping)