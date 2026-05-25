Nhận định SC Paderborn 07 vs VfL Wolfsburg - Bundesliga: Thử thách cho Sói xanh VfL Wolfsburg hành quân đến sân Home Deluxe Arena vào lúc 01h30 ngày 26/05/2026 với mục tiêu giành điểm để cải thiện vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Bundesliga.

Trận đối đầu giữa SC Paderborn 07 và VfL Wolfsburg diễn ra trong bối cảnh đội khách đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối bảng. Với vị trí thứ 16 và 29 điểm sau 35 trận, VfL Wolfsburg đang chịu áp lực lớn phải giành kết quả có lợi trên sân khách để bảo đảm suất trụ hạng.

Bối cảnh và vị trí bảng xếp hạng

Hiện tại, VfL Wolfsburg đang đứng ở vị trí thứ 16 với 29 điểm. Đội bóng này có hiệu số bàn thắng bại khá thấp khi ghi được 45 bàn nhưng để thủng lưới tới 69 bàn (trung bình 2.0 bàn thua mỗi trận). Trong khi đó, chủ nhà SC Paderborn 07 mới chỉ thi đấu 1 trận và có 1 kết quả hòa, chưa ghi được bàn thắng nào nhưng cũng giữ sạch lưới.

Phong độ và lịch sử đối đầu

Phong độ của VfL Wolfsburg trong 5 trận gần nhất không thực sự ổn định với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Điểm tựa lớn nhất của họ là thành tích đối đầu trong quá khứ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, VfL Wolfsburg chiếm ưu thế với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Thời gian Trận đấu Kết quả 22/05/2026 VfL Wolfsburg vs SC Paderborn 07 0 - 0 04/01/2022 VfL Wolfsburg vs SC Paderborn 07 5 - 4 03/02/2020 SC Paderborn 07 vs VfL Wolfsburg 2 - 4 31/08/2019 VfL Wolfsburg vs SC Paderborn 07 1 - 1 10/05/2015 SC Paderborn 07 vs VfL Wolfsburg 1 - 3

Mặc dù chiếm ưu thế về lịch sử, nhưng ở lần gặp nhau gần nhất vào ngày 22/05/2026, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0, cho thấy sự thận trọng từ cả hai phía.

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng do chấn thương. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng triển khai chiến thuật của các huấn luyện viên.

SC Paderborn 07

R. Obermair: Vắng mặt do chấn thương gân Achilles.

Vắng mặt do chấn thương gân Achilles. J. Sticker: Vắng mặt do nhận thẻ đỏ.

VfL Wolfsburg

M. Arnold: Vắng mặt do chấn thương vùng bẹn.

Vắng mặt do chấn thương vùng bẹn. B. Dardai: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Vắng mặt do chấn thương đầu gối. K. Fischer & P. Wimmer: Vắng mặt do chấn thương đùi.

Vắng mặt do chấn thương đùi. Rogerio & J. Wind: Vắng mặt do chấn thương cơ.

Vắng mặt do chấn thương cơ. J. Seelt: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Với lực lượng sứt mẻ, cả SC Paderborn 07 và VfL Wolfsburg nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng. VfL Wolfsburg được đánh giá cao hơn với 45% cơ hội giành chiến thắng, trong khi khả năng chia điểm cũng ở mức tương đương 45%. Chỉ có 10% cơ hội dành cho đội chủ nhà giành trọn 3 điểm.

Hàng công của hai đội đều không đạt phong độ cao nhất, dự báo một trận đấu có ít bàn thắng (dưới 2.5 bàn). Lựa chọn an toàn cho trận đấu này là phương án VfL Wolfsburg thắng hoặc hòa trong một thế trận chặt chẽ.