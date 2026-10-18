Nhận định Seattle Sounders vs CF Montreal: Điểm tựa từ phong độ cao Seattle Sounders đang duy trì phong độ cao với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, trước khi tiếp CF Montreal lúc 09:30 ngày 18/10/2026 tại Lumen Field.

Seattle Sounders đang duy trì phong độ cao, và đó là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà khi tiếp CF Montreal trên sân Lumen Field lúc 09:30 ngày 18/10/2026. Đội bóng đang đứng hạng 7 với 41 điểm, trong khi đối thủ bước vào trận với chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Seattle Sounders: bốn trận thắng trong năm lần ra sân gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Seattle Sounders thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trận thua duy nhất là trận mới đây nhất, sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi thắng này cho thấy đội chủ nhà đã tìm được sự ổn định ở cả hai đầu sân. Dù vậy, thất bại ở lượt đấu gần nhất là tín hiệu để Seattle Sounders cần thận trọng, tránh để mạch phong độ bị chững lại.

CF Montreal: chuỗi kết quả thất thường

Ở chiều ngược lại, CF Montreal thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thua cả hai trận mới nhất, trước đó từng thắng một trận rồi thua một trận và thắng một trận.

Nói cách khác, đội khách chưa tạo được mạch kết quả liền mạch. Việc phải đối đầu một đối thủ đang hưng phấn trên sân của họ sẽ là bài kiểm tra không dễ dàng.

Thế đối đầu: lịch sử vẫn nghiêng về CF Montreal

Dù phong độ đang nghiêng về Seattle Sounders, thành tích đối đầu lại cho thấy bức tranh khác. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Seattle Sounders thắng 1 trận, hòa 1 trận, còn CF Montreal thắng 3 trận.

Con số này khiến cuộc đối đầu sắp tới có thêm một lớp ý nghĩa. Đội chủ nhà không chỉ cần duy trì phong độ mà còn muốn cải thiện thành tích trước một đối thủ từng làm họ khó chịu.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Với 41 điểm, Seattle Sounders đang ở hạng 7. Chiến thắng trong trận này sẽ giúp đội củng cố vị thế sau chuỗi phong độ tốt, đồng thời xoa dịu cảm giác tiếc nuối từ trận thua gần nhất.

Điểm then chốt của trận đấu

Xét về phong độ, Seattle Sounders có lợi thế rõ rệt so với CF Montreal, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà Lumen Field. Tuy nhiên, thành tích đối đầu nghiêng về đội khách cho thấy CF Montreal hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu chủ nhà thiếu tập trung.

Nhìn chung, Seattle Sounders được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ và lợi thế sân nhà. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào việc đội bóng này có giữ được sự ổn định sau trận thua gần nhất hay không, và CF Montreal có tận dụng được ưu thế đối đầu hay không.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Seattle Sounders · 1 thắng 1 hòa CF Montreal · 3 thắng Seattle Sounders 5 - 0 CF Montreal SS Seattle Sounders 1 - 2 CF Montreal CM CF Montreal 2 - 1 Seattle Sounders CM Seattle Sounders 0 - 1 CF Montreal CM CF Montreal 2 - 2 Seattle Sounders Hòa

Seattle Sounders 5 trận gần nhất B T T T T 29 Trận 11-8-10 T-H-B 38 Ghi (TB 1.3) 36 Thủng lưới CF Montreal 5 trận gần nhất B B T B T 29 Trận 6-6-17 T-H-B 35 Ghi (TB 1.2) 59 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 29 15 7 7 +31 52 H H B H T 2 St. Louis City 29 14 9 6 +16 51 H T T T T 3 FC Dallas 29 14 8 7 +8 50 T B T H T … 6 Los Angeles FC 30 12 9 9 +15 45 T H B H B 7 Seattle Sounders 29 11 8 10 +2 41 B T T T T 8 Los Angeles Galaxy 30 10 9 11 -9 39 T B T T H …

Tình hình lực lượng Seattle Sounders ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Hamstring Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Hamstring Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) CF Montreal ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury)