Thể thao Nhận định Senegal vs Iraq: Mane, Sarr và bài toán xuyên phá hàng thủ số đông Senegal vs Iraq tại BMO Field là trận đấu của hai đội chưa có điểm ở bảng I World Cup 2026, nơi đại diện châu Phi được kỳ vọng tận dụng tốc độ hai biên để giành chiến thắng.

Cục diện bảng I trước lượt cuối

Senegal và Iraq cùng thua hai trận đầu tiên, nên cuộc đối đầu lúc 2h00 ngày 27/6 mang ý nghĩa như cơ hội cuối. Một chiến thắng có thể chưa đủ để đảm bảo vé đi tiếp, nhưng ít nhất giúp đội thắng nuôi hy vọng cạnh tranh nhóm hạng ba.

Senegal có lý do để tiếc nuối. Họ ghi 5 bàn sau 2 trận, nhưng vẫn không có điểm. Hàng công hoạt động tốt, song cấu trúc phòng ngự chưa đủ an toàn khi gặp các đối thủ mạnh như Pháp và Na Uy.

Iraq lại rơi vào tình thế khó hơn. Họ mới ghi 1 bàn và đã để thủng lưới 7 lần. Đại diện Tây Á cần thay đổi rõ rệt nếu muốn đứng vững trước Senegal, đội bóng có nhiều cầu thủ nhanh và mạnh trong các pha tranh chấp tay đôi.

Nhận định chiến thuật Senegal vs Iraq

Senegal có thể xây dựng thế trận dựa trên tốc độ ở hai hành lang cánh. Ismaila Sarr và Sadio Mane là hai điểm nổ quan trọng, trong khi Nicolas Jackson đem lại khả năng di chuyển, kéo giãn trung vệ và tạo khoảng trống trong vòng cấm.

Khi đối đầu một Iraq nhiều khả năng đá thấp, Senegal cần luân chuyển bóng nhanh hơn. Nếu đại diện châu Phi tấn công quá chậm, Iraq sẽ có thời gian tổ chức khối phòng ngự dày trước vòng cấm. Khi đó, các pha xử lý cá nhân của Mane hoặc Sarr sẽ giữ vai trò then chốt.

Tuyến giữa cũng là nơi Senegal có thể chiếm ưu thế. Idrissa Gueye, Pape Gueye và Lamine Camara giúp đội bóng châu Phi có sức tranh chấp, khả năng thu hồi bóng và đẩy nhịp tấn công lên cao. Nếu làm tốt phần việc này, Senegal sẽ hạn chế được các đợt phản công của Iraq.

Iraq nhiều khả năng không mạo hiểm. Đội bóng Tây Á có thể duy trì sơ đồ 4-2-3-1, ưu tiên che chắn trước hàng thủ rồi tìm cơ hội từ Ali Jasim, Ibrahim Bayesh hoặc các pha bóng dài hướng tới Mohanad Ali. Nếu Aymen Hussein kịp trở lại, Iraq sẽ có thêm một điểm tựa trong các tình huống bóng bổng.

Vấn đề của Iraq là họ đã thủng lưới 7 bàn sau 2 lượt trận. Khi hàng thủ chưa ổn định, việc chống đỡ các cầu thủ tốc độ của Senegal sẽ rất khó. Iraq có trung bình 15,29 pha tắc bóng/trận, con số cho thấy họ thường xuyên phải phòng ngự trong áp lực lớn.

Senegal cũng có điểm yếu riêng. Thủ thành Edouard Mendy chấn thương khiến hàng thủ mất đi một nhân tố kinh nghiệm. Ngoài ra, việc thủng lưới 10 bàn trong 5 trận gần nhất cho thấy đại diện châu Phi chưa đạt trạng thái chắc chắn nhất.

Dù vậy, nếu đặt lên bàn cân, Senegal vẫn có nhiều cách để thắng hơn. Họ có thể ép biên, tạo áp lực từ bóng hai, tận dụng tốc độ của hàng công và khai thác sự thiếu ổn định nơi tuyến dưới Iraq.

Dự đoán số bàn thắng Senegal vs Iraq

Senegal ghi bàn ở 18/21 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 86%. Iraq ghi bàn ở 9/14 trận, nhưng hiệu suất chỉ 0,93 bàn/trận. Sự khác biệt nằm ở khả năng duy trì áp lực tấn công.

Senegal có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng hàng thủ thiếu chắc chắn khiến khả năng Iraq có bàn danh dự vẫn tồn tại. Trận đấu dễ có từ 2 đến 3 bàn.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Lực lượng Senegal vs Iraq

Senegal không có Edouard Mendy vì chấn thương. Mory Diaw dự kiến bắt chính. Bộ ba tấn công Mane, Jackson và Sarr vẫn là lựa chọn quan trọng nhất.

Iraq vắng Ahmed Yahya. Aymen Hussein chưa chắc ra sân. Nếu thiếu chân sút này, Iraq có thể dùng Mohanad Ali ở vị trí cao nhất.

Phong độ Senegal vs Iraq

Senegal thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Họ ghi 8 bàn nhưng nhận 10 bàn thua.

Iraq có cùng chuỗi thành tích thắng 1, hòa 1, thua 3. Hàng công Iraq đáng lo hơn khi chỉ ghi 3 bàn trong 5 trận.

Lịch sử đối đầu Senegal vs Iraq

Senegal và Iraq chưa từng gặp nhau. Vì vậy, trận đấu tại Toronto là lần chạm trán đầu tiên giữa hai đội.

Đội hình dự kiến Senegal vs Iraq

Senegal: Mory Diaw; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Sadio Mane.

Iraq: Jalal Hassan; Hussein Ali, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Osama Rashid; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Mohanad Ali.

Thống kê nổi bật Senegal vs Iraq

Senegal ghi 5 bàn sau 2 trận tại World Cup 2026 nhưng chưa có điểm.

Iraq mới ghi 1 bàn và thủng lưới 7 bàn sau 2 lượt trận.

Senegal ghi bàn ở 4/5 trận gần nhất.

Iraq thua 3 trận liên tiếp.

Hai đội cùng nhận 10 bàn thua trong 5 trận gần đây.

Iraq có trung bình 15,29 pha tắc bóng/trận.

Opta dự đoán Senegal có 77,2% khả năng thắng.

Google đưa ra tỷ lệ thắng 79% cho Senegal.

Dự đoán tỷ số Senegal vs Iraq

Senegal có hàng công tốt hơn, tốc độ cao hơn và nhiều phương án tạo đột biến hơn. Iraq có thể chơi lì lợm, nhưng hàng thủ của họ đang chịu quá nhiều áp lực.

Nếu Senegal tránh được sai lầm cá nhân, chiến thắng là kịch bản hợp lý.

Dự đoán: Senegal 2-0 Iraq.