Nhận định Sevilla vs Alaves - Cuộc đối đầu trực tiếp tại La Liga Sevilla và Alaves bước vào trận đấu tại Estadio Ramón Sánchez Pizjuán với cùng 25 điểm, tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt nhằm bứt phá khỏi nửa dưới bảng xếp hạng.

Vào lúc 00:30 ngày 15/02/2026, Sevilla sẽ tiếp đón Alaves trên sân nhà Estadio Ramón Sánchez Pizjuán trong khuôn khổ vòng đấu La Liga. Đây là trận cầu có tính chất quan trọng khi cả hai đội đang đứng sát nhau ở vị trí thứ 14 và 15, cùng sở hữu 25 điểm sau 23 trận đã đấu.

Vị thế bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Dù có bề dày truyền thống, Sevilla đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Đội chủ sân Sánchez Pizjuán hiện đứng thứ 14 với 7 chiến thắng, 4 trận hòa và 12 thất bại. Hiệu suất ghi bàn của họ đạt trung bình 1,3 bàn/trận, tuy nhiên hàng thủ đang là điểm yếu lớn khi đã để thủng lưới 38 lần. Trong 5 trận gần nhất, Sevilla chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 và thua 2 trận.

Phía bên kia chiến tuyến, Alaves đứng ngay sau đối thủ với chỉ số phụ thấp hơn. Đội khách có hàng công kém hiệu quả hơn khi mới chỉ ghi được 20 bàn (trung bình 0,9 bàn/trận). Phong độ sân khách của Alaves cũng không mấy khả quan với 8 thất bại trong các chuyến hành quân xa nhà từ đầu mùa. Trong 5 trận gần đây, họ thắng 2 trận và để thua 3 trận.

Lịch sử đối đầu ưu thế thuộc về đội khách

Đáng chú ý, số liệu thống kê từ 5 cuộc đối đầu gần nhất đang nghiêng về phía Alaves. Đội bóng này đã giành thắng lợi trong 3 trận, hòa 1 và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Sevilla. Ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 12/2025, Alaves đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng 1-0.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Sevilla 14 25 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2 Alaves 15 25 Thắng 2, Thua 3

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Sevilla bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh khá dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiều sâu đội hình. Các cầu thủ Castrin, Adnan Januzaj, Marcao, Oso và Ruben Vargas đều vắng mặt vì các chấn thương khác nhau từ cơ bắp đến gân kheo. Điều này buộc huấn luyện viên Sevilla phải có những tính toán nhân sự thận trọng để duy trì sự cân bằng.

Alaves cũng thiếu vắng một số trụ cột quan trọng. Jonny Otto vắng mặt do đã nhận đủ thẻ vàng, trong khi V. Koski và C. Protesoni không thể thi đấu vì chấn thương. M. Diaz cũng không có tên trong danh sách đăng ký theo quyết định của ban huấn luyện.

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, Sevilla với lợi thế sân nhà được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, khả năng phản công của Alaves – vốn đã gây nhiều khó khăn cho Sevilla trong quá khứ – không thể xem thường. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng sít sao cho chủ nhà là kịch bản được nhiều chuyên gia dự đoán.