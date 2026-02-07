Nhận định Sevilla vs Girona - La Liga: Cuộc chiến bứt phá tại Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla và Girona sẽ đối đầu vào lúc 00h30 ngày 8/2 trong một trận cầu then chốt tại La Liga, nơi cả hai đội đều đặt mục tiêu thoát xa khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Vào lúc 00h30 ngày 8/2/2026, sân vận động Estadio Ramón Sánchez Pizjuán sẽ là tâm điểm của trận cầu giữa Sevilla và Girona trong khuôn khổ vòng đấu La Liga. Với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm giữa hai đội, đây là cơ hội quan trọng để một trong hai bên bứt phá lên vị trí an toàn hơn trên bảng tổng sắp.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Girona 12 25 3 thắng, 1 hòa, 1 thua Sevilla 15 24 1 thắng, 1 hòa, 3 thua

Girona hiện đang đứng thứ 12 với 25 điểm, sở hữu phong độ khá ấn tượng trong 5 vòng đấu gần nhất khi giành tới 3 chiến thắng. Ngược lại, Sevilla đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi rơi xuống vị trí thứ 15 với 24 điểm. Đáng chú ý, đội chủ nhà chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong 5 trận gần đây, còn lại là 3 trận thua và 1 trận hòa.

Thống kê chi tiết đội chủ nhà Sevilla

Mùa giải năm nay đang chứng kiến sự bất ổn lớn của Sevilla. Sau 22 trận đã đấu, họ chỉ có 7 chiến thắng nhưng phải nhận tới 12 thất bại. Hàng phòng ngự của đội bóng này đang là nỗi lo lớn khi để lọt lưới trung bình 1,7 bàn mỗi trận. Tại thánh địa Ramón Sánchez Pizjuán, phong độ của Sevilla cũng không thực sự thuyết phục với 4 chiến thắng và 6 thất bại sau 11 lần đón khách.

Thống kê chi tiết đội khách Girona

Girona có thành tích cân bằng hơn với 6 chiến thắng và 7 trận hòa sau 22 vòng đấu. Dù hàng công không quá bùng nổ với trung bình 1 bàn thắng mỗi trận, nhưng khả năng giành điểm trên sân khách của họ khá đáng nể. Đội bóng này đã giành được 3 chiến thắng và 3 trận hòa trong các chuyến hành quân xa nhà kể từ đầu mùa.

Lịch sử đối đầu: Sự cân bằng mong manh

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Girona đang nhỉnh hơn đôi chút với 3 chiến thắng so với 2 của Sevilla. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là Sevilla đã giành chiến thắng trong cả 2 lần đối đầu gần nhất vào năm 2025, tạo nên một tâm thế tự tin nhất định trước trận tái đấu này.

31/08/2025: Girona 0 - 2 Sevilla

18/01/2025: Girona 1 - 2 Sevilla

02/09/2024: Sevilla 0 - 2 Girona

22/01/2024: Girona 5 - 1 Sevilla

27/08/2023: Sevilla 1 - 2 Girona

Tình hình lực lượng: Cơn khủng hoảng chấn thương

Cả hai đội bóng đều đang phải đối mặt với danh sách bệnh binh kéo dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc sắp xếp đội hình của các huấn luyện viên.

Danh sách vắng mặt của Sevilla

Castrin và A. Januzaj: Vắng mặt vì chấn thương cơ

Marcao: Chấn thương đầu gối

R. Vargas: Chấn thương chưa xác định

Danh sách vắng mặt của Girona

Đội khách chịu tổn thất nặng nề hơn khi mất đi 7 cầu thủ chủ chốt, bao gồm cả những trụ cột ở các tuyến:

R. Artero: Chấn thương cổ chân

Juan Carlos, Portu: Chấn thương đầu gối

A. Moreno: Chấn thương cơ

A. Ounahi: Chấn thương bắp chân

M. ter Stegen: Chấn thương gân kheo

D. van de Beek: Chấn thương gân Achilles

Dự đoán diễn biến và kết quả

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách và thiếu vắng nhiều trụ cột, Girona vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định trong thời gian gần đây. Các chỉ số dự báo cho thấy khả năng thắng của Girona lên tới 45%, tương đương với tỉ lệ hòa, trong khi khả năng thắng của chủ nhà Sevilla chỉ được đánh giá ở mức 10%.

Trận đấu được kỳ vọng sẽ diễn ra theo kịch bản chặt chẽ và không có quá nhiều bàn thắng. Lời khuyên cho trận này là phương án cơ hội kép (hòa hoặc Girona thắng) với tổng số bàn thắng có thể dưới mức 2.5.