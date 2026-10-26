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Nhận định Sevilla vs Osasuna: Cả hai cùng khát thắng

Văn Thể26/10/2026 22:13

Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Sevilla tiếp Osasuna lúc 03:00 ngày 27/10/2026 tại Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla và Osasuna bước vào trận đấu lúc 03:00 ngày 27/10/2026 với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Cả hai đều chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, nên một kết quả tích cực trên sân Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần.

Hai đội cùng sa sút phong độ

Sevilla vừa thua ở trận gần nhất. Trong 5 trận vừa qua, đội chủ nhà thắng 1, hòa 1 và thua 3. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi, cho thấy họ đã chững lại khá rõ trong thời gian gần đây.

Osasuna có thành tích tương tự: thắng 1, hòa 1, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở thời điểm. Đội khách vừa thắng ở trận gần nhất, nên họ có thể mang theo tâm lý tốt hơn khi đến Sevilla.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Osasuna

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sevilla thắng 1 trận, hòa 2 trận và Osasuna thắng 2 trận. Đây là cặp đấu khó phân định, khi hai trong năm lần gặp nhau kết thúc với kết quả hòa. Dù vậy, Osasuna đang có phần nhỉnh hơn về số lần thắng.

Điều này khiến Sevilla không thể chủ quan, dù họ được chơi trên sân nhà và đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Sevilla hiện đứng hạng 6 với 14 điểm. Osasuna xếp hạng 12 với 11 điểm. Hai đội cách nhau 3 điểm và 6 bậc, một khoảng cách không quá lớn.

Vì vậy, kết quả của trận này có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm giữa bảng. Sevilla muốn nới rộng khoảng cách với đối thủ, còn Osasuna muốn rút ngắn chênh lệch.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chuỗi phong độ gần như tương đồng, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội. Sevilla có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, nhưng họ vừa thua trận gần nhất và cần sớm lấy lại sự tự tin.

Ngược lại, Osasuna có thể dựa vào tinh thần sau chiến thắng gần nhất cùng thành tích đối đầu khả quan. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu, họ hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó.

Nhận định

Đây là trận đấu cân bằng, trong đó áp lực nghiêng về cả hai phía. Sevilla có lợi thế về sân bãi và thứ hạng, còn Osasuna có động lực từ chiến thắng gần nhất và lịch sử đối đầu không hề kém. Đội nào bớt mắc sai lầm hơn sẽ có nhiều cơ hội giành trọn điểm số.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sevilla · 1 thắng2 hòaOsasuna · 2 thắng
26/04/2026
Osasuna
2 - 1
Sevilla
OSA
08/11/2025
Sevilla
1 - 0
Osasuna
SEV
25/04/2025
Osasuna
1 - 0
Sevilla
OSA
03/12/2024
Sevilla
1 - 1
Osasuna
Hòa
29/01/2024
Sevilla
1 - 1
Osasuna
Hòa
Sevilla
5 trận gần nhất
BHBBT
9
Trận
4-2-3
T-H-B
14
Ghi (TB 1.6)
16
Thủng lưới
Osasuna
5 trận gần nhất
TBHBB
9
Trận
3-2-4
T-H-B
10
Ghi (TB 1.1)
18
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona10901+2927BTTTT
2Atletico Madrid10811+1225TTTTT
3Real Madrid10802+1524TTTBT
5Real Sociedad10613+119TTTTB
6Sevilla9423-214BHBTT
7Alaves10334+312HBBHB
11Deportivo La Coruna10253011BHBHB
12Osasuna9324-811TBHBB
13Racing Santander10325-1111TBHBB
Tình hình lực lượng
Sevilla
Marcao (Muscle Injury)
M. Sierra (Shoulder Injury)
Marcao (Muscle Injury)
M. Sierra (Shoulder Injury)
Osasuna
A. Bonel (Inactive)
R. Del Castillo (Muscle Injury)
J. Herrando (Muscle Injury)
A. Oroz (Hamstring Injury)
A. Bonel (Inactive)
R. Del Castillo (Muscle Injury)
J. Herrando (Muscle Injury)
A. Oroz (Hamstring Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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