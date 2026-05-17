Nhận định Sevilla vs Real Madrid - Đại chiến tại Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Real Madrid hành quân đến xứ Andalusia với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch, đối diện một Sevilla đang nỗ lực cải thiện vị trí.

Vào lúc 00:00 ngày 18/05/2026, Sevilla sẽ tiếp đón Real Madrid trong khuôn khổ vòng đấu quan trọng tại La Liga. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, nơi được dự báo sẽ là thử thách không nhỏ cho tham vọng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Real Madrid đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 80 điểm sau 36 trận đấu. Trong khi đó, Sevilla xếp ở vị trí thứ 12 với 43 điểm. Khoảng cách về trình độ và điểm số giữa hai đội là khá lớn, phản ánh sự khác biệt về hiệu suất trong suốt mùa giải.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Real Madrid 2 80 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Sevilla 12 43 Thắng 3, Thua 2

Đáng chú ý, Real Madrid sở hữu hàng công mạnh mẽ nhất nhì giải đấu với 72 bàn thắng (trung bình 2 bàn/trận) và hàng thủ kiên cố chỉ để thủng lưới 33 bàn. Ngược lại, Sevilla đang gặp vấn đề ở hệ thống phòng ngự khi đã để lọt lưới 58 bàn sau 36 trận, một con số đáng báo động khi phải đối đầu với các chân sút đẳng cấp thế giới bên phía đội khách.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của sắc trắng

Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, Real Madrid đang nắm giữ lợi thế tâm lý tuyệt đối. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng thủ đô giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận.

21/12/2025: Real Madrid 2 - 0 Sevilla

19/05/2025: Sevilla 0 - 2 Real Madrid

22/12/2024: Real Madrid 4 - 2 Sevilla

26/02/2024: Real Madrid 1 - 0 Sevilla

21/10/2023: Sevilla 1 - 1 Real Madrid

Thống kê cho thấy Sevilla thường gặp khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới của Real Madrid, đặc biệt là trong hai cuộc đối đầu gần nhất khi họ không thể ghi được bàn thắng nào.

Tình hình lực lượng và biến động nhân sự

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với những tổn thất về lực lượng do chấn thương. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình của Real Madrid sẽ được thử thách cực đại trong trận đấu này.

Phía Sevilla

Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng hai nhân tố quan trọng ở hàng phòng ngự là M. Bueno (chấn thương đầu gối) và Marcao (chấn thương cổ tay). Điều này buộc huấn luyện viên của Sevilla phải có những điều chỉnh nhân sự để khỏa lấp khoảng trống trước sức ép từ đội khách.

Phía Real Madrid

Danh sách bệnh binh của Real Madrid đang nối dài với một loạt trụ cột gặp chấn thương cơ như Eder Militao, Arda Guler và Ferland Mendy. Đặc biệt, sự thiếu vắng Rodrygo do chấn thương đầu gối sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ trong các đợt phản công. Thủ thành Andriy Lunin cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do bị ốm, trong khi Dani Ceballos vắng mặt theo quyết định chiến thuật.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách và thiếu vắng nhiều trụ cột, Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn nhờ bản lĩnh của một đội bóng lớn. Sevilla với lợi thế sân nhà chắc chắn sẽ chơi quyết tâm để giành điểm, nhưng lỗ hổng ở hàng phòng ngự có thể khiến họ phải trả giá.

Các chuyên gia nhận định khả năng thắng của Real Madrid và cửa hòa là tương đương nhau (cùng 45%), trong khi cơ hội thắng của Sevilla chỉ là 10%. Với tính chất của một trận đấu cuối mùa, kịch bản về một trận cầu chặt chẽ với ít bàn thắng (dưới 2.5 bàn) là hoàn toàn có thể xảy ra. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này có thể là cơ hội kép cho đội khách (hòa hoặc Real Madrid thắng).