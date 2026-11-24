Nhận định SHANGHAI SIPG vs Buriram United: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 5, 7 điểm, trước cuộc tiếp Buriram United lúc 19h15 ngày 24/11/2026 tại Shanghai Pudong Football Stadium.

SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 7 điểm. Đội chủ nhà sẽ tiếp Buriram United, đội đang xếp hạng 12 với 3 điểm, lúc 19h15 ngày 24/11/2026 tại Shanghai Pudong Football Stadium. Với khoảng cách 4 điểm và phong độ đang đi theo hai hướng khác nhau, trận đấu này có thể ảnh hưởng đến nhóm đầu bảng xếp hạng.

SHANGHAI SIPG đang ở đà hưng phấn

Phong độ là lợi thế rõ rệt của SHANGHAI SIPG. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận, trong đó có chuỗi 3 chiến thắng ở những trận mới đây nhất. Một trận thua xen giữa chưa làm gián đoạn mạch kết quả tích cực của đội.

Đà thăng hoa này giúp SHANGHAI SIPG giữ vị trí thứ 5, đủ gần nhóm dự cúp châu lục để xem mỗi trận đấu là cơ hội củng cố vị thế. Việc thi đấu trên sân nhà tại Shanghai Pudong Football Stadium cũng là điều kiện thuận lợi để đội tiếp tục duy trì sự tự tin.

Buriram United cần tìm lại sự ổn định

Ngược lại, Buriram United đang có chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó thất bại xuất hiện ngay ở trận mới nhất.

Với 3 điểm và vị trí thứ 12, Buriram United đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đội khách cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên, và cũng cần chấm dứt chuỗi trận thiếu chiến thắng.

Thế cân bằng ở hai lần chạm trán gần nhất

Hai đội đã gặp nhau 2 lần gần đây và kết quả cân bằng: SHANGHAI SIPG thắng 1 trận, Buriram United thắng 1 trận, không có trận hòa. Điều này cho thấy Buriram United hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, dù phong độ hiện tại của hai đội đang chênh lệch.

Điểm then chốt của trận đấu

Nhìn vào phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, SHANGHAI SIPG đang ở thế chủ động. Nếu duy trì sự ổn định như chuỗi trận vừa qua, đội chủ nhà có cơ sở để kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ đầu.

Tuy nhiên, Buriram United không có nhiều thứ để mất và cần một màn trình diễn kỷ luật để cải thiện chuỗi kết quả. Nếu đội khách sớm tạo được sức ép hoặc tận dụng tốt những khoảnh khắc then chốt, thế trận có thể trở nên khó lường.

Nhận định

SHANGHAI SIPG được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà. Dù vậy, hai lần chạm trán gần nhất cân bằng cho thấy Buriram United vẫn đủ khả năng tạo ra thử thách. Trận đấu vì thế là phép thử đáng chú ý đối với tham vọng của đội chủ nhà trong cuộc đua nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất SHANGHAI SIPG · 1 thắng 0 hòa Buriram United · 1 thắng Buriram United 2 - 0 SHANGHAI SIPG BU SHANGHAI SIPG 3 - 0 Buriram United SS

SHANGHAI SIPG 5 trận gần nhất T T T B T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 10 Thủng lưới Buriram United 5 trận gần nhất B T H H B 4 Trận 0-3-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 4 4 0 0 +5 12 T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Gamba Osaka 4 2 2 0 +5 8 H H T T T 4 Kashiwa Reysol 4 2 1 1 +5 7 T H T B 5 SHANGHAI SIPG 4 2 1 1 +3 7 T B H T 6 Kyoto Sanga 4 2 1 1 +3 7 H T T B … 11 Công an Hà Nội 4 1 1 2 -3 4 H T B B T 12 Buriram United 4 0 3 1 -1 3 H H B H 13 Port FC 4 1 0 3 -5 3 T B B B …