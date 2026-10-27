Nhận định SHANGHAI SIPG vs Công an Hà Nội: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5. Trận gặp Công an Hà Nội diễn ra lúc 17:00 ngày 27/10/2026 tại Shanghai Pudong Football Stadium.

SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Công an Hà Nội lúc 17:00 ngày 27/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Trên Shanghai Pudong Football Stadium, họ bước vào cuộc đối đầu với vị trí thứ 5 và 4 điểm, trong khi đội khách đang đứng thứ 13 với 0 điểm.

SHANGHAI SIPG giữ nhịp ổn định ở nhóm đầu

Hạng 5 với 4 điểm cho thấy SHANGHAI SIPG đang ở vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Đội bóng này vẫn nằm trong nhóm bám đuổi phía trên, và mỗi trận đấu đều có thể quyết định việc họ giữ hay đánh mất khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Phong độ gần đây là điểm tựa lớn nhất của chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, SHANGHAI SIPG thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Chuỗi kết quả này phản ánh một tập thể vận hành trơn tru, biết giành điểm cả khi trận đấu không thuận lợi.

Công an Hà Nội tìm cách xoay chuyển cục diện

Ở chiều ngược lại, Công an Hà Nội đang ở vị trí thứ 13 với 0 điểm. Khoảng cách 4 điểm giữa hai đội trên bảng xếp hạng cho thấy áp lực thuộc về đội khách nhiều hơn khi bước vào trận này.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đại diện Việt Nam không hoàn toàn u ám. Trong 5 trận gần nhất, Công an Hà Nội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa, sau hai trận thua liên tiếp trước đó. Đó là tín hiệu cho thấy đội bóng đã phần nào lấy lại sự ổn định.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự chênh lệch về phong độ là yếu tố dễ nhận thấy nhất. SHANGHAI SIPG đang có mạch trận ổn định và tinh thần tốt, còn Công an Hà Nội cần một kết quả tích cực để rời khu vực phía dưới bảng xếp hạng.

Với lợi thế sân nhà và đà thăng hoa gần đây, SHANGHAI SIPG nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ. Ngược lại, Công an Hà Nội cần giữ vững sự tập trung ở những phút đầu và tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi để tạo bất ngờ.

Nhận định

Xét trên vị trí bảng xếp hạng lẫn phong độ 5 trận gần nhất, SHANGHAI SIPG được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đối đầu này. Công an Hà Nội vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì được tinh thần sau trận hòa gần nhất. Dù vậy, chủ nhà đang nắm lợi thế rõ ràng để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

SHANGHAI SIPG 5 trận gần nhất T T H T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 5 Thủng lưới Công an Hà Nội 5 trận gần nhất H B B T T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Gamba Osaka 2 2 0 0 +5 6 T T T 3 Vissel Kobe 2 2 0 0 +3 6 T T 4 Beijing Guoan 2 2 0 0 +3 6 T T 5 SHANGHAI SIPG 2 1 1 0 +2 4 H T 6 Johor Darul Takzim FC 2 1 1 0 +2 4 T H … 12 Ratchaburi 2 0 0 2 -3 0 B B 13 Công an Hà Nội 2 0 0 2 -4 0 B B T 14 Pohang Steelers 2 0 0 2 -4 0 B B …