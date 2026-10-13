Nhận định SHANGHAI SIPG vs Daejeon Citizen: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu SHANGHAI SIPG còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 và thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Daejeon Citizen diễn ra lúc 17:00 ngày 13/10/2026 tại Shanghai Pudong Football Stadium.

SHANGHAI SIPG bước vào trận gặp Daejeon Citizen với lợi thế rõ ràng về phong độ và vị trí. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 và có chuỗi kết quả tích cực. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ giữ vững nhịp độ trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 13/10/2026 trên sân Shanghai Pudong Football Stadium.

SHANGHAI SIPG: Phong độ ổn định, đang ở nhóm đầu bảng

Trong 5 trận gần nhất, SHANGHAI SIPG thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Đó là chuỗi kết quả cho thấy sự chắc chắn của tập thể, khi đội bóng biết cách giành điểm cả lúc thi đấu thuận lợi lẫn khi trận đấu không diễn ra như kỳ vọng.

Hiện SHANGHAI SIPG đứng hạng 3 với 3 điểm. Vị trí này giữ cho họ trong tầm ngắm của ngôi đầu bảng. Vì vậy, mỗi trận đấu trên sân nhà đều có giá trị lớn nếu họ muốn duy trì cuộc đua.

Daejeon Citizen: Bất bại nhưng chưa thể hiện sự áp đảo

Daejeon Citizen cũng không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Đây là một chuỗi bất bại đáng chú ý, cho thấy họ có sự bền bỉ trong cách thi đấu.

Tuy nhiên, so với SHANGHAI SIPG, Daejeon Citizen có hai trận hòa thay vì một và ít hơn một trận thắng. Hiện họ đứng hạng 7 với 3 điểm, kém chủ nhà 4 bậc trên bảng xếp hạng dù hai đội có cùng số điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần tốt, nhưng chủ nhà có phong độ nhỉnh hơn. SHANGHAI SIPG có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và chuỗi trận ấn tượng hơn. Điều này giúp họ nhiều khả năng chủ động nắm thế trận.

Với Daejeon Citizen, thử thách là giữ vững sự chắc chắn đã giúp họ bất bại trong 5 trận gần nhất, đồng thời tìm cách biến các trận hòa thành chiến thắng. Một trận đấu chặt chẽ, nơi từng chi tiết nhỏ có thể tạo ra khác biệt, là kịch bản đáng chú ý.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí hiện tại, SHANGHAI SIPG được đánh giá nhỉnh hơn. Nếu duy trì được sự ổn định như những trận gần đây, đội chủ nhà có cơ sở để giành kết quả tích cực và tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu. Dù vậy, chuỗi bất bại của Daejeon Citizen cho thấy đây sẽ là một thử thách không hề đơn giản.

SHANGHAI SIPG 5 trận gần nhất T T H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 6.0) 4 Thủng lưới Daejeon Citizen 5 trận gần nhất T H T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 1 1 0 0 +6 3 T 2 Gamba Osaka 1 1 0 0 +3 3 T T 3 SHANGHAI SIPG 1 1 0 0 +2 3 T 4 Beijing Guoan 1 1 0 0 +2 3 T … 6 Jeonbuk Motors 1 1 0 0 +1 3 T 7 Daejeon Citizen 1 1 0 0 +1 3 T 8 Buriram United 1 0 1 0 0 1 H …