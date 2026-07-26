Nhận định SJ Earthquakes vs LA Galaxy: đội hình dự kiến SJ Earthquakes đứng hạng 2 với 32 điểm, nhưng LA Galaxy chiếm ưu thế đối đầu gần đây trước cuộc chạm trán tại MLS lúc 09h30 ngày 26/07/2026.

Thông tin trận đấu

SJ Earthquakes sẽ đối đầu LA Galaxy tại Stanford Stadium trong khuôn khổ MLS. Trận đấu diễn ra lúc 09h30 ngày 26/07/2026. Đây là màn chạm trán giữa đội đang đứng hạng 2 và đội xếp hạng 10 trên bảng xếp hạng.

SJ Earthquakes bước vào trận đấu với 32 điểm, nhiều hơn LA Galaxy 12 điểm. Khoảng cách này tạo ra sự khác biệt rõ ràng về vị trí hiện tại, dù phong độ gần đây của hai đội không có cách biệt về số trận thắng, hòa và thua.

Phong độ gần đây của hai đội

Trong 5 trận gần nhất, SJ Earthquakes có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Chuỗi kết quả theo thứ tự từ gần nhất đến cũ hơn là hòa, thua, thua, thắng, thua. Điều đó cho thấy đội chủ nhà chưa duy trì được sự ổn định xuyên suốt giai đoạn vừa qua.

Đáng chú ý, SJ Earthquakes vẫn đứng ở vị trí thứ 2 với 32 điểm, bất chấp chuỗi phong độ thiếu thuyết phục. Vì vậy, trận đấu tại Stanford Stadium là cơ hội để họ thể hiện sự khác biệt giữa vị trí hiện tại và kết quả trong những trận gần đây.

LA Galaxy cũng có thành tích tương tự trong 5 trận gần nhất, với 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Chuỗi kết quả của đội khách là thua, thắng, hòa, thua, thua. Việc để thua ở trận gần nhất khiến LA Galaxy cần đặc biệt chú ý đến cách nhập cuộc và khả năng phản ứng trong những thời điểm bị gây sức ép.

Đối đầu nghiêng về LA Galaxy

Ở 5 lần chạm trán gần nhất, SJ Earthquakes thắng 1 trận, hai đội hòa 1 trận và LA Galaxy thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy LA Galaxy có lợi thế rõ rệt trong những cuộc đối đầu trực tiếp gần đây.

Tuy nhiên, lợi thế đối đầu không thể thay thế hoàn toàn bối cảnh hiện tại. SJ Earthquakes đang đứng hạng 2 với 32 điểm, trong khi LA Galaxy xếp hạng 10 với 20 điểm. Vì thế, trận đấu sẽ là phép thử cho khả năng biến ưu thế vị trí thành màn trình diễn thuyết phục của đội chủ nhà, đồng thời mở ra cơ hội để đội khách tiếp tục duy trì sự lấn át trong các cuộc chạm trán trực tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay danh sách cầu thủ vắng mặt của hai bên. Do đó, trọng tâm nhận định nên đặt vào cách hai đội xử lý sức ép từ bối cảnh trận đấu và phong độ gần đây, thay vì khẳng định trước một phương án nhân sự cụ thể.

SJ Earthquakes nhiều khả năng phải tìm cách kiểm soát thế trận đủ tốt để tận dụng lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Thách thức lớn nằm ở việc họ đã nhận 3 thất bại trong 5 trận gần nhất, khiến tính ổn định trở thành vấn đề cần giải quyết.

Ở chiều ngược lại, LA Galaxy có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ thành tích đối đầu. Dù vậy, đội khách cũng chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất và đã thua ở trận mới nhất. Khả năng giữ cự ly đội hình, hạn chế sai lầm và tận dụng những thời điểm SJ Earthquakes mất cân bằng sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Nhận định trận đấu

SJ Earthquakes có lợi thế đáng kể về vị trí và điểm số, đồng thời được thi đấu tại Stanford Stadium. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa tạo ra cảm giác chắc chắn, trong khi LA Galaxy sở hữu ưu thế đối đầu rõ ràng.

Vì vậy, đây là trận đấu mà SJ Earthquakes cần chứng minh vị trí hạng 2 bằng một thế trận chủ động và ổn định hơn. LA Galaxy sẽ tìm cách biến kinh nghiệm từ những lần đối đầu gần đây thành lợi thế thực tế. Cán cân trận đấu có thể phụ thuộc vào đội kiểm soát tốt hơn những giai đoạn quyết định, thay vì chỉ dựa trên thứ hạng hoặc lịch sử đối đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SJ Earthquakes · 1 thắng 1 hòa LA Galaxy · 3 thắng SJ Earthquakes 1 - 1 LA Galaxy Hòa LA Galaxy 0 - 1 SJ Earthquakes SE SJ Earthquakes 0 - 3 LA Galaxy LG LA Galaxy 4 - 3 SJ Earthquakes LG SJ Earthquakes 1 - 3 LA Galaxy LG

SJ Earthquakes 5 trận gần nhất B B T B B 16 Trận 10-2-4 T-H-B 34 Ghi (TB 2.1) 19 Thủng lưới LA Galaxy 5 trận gần nhất B B T H T 17 Trận 5-5-7 T-H-B 23 Ghi (TB 1.4) 28 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T … 9 Minnesota United 16 6 4 6 -5 22 H B B H B 10 LA Galaxy 17 5 5 7 -5 20 B T H B B 11 Colorado Rapids 16 6 1 9 +2 19 B T B B T …

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