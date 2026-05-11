Nhận định Sparta Praha vs Bournemouth: Khách tiếp tục bay cao? Bournemouth đang thắng liên tiếp cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi hành quân đến sân của Sparta Praha lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Stadion Letná.

Bournemouth đang có mạch thắng liên tiếp và muốn kéo dài nó trên sân của Sparta Praha. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, trong khi chủ nhà chưa tìm được sự ổn định. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Stadion Letná.

Bournemouth mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm nhấn lớn nhất của đội khách. Bournemouth thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự chắc chắn trong cách vận hành của cả tập thể.

Đặc biệt, chuỗi thắng này giúp họ có tâm lý rất tốt trước chuyến làm khách. Một đội đã quen với cảm giác chiến thắng thường tự tin hơn trong các tình huống then chốt, và đó là lợi thế đáng kể ở môi trường sân khách nhiều áp lực.

Sparta Praha thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Sparta Praha có chuỗi 5 trận gần nhất khá thất thường: thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Kết quả gần nhất của họ là một trận hòa, trước đó là trận thua rồi một chiến thắng.

Chuỗi kết quả đan xen này cho thấy đội chủ nhà chưa tạo được mạch trận ổn định. Họ vẫn có thể giành điểm, nhưng chưa thể biến những lần thắng thành một chuỗi liên tục như đối thủ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Vị trí hiện tại của hai đội phản ánh rõ sự chênh lệch về phong độ. Bournemouth đứng hạng 4 với 9 điểm, còn Sparta Praha đứng hạng 16 với 4 điểm.

Hai đội cách nhau 5 điểm và 12 bậc. Với Bournemouth, một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố vị trí trong nhóm đầu. Với Sparta Praha, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để cải thiện số điểm đang khiêm tốn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sparta Praha có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, nên nhiều khả năng sẽ tìm cách gây áp lực từ sớm để phá vỡ nhịp độ của đối thủ. Nếu bàn thắng mở tỷ số đến sớm, trận đấu có thể diễn ra theo hướng có lợi cho họ.

Bournemouth lại đến với sự tự tin từ chuỗi thắng. Việc giữ vững sự tập trung trong những phút đầu và tận dụng cơ hội đầu tiên có thể là chìa khóa để họ khống chế thế trận. Ngược lại, nếu để chủ nhà lấy lại tinh thần, đội khách sẽ phải chịu nhiều thử thách hơn dự kiến.

Nhận định

Xét trên phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Bournemouth đang có lợi thế rõ rệt hơn. Mạch 5 trận thắng liên tiếp cùng thứ hạng cao là những yếu tố nghiêng về phía đội khách.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và Sparta Praha có thể tận dụng lợi thế sân nhà để tạo ra một trận đấu khó chịu cho đối thủ. Câu hỏi lớn nhất của đêm nay là liệu Bournemouth có tiếp tục kéo dài mạch thắng, hay chủ nhà sẽ ngăn chặn đà đi lên của đối thủ.

Sparta Praha 5 trận gần nhất H B T B H 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 3 Thủng lưới Bournemouth 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 2 Benfica 3 3 0 0 +8 9 T T T 3 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 +8 9 T T T 4 Bournemouth 3 3 0 0 +7 9 T T T 5 Ferencvarosi TC 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Beşiktaş 3 2 1 0 +4 7 H T T 9 Sunderland 3 2 1 0 +2 7 H T T … 15 Crystal Palace 3 1 1 1 +3 4 H B T 16 Sparta Praha 3 1 1 1 +2 4 B H T 17 Levski Sofia 3 1 1 1 0 4 T H B … 24 AC Milan 3 1 0 2 -1 3 B T B 25 Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3 T B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sparta Praha ✚ M. Andersen (Knee Injury) ✚ A. Karabec (Ankle Injury) ✚ J. Mercado (Calf Injury) ✚ O. Penxa (Knee Injury) ✚ M. Rynes (Ankle Injury) ✚ A. Sevinsky (Injury) ✚ E. Uchenna (Groin Injury) ✚ M. Andersen (Knee Injury) Bournemouth ✚ M. Aarons (Off the roster) ✚ J. Araujo (Thigh Injury) ✚ F. Forster (Off the roster) ✚ D. Jebbison (Off the roster) ✚ V. Milosavljevic (Off the roster) ✚ J. Sanchez (Off the roster) ✚ A. Scott (Thigh Injury) ✚ A. Toth (Muscle Injury)