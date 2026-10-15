Nhận định Sparta Praha vs Lillestrom: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Sparta Praha còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 3 điểm và có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trận đấu với Lillestrom diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Stadion Letná.

Sparta Praha bước vào trận tiếp đón Lillestrom với tâm thế của đội đang có cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội chủ nhà hiện xếp hạng 3 với 3 điểm và đang giữ phong độ rất cao: thắng cả 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân Stadion Letná.

Sparta Praha: chuỗi 5 trận thắng tạo đà hưng phấn

Điểm nổi bật nhất của Sparta Praha là sự ổn định. Đội bóng thủ đô Cộng hòa Séc không để rơi điểm trong 5 lần ra sân gần nhất, một chuỗi kết quả giúp tinh thần thi đấu luôn ở mức cao.

Với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng 3 điểm, Sparta Praha đang ở rất gần nhóm dẫn đầu. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp đội củng cố vị thế trong cuộc đua và giữ khoảng cách an toàn với các đối thủ phía sau.

Lillestrom: phong độ thất thường, đứng cuối bảng

Ở chiều ngược lại, Lillestrom có phong độ chưa ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, với chuỗi kết quả lên xuống đan xen.

Trên bảng xếp hạng, Lillestrom đang đứng hạng 24 với 0 điểm. Đội bóng đến Praha với nhu cầu cải thiện kết quả rõ rệt, nhưng phải đối mặt với một đối thủ đang thăng hoa.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ và vị trí là yếu tố dễ thấy nhất. Sparta Praha có lợi thế sân nhà cùng mạch năm trận thắng liên tiếp, trong khi Lillestrom chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Nếu duy trì được nhịp độ và sự tập trung như những trận vừa qua, Sparta Praha hoàn toàn có thể tiếp tục chuỗi thắng để giữ vững tham vọng bám đuổi ngôi đầu. Lillestrom sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả hơn để có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, Sparta Praha được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt. Đội chủ nhà đang có đà thắng lợi và nhiều động lực để tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng, còn Lillestrom phải nỗ lực để đảo ngược xu hướng hiện tại.

Sparta Praha 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới Lillestrom 5 trận gần nhất H T B B T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 4 Beşiktaş 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 23 Anderlecht 1 0 0 1 -1 0 B 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sparta Praha ✚ M. Andersen (Knee Injury) ✚ E. Cobbaut (Groin Injury) ✚ A. Karabec (Ankle Injury) ✚ J. Martinec (Injury) ✚ L. Mbe Soh (Health problems) ✚ O. Penxa (Knee Injury) ✚ M. Rynes (Ankle Injury) ✚ E. Uchenna (Groin Injury) Lillestrom ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Injury) ✚ L. Alperud (Injury) ✚ E. B. Garnas (Knee Injury) ✚ C. Jebara (Injury) ✚ L. Alperud (Injury)