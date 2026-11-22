Nhận định Sparta Rotterdam vs AZ Alkmaar: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 23 điểm, trước chuyến làm khách Sparta Rotterdam lúc 20h30 ngày 22/11/2026.

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 23 điểm. Chuyến làm khách trên sân Sparta Stadium Het Kasteel của Sparta Rotterdam lúc 20h30 ngày 22/11/2026 vì thế là phép thử đáng chú ý với đội khách. Chủ nhà hiện xếp hạng 14 với 12 điểm.

Khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng

Hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng. AZ Alkmaar có 23 điểm và đứng thứ 6, trong khi Sparta Rotterdam có 12 điểm và đứng thứ 14. Khoảng cách giữa hai đội là 11 điểm.

Với AZ Alkmaar, trận này là cơ hội để củng cố vị trí trong nhóm bám đuổi phía trên. Sparta Rotterdam cần điểm số để kéo gần khoảng cách với những đội đang ở phía trước.

Phong độ trái chiều, cùng thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Sparta Rotterdam thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội chủ nhà vừa thua ở trận mới nhất, trước đó thắng một trận rồi hòa một trận. Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy họ chưa tìm được nhịp ổn định.

AZ Alkmaar cũng thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang có đà tốt hơn một chút khi thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ đã thua liên tiếp 3 trận. Phong độ biến động mạnh khiến vị thế của họ chưa thật vững chắc, dù thứ hạng khá cao.

Thế đối đầu nghiêng về AZ Alkmaar

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3, Sparta Rotterdam thắng 1 và còn lại 1 trận hòa. Như vậy đội khách chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu gần đây.

Tuy vậy, Sparta Rotterdam sẽ thi đấu trên sân nhà. Đây là yếu tố giúp họ có thêm động lực để cắt chuỗi thế yếu trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự ổn định sẽ là yếu tố quyết định. AZ Alkmaar cần chứng minh họ đã thoát khỏi giai đoạn thua liên tiếp, và chiến thắng ở trận gần nhất là tín hiệu tích cực. Ngược lại, Sparta Rotterdam cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu để không lặp lại những trận thua xen giữa các kết quả tốt.

Với đội chủ nhà, ở vị trí thứ 14, mỗi điểm giành được đều quan trọng để kéo gần khoảng cách với nhóm trên. Với đội khách, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vững vị trí thứ 6 và tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Nhận định

Xét về thứ hạng và thành tích đối đầu, AZ Alkmaar nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ của cả hai đội đều biến động, và lợi thế sân nhà giúp Sparta Rotterdam có cơ hội gây khó khăn cho đối thủ. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giằng co, trong đó đội nào giữ được sự ổn định tốt hơn sẽ có lợi thế.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sparta Rotterdam · 1 thắng 1 hòa AZ Alkmaar · 3 thắng AZ Alkmaar 3 - 1 Sparta Rotterdam AA Sparta Rotterdam 0 - 1 AZ Alkmaar AA AZ Alkmaar 1 - 2 Sparta Rotterdam SR Sparta Rotterdam 1 - 2 AZ Alkmaar AA Sparta Rotterdam 1 - 1 AZ Alkmaar Hòa

Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất B T H B T 12 Trận 3-3-6 T-H-B 21 Ghi (TB 1.8) 29 Thủng lưới AZ Alkmaar 5 trận gần nhất T B B B T 12 Trận 7-2-3 T-H-B 24 Ghi (TB 2.0) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 13 9 2 2 +28 29 T T T H B 2 Ajax 12 7 4 1 +17 25 H T T T H 3 Feyenoord 13 7 4 2 +18 25 B B H H T … 5 Heerenveen 13 7 3 3 +10 24 T T T T T 6 AZ Alkmaar 12 7 2 3 +8 23 T B B H B 7 Fortuna Sittard 12 5 5 2 0 20 H H T H H … 13 Excelsior 13 4 2 7 -12 14 T B B B B 14 Sparta Rotterdam 12 3 3 6 -8 12 B T B T H 15 Utrecht 13 3 3 7 -14 12 B B B H T …

Tình hình lực lượng Sparta Rotterdam ✚ M. Brouwer (Injury) ✚ T. Quintero (Thigh Injury) ✚ N. Verschuren (Injury) AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ L. Schouten (Injury) ✚ K. Smit (Groin Injury) ✚ Weslley Patati (Injury)