Nhận định Sparta Rotterdam vs Willem II: Cả hai cùng khát thắng Cả hai đội đều cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Sparta Rotterdam chưa thắng 5 trận gần nhất, Willem II thua 4. Giờ đấu 02:00 ngày 18/10/2026.

Sparta Rotterdam và Willem II gặp nhau lúc 02:00 ngày 18/10/2026 trên sân Sparta Stadium Het Kasteel. Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, nên cuộc gặp này mang nhiều áp lực cho cả chủ nhà lẫn đội khách.

Hai chuỗi phong độ chưa có niềm vui chiến thắng

Sparta Rotterdam chưa biết thắng trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà hòa 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, một tín hiệu nhỏ cho thấy đội bóng đã ngừng chuỗi thua liên tiếp.

Tình hình của Willem II còn khó khăn hơn. Đội khách thua 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ hòa 1 trận, trong đó có 3 trận thua liên tiếp ở các vòng đấu mới nhất. Việc không thắng trận nào trong chuỗi này khiến họ càng cần một kết quả tích cực.

Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh khó khăn chung

Sparta Rotterdam hiện đứng thứ 14 với 6 điểm. Đây là vị trí chưa mấy dễ chịu với một đội bóng được chơi trên sân nhà trong trận này.

Trong khi đó, Willem II xếp thứ 18 với 2 điểm, kém đối thủ 4 điểm. Khoảng cách không quá lớn, nên một chiến thắng có thể thay đổi đáng kể tâm lý của đội thắng cuộc. Ngược lại, đội nào tiếp tục đánh rơi điểm sẽ phải chịu thêm sức ép.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sparta Rotterdam thắng 4 trận, không có trận hòa nào và Willem II thắng 1 trận. Thành tích này cho thấy Sparta Rotterdam thường chiếm ưu thế khi hai đội gặp nhau, điều có thể giúp họ thêm tự tin trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ là một yếu tố tham khảo. Phong độ hiện tại của chủ nhà không thật sự ổn định, nên họ khó có thể dựa hoàn toàn vào thành tích cũ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với cả hai đội đều đang thiếu mạch chiến thắng, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Sparta Rotterdam được chơi trên sân nhà, có lợi thế đối đầu và đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Willem II lại có động lực rõ ràng để phá vỡ chuỗi trận kém thuận lợi, vốn kéo dài qua nhiều vòng đấu.

Một trận đấu thận trọng, ít sai sót ở khâu phòng ngự có thể là kịch bản dễ xảy ra khi cả hai đều không muốn thêm một kết quả đáng thất vọng. Đội nào giữ được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế tâm lý lớn.

Nhận định

Xét tổng thể, Sparta Rotterdam nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn, thế đối đầu thuận lợi và yếu tố sân nhà. Dù vậy, chuỗi 5 trận không thắng khiến chủ nhà chưa thể chắc chắn về kết quả. Willem II đang ở tình thế khó khăn hơn, nhưng áp lực phải có điểm số cũng có thể khiến họ chơi quyết tâm hơn. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều khát khao một chiến thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sparta Rotterdam · 4 thắng 0 hòa Willem II · 1 thắng Willem II 1 - 5 Sparta Rotterdam SR Willem II 3 - 1 Sparta Rotterdam WI Sparta Rotterdam 4 - 0 Willem II SR Willem II 1 - 2 Sparta Rotterdam SR Willem II 2 - 4 Sparta Rotterdam SR

Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất H B B H B 8 Trận 1-3-4 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 20 Thủng lưới Willem II 5 trận gần nhất B B B H B 8 Trận 0-2-6 T-H-B 7 Ghi (TB 0.9) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 8 6 2 0 +20 20 T T T T H 2 PSV Eindhoven 8 6 1 1 +16 19 T B T T T 3 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T … 13 Utrecht 8 2 2 4 -11 8 T B T H B 14 Sparta Rotterdam 8 1 3 4 -7 6 H B B H B 15 Telstar 8 1 3 4 -7 6 H B H B H … 17 ADO Den Haag 8 0 3 5 -10 3 H H B B H 18 Willem II 8 0 2 6 -16 2 B B B H B

Tình hình lực lượng Sparta Rotterdam ✚ S. Mito (Injury) ✚ M. van Bergen (Inactive) ✚ S. Mito (Injury) ✚ M. van Bergen (Inactive) Willem II ✚ A. Culum (Foot Injury) ✚ T. Didillon Hodl (Hamstring Injury) ✚ J. Hoogma (Knee Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ K. Boogaard (Knock) ✚ A. Culum (Foot Injury) ✚ T. Didillon Hodl (Hamstring Injury) ✚ J. Hoogma (Knee Injury)