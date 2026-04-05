Nhận định Sporting CP vs Guimaraes - Vòng đấu kịch tính tại Primeira Liga Sporting CP đứng trước cơ hội củng cố vị trí trong top 3 khi tiếp đón Guimaraes trên sân nhà Estádio José Alvalade. Với hiệu suất ghi bàn ấn tượng, đội chủ nhà được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận.

Trận đấu giữa Sporting CP và Guimaraes diễn ra vào lúc 02:15 ngày 05/05/2026 tại sân vận động Estádio José Alvalade. Đây là cuộc đối đầu quan trọng trong khuôn khổ giải Vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga), nơi Sporting CP đang nỗ lực bảo vệ vị thế trong nhóm dẫn đầu, trong khi Guimaraes tìm kiếm cơ hội cải thiện thứ hạng ở nửa trên bảng xếp hạng.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Sporting CP hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 73 điểm sau 31 vòng đấu. Phong độ trong 5 trận gần nhất của họ khá ổn định với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý, sân nhà Estádio José Alvalade là pháo đài vững chắc của thầy trò huấn luyện viên Sporting khi họ đã giành được 11 chiến thắng tại đây kể từ đầu mùa.

Phía bên kia chiến tuyến, Guimaraes đang xếp vị trí thứ 7 với 42 điểm. Dù có phong độ 5 trận gần đây khá tốt với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, nhưng Guimaraes lại thường xuyên gặp khó khăn mỗi khi phải thi đấu xa nhà. Thống kê cho thấy họ đã phải nhận tới 9 trận thua trong các chuyến làm khách mùa này.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Sporting CP 3 73 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Guimaraes 7 42 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1

Phân tích hiệu suất tấn công và phòng ngự

Sức mạnh của Sporting CP nằm ở hàng công bùng nổ. Sau 31 trận, họ đã ghi tổng cộng 77 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 2,5 bàn mỗi trận. Hàng phòng ngự của đội chủ nhà cũng hoạt động cực kỳ hiệu quả khi mới chỉ để lọt lưới 22 bàn (trung bình 0,7 bàn/trận).

Ngược lại, Guimaraes sở hữu các chỉ số khiêm tốn hơn. Họ ghi được 38 bàn thắng nhưng đã để thủng lưới 43 lần. Hiệu số bàn thắng bại âm (-5) cho thấy sự thiếu hụt trong khả năng bọc lót của hàng thủ, đặc biệt là trước những đối thủ có khả năng áp đặt lối chơi cường độ cao như Sporting CP.

Lịch sử đối đầu và dự đoán chiến thuật

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Sporting CP đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Ở trận đấu gần nhất vào tháng 1 năm 2026, Guimaraes đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Sporting, điều này chắc chắn sẽ khiến đội chủ nhà thận trọng hơn trong lần tái đấu này.

07/01/2026: Sporting CP 1 - 2 Guimaraes

24/12/2025: Guimaraes 1 - 4 Sporting CP

18/05/2025: Sporting CP 2 - 0 Guimaraes

04/01/2025: Guimaraes 4 - 4 Sporting CP

22/04/2024: Sporting CP 3 - 0 Guimaraes

Nhận định trận đấu

Các chuyên gia đánh giá cao khả năng giành điểm của đội chủ nhà. Với tỷ lệ dự đoán chiến thắng lên tới 45% và khả năng hòa là 45%, Sporting CP nắm giữ lợi thế lớn để giữ lại ít nhất 1 điểm tại Estádio José Alvalade. Guimaraes chỉ có khoảng 10% cơ hội tạo nên cú sốc thắng trận lần thứ hai liên tiếp trên sân khách trước đối thủ này.

Nhìn chung, với mục tiêu duy trì vị trí trong top 3, Sporting CP nhiều khả năng sẽ dồn ép ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này là Sporting CP thắng hoặc hòa.