Nhận định Sporting CP vs Manchester United: Chủ nhà nối dài mạch thăng hoa? Sporting CP đang có mạch 5 trận thắng liên tiếp trước khi tiếp Manchester United, đội đứng hạng 19, trên sân Estádio José Alvalade lúc 03:00 ngày 26/11/2026.

Sporting CP bước vào cuộc tiếp đón Manchester United với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà đang có tinh thần hưng phấn, trong khi đối thủ đến Estádio José Alvalade với chuỗi kết quả chập chờn. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 26/11/2026.

Sporting CP đang ở đà thăng hoa

Chuỗi 5 trận toàn thắng là điểm nhấn lớn nhất trong bức tranh phong độ của Sporting CP. Một mạch kết quả trọn vẹn như vậy thường phản ánh sự ổn định trong cách tổ chức trận đấu và niềm tin của cả tập thể.

Trên bảng xếp hạng, Sporting CP đang đứng hạng 12 với 9 điểm. Đà thắng hiện tại cho thấy đội bóng này đang chơi tốt hơn so với vị trí hiện có của mình.

Manchester United gặp khó về phong độ

Ở chiều ngược lại, Manchester United thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của đội là một thất bại, sau một trận hòa trước đó.

Chiến thắng duy nhất trong chuỗi này đến ở giữa quãng, nhưng chưa đủ để tạo thành mạch kết quả tích cực. Hiện Manchester United đứng hạng 19 với 6 điểm, kém Sporting CP 3 điểm và 7 bậc trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự đối lập về phong độ là yếu tố đáng chú ý nhất. Một bên đang thắng đều đặn và có lợi thế sân nhà, bên kia cần sớm tìm lại sự ổn định sau chuỗi trận nhiều thất bại.

Với Sporting CP, thử thách là giữ nguyên sự tập trung và nhịp độ để kéo dài mạch thắng. Manchester United cần một màn trình diễn chắc chắn hơn để chấm dứt chuỗi kết quả không như ý.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Sporting CP đang chiếm ưu thế rõ rệt. Mạch 5 trận thắng liên tiếp cùng lợi thế chơi trên sân nhà khiến đội chủ nhà có nhiều lý do để tự tin. Tuy nhiên, Manchester United vẫn có thể tạo bất ngờ nếu sớm lấy lại sự cân bằng và hiệu quả trong từng pha bóng.

Sporting CP 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới Manchester United 5 trận gần nhất B H T B B 4 Trận 2-0-2 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Real Madrid 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 3 Como 5 4 0 1 +14 12 T T T B T … 8 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 9 Aston Villa 5 3 0 2 +5 9 B B T T T … 11 Club Brugge KV 4 3 0 1 +4 9 T T T B 12 Sporting CP 4 3 0 1 +4 9 T B T T 13 Galatasaray 5 3 0 2 0 9 T T T B B … 18 Lask Linz 5 2 0 3 0 6 B T T B B 19 Manchester United 4 2 0 2 0 6 T B B T 20 FC Porto 5 2 0 3 0 6 T T B B B … 24 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4 B B T H 25 Viking 4 1 1 2 -1 4 T B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sporting CP ✚ S. Alexandropoulos (Off the roster) ✚ Z. Debast (Leg Injury) ✚ N. Santos (Knee Injury) Manchester United ✚ C. Baleba (Thigh Injury) ✚ M. Cunha (Red Card) ✚ M. Rashford (Hip Injury) ✚ B. Sesko (Leg Injury) ✚ M. Ugarte (Knee Injury)