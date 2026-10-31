Nhận định Sporting Kansas City vs FC Dallas: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 2 với 54 điểm, còn Sporting Kansas City thua 4 trận liên tiếp. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 01/11/2026.

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Sporting Kansas City tại Children's Mercy Park lúc 02:00 ngày 01/11/2026. Đội khách đang đứng thứ 2 với 54 điểm, trong khi chủ nhà xếp thứ 15 với 22 điểm. Khoảng cách 32 điểm giữa hai đội phản ánh rõ vị thế trái ngược trước giờ bóng lăn.

FC Dallas mang lợi thế lớn về thứ hạng

Với 54 điểm và vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, FC Dallas đang là một trong những đội thi đấu ổn định nhất. Mỗi trận thắng lúc này đều giúp đội giữ vững vị thế của nhóm dẫn đầu và duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Ngược lại, Sporting Kansas City chỉ có 22 điểm và đứng thứ 15. Đội chủ nhà đang ở nửa dưới bảng xếp hạng và cách đối thủ một khoảng cách rất xa về điểm số.

Phong độ: Dallas chập chờn, Kansas City sa sút

Trong 5 trận gần nhất, FC Dallas thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách thua ở trận đấu gần nhất, nhưng trước đó từng có chuỗi thắng, hòa, thắng xen kẽ. Phong độ này chưa thật ổn định, dù vị trí trên bảng xếp hạng vẫn rất tích cực.

Tình hình của Sporting Kansas City đáng lo ngại hơn nhiều. Đội chủ nhà thua 4 trận liên tiếp gần đây, và trận hòa duy nhất trong 5 trận gần nhất là kết quả cũ nhất của chuỗi này. Họ chưa giành chiến thắng nào trong giai đoạn đó.

Thế đối đầu nghiêng về FC Dallas

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Dallas thắng 4 trận, còn Sporting Kansas City thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là xu hướng khá rõ ràng, cho thấy đội khách thường xuyên chiếm ưu thế trong các lần chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà có thể là điểm tựa để Sporting Kansas City tìm lại cảm giác chiến thắng. Chủ nhà từng thắng đối thủ này một lần trong 5 lần gặp gần nhất, nên không phải là không có cơ sở để hy vọng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với FC Dallas, yếu tố quan trọng là giữ sự tập trung để không để phong độ chập chờn kéo lùi tham vọng bám đuổi ngôi đầu. Đội khách đã thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất, nên có thể tiếp cận trận đấu với tâm lý khá thoải mái.

Về phía Sporting Kansas City, bài toán lớn nhất là cắt chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Đội chủ nhà cần thi đấu chắc chắn, hạn chế sai lầm và tận dụng sân nhà để cản bước một đối thủ đang xếp trên mình 13 bậc.

Nhận định

Xét về thứ hạng, phong độ và thành tích đối đầu, FC Dallas là bên được đánh giá cao hơn. Đội khách có vị trí thứ 2, 54 điểm và lịch sử đối đầu thuận lợi, trong khi Sporting Kansas City đang trải qua chuỗi kết quả kém.

Dù vậy, phong độ gần đây của FC Dallas chưa thật vững vàng, và trận đấu tại Children's Mercy Park vẫn có thể mang đến những bất ngờ. Nếu giữ được sự ổn định, FC Dallas hoàn toàn có thể tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sporting Kansas City · 1 thắng 0 hòa FC Dallas · 4 thắng FC Dallas 4 - 3 Sporting Kansas City FD Sporting Kansas City 2 - 4 FC Dallas FD FC Dallas 2 - 1 Sporting Kansas City FD FC Dallas 2 - 1 Sporting Kansas City FD Sporting Kansas City 2 - 1 FC Dallas SKC

Sporting Kansas City 5 trận gần nhất B B B B H 32 Trận 6-4-22 T-H-B 38 Ghi (TB 1.2) 80 Thủng lưới FC Dallas 5 trận gần nhất B T H T B 32 Trận 15-9-8 T-H-B 58 Ghi (TB 1.8) 49 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 32 17 7 8 +34 58 T B T H H 2 FC Dallas 32 15 9 8 +9 54 B T H T B 3 St. Louis City 32 14 9 9 +11 51 B B B H T … 14 Austin 32 8 10 14 -18 34 B T B B B 15 Sporting Kansas City 32 6 4 22 -42 22 B B B B H

Tình hình lực lượng Sporting Kansas City ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Diego Borges (Groin Injury) ✚ M. Mosquera (Hamstring Injury) ✚ S. Reid (Hamstring Injury) ✚ J. Reynolds (Muscle Injury) ✚ Z. Bassong (Hamstring Injury) ✚ L. Johnsen (Hamstring Injury) ✚ O. Blorian (Chest Injury) FC Dallas ✚ S. Moore (Yellow Cards) ✚ N. Norris (Yellow Cards) ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) ✚ S. Moore (Yellow Cards) ✚ N. Norris (Yellow Cards) ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury)