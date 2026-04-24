Nhận định Stade Brestois 29 vs Lens - Ligue 1 Lens đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm tại sân Francis-Le Blé để củng cố vị trí nhì bảng trước một Stade Brestois 29 đang có phong độ sa sút.

Cuộc đối đầu tại vòng 30 Ligue 1: 01h45 ngày 25/04/2026

Trận đấu giữa Stade Brestois 29 và Lens trên sân vận động Francis-Le Blé mang ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu của cả hai đội trong giai đoạn nước rút của Ligue 1. Trong khi Lens đang nỗ lực bảo vệ vị thế nhì bảng, đội chủ nhà Stade Brestois 29 cần những điểm số quan trọng để cải thiện vị trí ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Vị thế đối lập trên bảng xếp hạng

Lens đang thể hiện sự vượt trội rõ rệt về mặt chuyên môn trong mùa giải năm nay. Sau 29 vòng đấu, đội khách vững vàng ở vị trí thứ 2 với 62 điểm. Sức mạnh của Lens nằm ở hàng công bùng nổ với 57 bàn thắng ghi được, đạt hiệu suất trung bình 2.0 bàn/trận. Đặc biệt, hệ thống phòng ngự của họ cũng hoạt động cực kỳ hiệu quả khi chỉ để lọt lưới 29 bàn từ đầu mùa.

Ngược lại, Stade Brestois 29 đang đứng thứ 12 với 37 điểm. Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá ảm đạm với 3 trận thua, 1 trận hòa và chỉ 1 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù được thi đấu tại sào huyệt Francis-Le Blé - nơi họ đã giành 7 trên tổng số 10 trận thắng mùa này - nhưng khoảng cách về trình độ so với Lens vẫn là một thách thức lớn.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội khách

Thống kê đối đầu trong quá khứ đang ủng hộ mạnh mẽ cho Lens. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Lens đã giành chiến thắng tới 4 trận. Gần nhất vào tháng 8/2025, Lens đã vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1. Xu hướng này cho thấy Lens thường xuyên tìm thấy công thức để đánh bại hàng thủ của Brest, dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Lens 2 62 thắng 3, thua 2 Stade Brestois 29 12 37 thắng 1, hòa 1, thua 3

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với những tổn thất đáng kể về nhân sự. Đội chủ nhà Brest sẽ thiếu vắng sự phục vụ của K. Doumbia và B. Locko do chấn thương cơ, cùng trường hợp của R. Labeau Lascary không thể ra sân theo thỏa thuận cho mượn. Sự thiếu vắng Locko sẽ là tổn thất lớn cho hệ thống phòng ngự của đội bóng áo đỏ.

Về phía Lens, huấn luyện viên cũng phải đau đầu khi K. Antonio (chấn thương chân), J. Gradit (chấn thương đùi) và thủ môn R. Gurtner (chấn thương cơ) đều vắng mặt. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình tốt hơn, Lens vẫn được đánh giá cao hơn trong việc kiểm soát trận đấu.

Nhìn chung, với tỷ lệ dự đoán không thua lên tới 90%, Lens có khả năng cao sẽ ra về với ít nhất 1 điểm. Sự chênh lệch về hiệu suất ghi bàn (2.0 so với 1.3 của Brest) sẽ là điểm mấu chốt quyết định kết quả của trận đấu này.