Nhận định Stade Brestois 29 vs Marseille - Ligue 1 Marseille hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trong top 4 khi hành quân đến sân Stade Francis-Le Blé của Stade Brestois 29, đội bóng đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Cuộc đối đầu chênh lệch tại Stade Francis-Le Blé

Vào lúc 02:45 ngày 21/02/2026, Stade Brestois 29 sẽ tiếp đón Marseille trong khuôn khổ Ligue 1. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh hai đội đang ở những vị thế hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng. Trong khi Marseille đang nỗ lực bảo vệ suất dự cúp châu Âu, đội chủ nhà Brest lại đang tìm kiếm sự ổn định để cải thiện vị trí thứ 12 của mình.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Marseille 4 40 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Stade Brestois 29 12 27 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Phân tích phong độ và thống kê

Stade Brestois 29: Nỗi lo hàng thủ

Đội chủ nhà Stade Brestois 29 đã trải qua 22 trận đấu mùa này với thành tích 7 chiến thắng, 6 trận hòa và 9 trận thua. Đáng chú ý, dù được thi đấu trên sân nhà, họ cũng chỉ giành được 5 chiến thắng tại đây. Hiệu suất ghi bàn của Brest đạt mức 1.3 bàn/trận, tuy nhiên hàng phòng ngự lại để thủng lưới trung bình 1.5 bàn/trận, dẫn đến hiệu số bàn thắng bại âm.

Marseille: Sức mạnh tấn công vượt trội

Ngược lại, Marseille đang sở hữu một trong những hàng công mạnh nhất giải đấu với hiệu suất trung bình 2.2 bàn thắng mỗi trận (tổng cộng 48 bàn sau 22 vòng). Với 12 chiến thắng từ đầu mùa, đội khách cho thấy sự ổn định cần thiết của một đội bóng cửa trên. Khả năng ghi bàn đa dạng giúp Marseille luôn duy trì được thế trận áp đảo trước các đối thủ nằm ngoài top 10.

Lịch sử đối đầu áp đảo

Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Marseille đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận. Đáng chú ý là những chiến thắng đậm như 5-1 hay 4-1 cho thấy sự chênh lệch về trình độ giữa hai câu lạc bộ. Lần gần nhất gặp nhau vào tháng 11/2025, Marseille cũng đã nhẹ nhàng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0.

08/11/2025: Marseille 3 - 0 Stade Brestois 29

28/04/2025: Marseille 4 - 1 Stade Brestois 29

17/08/2024: Stade Brestois 29 1 - 5 Marseille

19/02/2024: Stade Brestois 29 1 - 0 Marseille

27/08/2023: Marseille 2 - 0 Stade Brestois 29

Tình hình lực lượng

Stade Brestois 29: Đội chủ nhà chịu tổn thất nghiêm trọng khi thiếu vắng 3 trụ cột. M. Balde vắng mặt chưa rõ lý do, trong khi S. Coulibaly gặp chấn thương đùi và B. Locko dính chấn thương cơ.

Marseille: Đội khách chỉ thiếu vắng duy nhất L. Balerdi do đã nhận đủ số thẻ vàng và phải thụ án treo giò.

Nhận định và dự đoán kết quả

Với lực lượng vượt trội và phong độ đối đầu ấn tượng, Marseille được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Các chuyên gia dự đoán khả năng giành chiến thắng của đội khách lên tới 45%, trong khi cơ hội cho Brest chỉ là 10%.

Nhìn chung, kịch bản khả thi nhất là một chiến thắng tối thiểu cho Marseille hoặc một trận hòa đầy nỗ lực từ đội chủ nhà. Lời khuyên cho trận đấu này là lựa chọn cơ hội kép (Hòa hoặc Marseille thắng) để đảm bảo an toàn.