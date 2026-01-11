Nhận định Strasbourg vs Auxerre: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 12, 10 điểm, hơn Strasbourg 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 21h00 ngày 01/11/2026 tại Stade de la Meinau.

Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ mang theo tâm thế tự tin đến sân của Strasbourg. Đội khách hiện đứng thứ 12 với 10 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 16 với 7 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 01/11/2026 tại Stade de la Meinau.

Auxerre giữ nhịp tốt hơn trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nhưng vị trí của họ đang khác nhau rõ rệt. Auxerre ở hạng 12, còn Strasbourg đang đứng thứ 16 và chưa thể rời nhóm cuối bảng xếp hạng.

Vì vậy, chiến thắng có thể thay đổi đáng kể bức tranh của cả hai đội. Với Auxerre, ba điểm sẽ giúp họ củng cố vị thế đang bám đuổi nhóm trên. Với Strasbourg, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà.

Phong độ: Auxerre ổn định, Strasbourg sa sút

Auxerre thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi trận mà họ thắng nhiều hơn thua. Đó là nền tảng quan trọng cho một đội bóng đang muốn tiến sát nhóm đầu.

Ngược lại, Strasbourg đang đi qua giai đoạn khó khăn. Chủ nhà thua cả 4 trận gần nhất và chỉ hòa 1 trận trước đó. Chuỗi kết quả này khiến họ phải tìm lại sự chắc chắn, cả trong cách tổ chức phòng ngự lẫn khả năng tạo cơ hội.

Thế đối đầu nghiêng về Strasbourg

Dù phong độ hiện tại không thuận lợi, Strasbourg có lợi thế tâm lý khi nhìn lại lịch sử gặp Auxerre. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận. Auxerre chưa thắng lần nào.

Đáng chú ý, đây là điểm tựa để Strasbourg tin rằng họ vẫn có thể cắt chuỗi thua. Ngược lại, Auxerre cần chứng minh phong độ hiện tại đủ sức phá vỡ thế bất lợi trong các lần gặp trước.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Strasbourg, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát nhịp độ và tránh những sai lầm sớm, vì chuỗi thua liên tiếp dễ khiến tâm lý đội bóng nặng nề. Chơi trên sân nhà, họ cần khai thác sự cổ vũ của khán giả để tạo sức ép ngay từ đầu trận.

Auxerre nhiều khả năng sẽ giữ cách chơi chắc chắn đã mang lại chuỗi kết quả tích cực. Một khởi đầu thận trọng, sau đó tận dụng khoảng trống khi chủ nhà dâng cao tìm bàn thắng, có thể là hướng đi hợp lý cho đội khách.

Nhận định

Nhìn chung, Auxerre bước vào trận với nhiều lợi thế về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Strasbourg lại có thành tích đối đầu và yếu tố sân nhà để hy vọng.

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang đi lên và một đội cần tìm lại niềm tin. Kết quả sẽ tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai ở thời điểm này của mùa giải.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Strasbourg · 4 thắng 1 hòa Auxerre · 0 thắng Auxerre 0 - 0 Strasbourg Hòa Strasbourg 3 - 0 Auxerre STR Auxerre 0 - 1 Strasbourg STR Strasbourg 3 - 1 Auxerre STR Strasbourg 2 - 0 Auxerre STR

Strasbourg 5 trận gần nhất B B B B H 8 Trận 2-1-5 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 18 Thủng lưới Auxerre 5 trận gần nhất H T B T T 8 Trận 3-1-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 9 6 2 1 +11 20 T T T T T 2 Lille 9 5 3 1 +6 18 T H H T B 3 Rennes 9 5 1 3 +1 16 B T B T B … 11 Toulouse 8 2 4 2 +1 10 H T H T H 12 Auxerre 8 3 1 4 -6 10 H T B T T 13 Stade Brestois 29 8 2 3 3 +2 9 B H T B B … 15 Estac Troyes 9 2 2 5 -9 8 T H B B B 16 Strasbourg 8 2 1 5 -6 7 B B B B H 17 Le Mans 9 1 4 4 -7 7 B H B B T …

Tình hình lực lượng Strasbourg ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ S. Amo-Ameyaw (Inactive) ✚ F. Balde (Leg Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ S. Amo-Ameyaw (Inactive) ✚ F. Balde (Leg Injury) Auxerre ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ R. Labeau Lascary (Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury) ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ R. Labeau Lascary (Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury)