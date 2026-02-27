Nhận định Strasbourg vs Lens - Ligue 1: Thử thách cho tham vọng của đội khách Lens đặt mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ligue 1 trong chuyến làm khách đầy cạm bẫy tới sân của Strasbourg vào rạng sáng ngày 28/02.

Trận đối đầu giữa Strasbourg và Lens tại vòng 24 Ligue 1 diễn ra vào lúc 02:45 ngày 28/02/2026 trên sân vận động Stade de la Meinau. Đây là cuộc chạm trán giữa một Strasbourg đang nỗ lực áp sát nhóm dự cúp châu Âu và một Lens đang thăng hoa ở vị trí nhì bảng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Lens đang nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi đứng thứ 2 với 52 điểm. Trong khi đó, chủ nhà Strasbourg xếp ở vị trí thứ 7 với 34 điểm. Khoảng cách 18 điểm cho thấy sự chênh lệch đáng kể về hiệu quả thi đấu từ đầu mùa giải đến nay.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Lens 2 52 Thắng 3, Thua 2 Strasbourg 7 34 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Dù có phong độ biến động trong thời gian ngắn, Lens vẫn duy trì hiệu suất săn bàn ấn tượng với trung bình 1.9 bàn/trận. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của họ đang là điểm tựa vững chắc nhất giải đấu khi chỉ để lọt lưới 20 bàn sau 23 trận (trung bình 0.9 bàn/trận). Phía bên kia chiến tuyến, Strasbourg sở hữu lối chơi tấn công khá cởi mở với 39 bàn thắng, nhưng hàng thủ vẫn để lộ nhiều khoảng trống khi nhận tới 30 bàn thua.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, ưu thế đang nghiêng về phía đội khách Lens với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đặc biệt, Lens thường xuyên có những kết quả thuận lợi khi đối đầu với Strasbourg trong hai năm qua.

22/11/2025: Lens 1 - 0 Strasbourg

16/02/2025: Lens 0 - 2 Strasbourg

06/10/2024: Strasbourg 2 - 2 Lens

10/02/2024: Lens 3 - 1 Strasbourg

30/09/2023: Strasbourg 0 - 1 Lens

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, Lens vẫn cho thấy sự lỳ lợm khi đã giành tới 7 chiến thắng trong các chuyến hành quân xa nhà mùa này. Tuy nhiên, Stade de la Meinau không phải là nơi dễ đi dễ về khi Strasbourg cũng đã tích lũy được 7 chiến thắng trên sân nhà.

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về nhân sự do chấn thương, đặc biệt là đội khách Lens.

Danh sách vắng mặt

Strasbourg: E. Emegha vắng mặt vì chấn thương chân; khả năng ra sân của S. Amo-Ameyaw vẫn còn bỏ ngỏ.

E. Emegha vắng mặt vì chấn thương chân; khả năng ra sân của S. Amo-Ameyaw vẫn còn bỏ ngỏ. Lens: Danh sách bệnh binh kéo dài với R. Aguilar, K. Antonio (chấn thương bàn chân), S. Baidoo (chấn thương cơ), J. Gradit (chấn thương đùi) và thủ môn R. Gurtner (chấn thương cơ).

Việc thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự có thể khiến HLV của Lens phải thận trọng hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Strasbourg với lợi thế sân nhà và ít tổn thất hơn về lực lượng sẽ cố gắng kiểm soát thế trận thông qua các tình huống phối hợp nhanh.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê và thực lực hiện tại, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Khả năng Lens giành chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa được đánh giá cao hơn với tỷ lệ 45% cho cửa thắng của đội khách và 45% cho kết quả hòa. Với việc cả hai đội đều ưu tiên sự an toàn, trận đấu nhiều khả năng sẽ không có quá nhiều bàn thắng (dưới 2.5 bàn).

Dự đoán: Lens từ hòa đến thắng.