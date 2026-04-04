Nhận định Strasbourg vs Nice - Ligue 1: Điểm tựa Stade de la Meinau Strasbourg đứng trước cơ hội lớn để cải thiện thứ hạng khi tiếp đón Nice, đội bóng đang chìm trong khủng hoảng với hàng phòng ngự lỏng lẻo và phong độ sân khách nghèo nàn.

Cuộc đối đầu giữa Strasbourg và Nice diễn ra vào lúc 22:00 ngày 04/04/2026 tại sân vận động Stade de la Meinau trong khuôn khổ Ligue 1. Trận đấu chứng kiến sự tương phản rõ rệt về phong độ giữa hai đội bóng đang nằm ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Strasbourg đang có một mùa giải tương đối ổn định khi xếp ở vị trí thứ 8 với 40 điểm sau 27 vòng đấu. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ sân Stade de la Meinau duy trì thành tích bất bại với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Sự ổn định này giúp họ tự tin bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu.

Ngược lại, Nice đang trải qua giai đoạn khó khăn khi rơi xuống vị trí thứ 15 với chỉ 27 điểm. Phong độ của đội khách rất đáng báo động khi chỉ thắng 1, hòa 1 và thua tới 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Khoảng cách với nhóm xuống hạng đang dần thu hẹp, buộc Nice phải tìm kiếm điểm số trong mọi trận đấu.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Strasbourg 8 40 Thắng 2, Hòa 3 Nice 15 27 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Sức mạnh sân nhà đối đầu nỗi lo sân khách

Strasbourg thể hiện bộ mặt tích cực trên sân nhà mùa này với 7 chiến thắng trong tổng số 11 trận thắng từ đầu mùa. Hàng công của họ đạt hiệu suất 1.6 bàn/trận, trong khi hàng thủ chỉ để lọt lưới trung bình 1.2 bàn mỗi trận. Đây là những con số cho thấy sự cân bằng trong lối chơi của HLV đội chủ nhà.

Trong khi đó, Nice gặp vấn đề nghiêm trọng mỗi khi phải thi đấu xa nhà với 9 thất bại trên sân khách. Điểm yếu lớn nhất của Nice nằm ở hệ thống phòng ngự khi đã để thủng lưới tới 52 bàn sau 27 trận (trung bình 1.9 bàn/trận). Nếu không thể cải thiện khả năng bọc lót, họ sẽ rất dễ bị hàng công của Strasbourg khai thác.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Mặc dù phong độ hiện tại nghiêng về phía Strasbourg, nhưng lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất lại đang ủng hộ Nice. Đội khách đã thắng 3 trận và hòa 2 trận, trong đó có trận hòa 1-1 ở lượt đi vào tháng 1/2026. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã thay đổi rất nhiều so với những lần gặp nhau trước đó.

Danh sách vắng mặt đáng chú ý

Cả hai đội đều đối mặt với những tổn thất về nhân sự do chấn thương:

D. Moreira vắng mặt vì chấn thương háng, A. Ouattara gặp vấn đề ở lưng và J. Panichelli dính chấn thương đầu gối. Nice: M. Abdelmonem chưa đủ thể lực thi đấu, M. Bombito gặp chấn thương chân, K. Peprah và E. Pereira (cổ chân) cũng vắng mặt. Đặc biệt, Y. Ndayishimiye không thể ra sân do thẻ đỏ.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê, Strasbourg được đánh giá cao hơn với tỷ lệ chiến thắng dự đoán là 45%, trong khi khả năng giành trọn 3 điểm của Nice chỉ là 10%. Kịch bản chia điểm cũng được đánh giá cao với 45% xác suất xảy ra.

Với ưu thế sân nhà và phong độ ổn định, Strasbourg nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận. Một kết quả thắng hoặc hòa cho đội chủ nhà là kịch bản khả thi nhất trong bối cảnh Nice đang thiếu hụt quân số trầm trọng và có tâm lý thi đấu không tốt trên sân khách.

Cập nhật đội hình lúc 21:31 04/04/2026

Đội hình chính thức

Strasbourg

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Gary O'Neil

Đội hình xuất phát:

39. Mike Penders (G)

22. Guéla Doué (D)

6. Ismael Doukouré (D)

2. Andrew Omobamidele (D)

3. Ben Chilwell (D)

29. Samir El Mourabet (M)

8. Maxi Oyedele (M)

80. Gessime Yassine (M)

11. Sebastian Nanasi (M)

20. Martial Godo (M)

19. Julio Enciso (F)

Dự bị:

10. Emmanuel Emegha

83. Rafael Luis

5. Aarón Anselmino

1. Karl-Johan Johnsson

17. Mathis Amougou

24. Lucas Høgsberg

32. Valentín Barco

27. Samuel Amo-Ameyaw

15. David Datro Fofana

Nice

Sơ đồ: 3-5-1-1

HLV: Claude Puel

Đội hình xuất phát:

80. Yehvann Diouf (G)

33. Antoine Mendy (D)

28. Abdulay Juma Bah (D)

26. Melvin Bard (D)

92. Jonathan Clauss (M)

8. Morgan Sanson (M)

20. Tom Louchet (M)

6. Hicham Boudaoui (M)

21. Isak Jansson (M)

10. Sofiane Diop (F)

11. Elye Wahi (F)

Dự bị: