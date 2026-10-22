Nhận định Sturm Graz vs Marseille: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Sturm Graz muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 26 với 1 điểm, và tiếp Marseille (hạng 32, 0 điểm) lúc 23h45 ngày 22/10/2026 tại Graz-Liebenau.

Sturm Graz bước vào trận gặp Marseille với mong muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục. Hiện đội chủ nhà đứng hạng 26 với 1 điểm, còn Marseille đứng hạng 32 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Stadion Graz-Liebenau.

Sturm Graz muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục

Khoảng cách trên bảng xếp hạng là rất nhỏ nhưng có ý nghĩa. Sturm Graz hơn Marseille 1 điểm và đang xếp trên đối thủ 6 bậc. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để củng cố vị trí và tiến gần hơn nhóm đầu.

Ngược lại, Marseille vẫn chưa có điểm nào trong tay. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ giúp đội bóng này tạo bước ngoặt về mặt tinh thần.

Phong độ gần đây: Sturm Graz nhỉnh hơn

Sturm Graz thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thắng trận mới nhất, trước đó thua một trận, rồi có chuỗi 2 trận thắng liên tiếp, và thua trận sớm nhất trong chuỗi này.

Marseille thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Giống Sturm Graz, đội khách cũng thắng ở trận mới nhất. Tuy nhiên, trước đó họ để thua trong hai trong ba trận tiếp theo, cho thấy sự thiếu ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Cả hai đội đều đang tìm sự ổn định sau những chuỗi kết quả lên xuống. Sturm Graz có lợi thế thi đấu trên sân quen thuộc và phong độ nhỉnh hơn. Nếu duy trì được nhịp độ ở trận thắng gần nhất, đội chủ nhà hoàn toàn có thể kiểm soát thế trận.

Marseille cần tận dụng động lực từ chiến thắng ở trận mới nhất. Để làm được điều đó, đội khách phải giữ được sự chắc chắn trong cả hai nửa sân, tránh lặp lại các chuỗi thua từng xuất hiện trong 5 trận vừa qua.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ, Sturm Graz được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Đội chủ nhà đứng cao hơn, có nhiều trận thắng hơn trong 5 trận gần nhất và được thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, khoảng cách giữa hai đội không lớn. Marseille vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì được tinh thần sau trận thắng gần nhất. Một cuộc đấu giằng co và chặt chẽ là kịch bản dễ xảy ra tại Stadion Graz-Liebenau.

Sturm Graz 5 trận gần nhất T B T T B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 3 Thủng lưới Marseille 5 trận gần nhất T B T B B 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H 26 Sturm Graz 2 0 1 1 -3 1 B H 27 NEC Nijmegen 2 0 1 1 -5 1 H B … 31 Plzen 2 0 0 2 -4 0 B B 32 Marseille 2 0 0 2 -4 0 B B 33 Celtic 2 0 0 2 -5 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sturm Graz ✚ N. Geyrhofer (Off the roster) ✚ L. Grgic (Knee Injury) ✚ S. Jatta (Shoulder Injury) ✚ D. Khudyakov (Inactive) ✚ O. Kiteishvili (Calf Injury) ✚ G. Mamageishvili (Injury) ✚ F. Rozga (Muscle Injury) ✚ E. Soglo (Muscle Injury) Marseille ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ A. Koum Mbondo (Inactive) ✚ P. Hojbjerg (Muscle Injury) ✚ F. Moumbagna (Inactive) ✚ D. Cornelius (Hip Injury) ✚ A. Koum Mbondo (Inactive) ✚ P. Hojbjerg (Muscle Injury) ✚ F. Moumbagna (Inactive)