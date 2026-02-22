Nhận định Sunderland vs Fulham - Vòng 27 Premier League: Điểm tựa Stadium of Light Sunderland sở hữu lợi thế lớn tại Stadium of Light trước một Fulham thường xuyên hụt hơi trên sân khách, mở ra cơ hội bứt phá quan trọng trên bảng xếp hạng Premier League.

Cuộc đối đầu giữa Sunderland và Fulham vào lúc 21:00 ngày 22/02/2026 tại Stadium of Light không chỉ là trận chiến giữa hai đội bóng ở khu vực giữa bảng xếp hạng, mà còn là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng lọt vào tốp đầu của cả hai. Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, khiến tính chất của trận đấu trở nên vô cùng căng thẳng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Sunderland bước vào trận đấu này với vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League, sở hữu 36 điểm sau 26 vòng đấu. Mặc dù phong độ gần đây có phần thiếu ổn định với 2 trận thắng và 3 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng có biệt danh "Mèo đen" vẫn cho thấy sự khó chịu nhất định, đặc biệt là khi được thi đấu tại sào huyệt của mình.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Sunderland 11 36 Thắng 2, Thua 3 Fulham 13 34 Thắng 1, Thua 4

Phía bên kia chiến tuyến, Fulham đang đứng thứ 13 với 34 điểm. Đội bóng thành London đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ nhẹ khi để thua tới 4 trong 5 trận gần nhất. Việc chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong chuỗi trận này khiến thầy trò huấn luyện viên Fulham đang chịu áp lực rất lớn trước chuyến hành quân xa nhà.

Sức mạnh sân nhà đối đầu nỗi lo sân khách

Điểm tựa lớn nhất của Sunderland trong trận đấu này chính là sân vận động Stadium of Light. Thống kê cho thấy trong tổng số 9 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 7 trận được thực hiện trên sân nhà. Với tỷ lệ giành chiến thắng tại quê nhà vượt trội, Sunderland rõ ràng nắm giữ lợi thế tâm lý cực lớn. Hàng thủ của họ dù để thủng lưới trung bình 1.2 bàn/trận nhưng thường chơi tập trung hơn trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Ngược lại, Fulham đang gặp vấn đề nghiêm trọng mỗi khi phải rời xa Craven Cottage. Trong 12 trận thua từ đầu mùa, có tới 8 thất bại diễn ra trên sân khách. Hàng thủ của Fulham cũng đang bộc lộ nhiều khoảng trống khi đã để lọt lưới tổng cộng 40 bàn (trung bình 1.5 bàn/trận). Nếu không thể cải thiện khả năng bọc lót, họ sẽ rất dễ bị hàng công của Sunderland khai thác.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng về phía Fulham với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Ở trận lượt đi vào tháng 11/2025, Fulham đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã thay đổi khi Sunderland đang có phong độ sân nhà ổn định hơn nhiều so với thời điểm đó.

Danh sách vắng mặt đáng chú ý:

Sunderland: R. Mandava và B. Traore chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của O. Alderete vẫn còn bỏ ngỏ.

R. Mandava và B. Traore chắc chắn vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của O. Alderete vẫn còn bỏ ngỏ. Fulham: S. Chukwueze và S. Lukic không thể thi đấu do chấn thương bắp chân và các vấn đề thể lực. Đội trưởng T. Cairney cũng đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Sunderland dự kiến sẽ chủ động áp đặt lối chơi ngay từ đầu nhằm tận dụng lợi thế sân bãi. Với tỷ lệ dự đoán chiến thắng hoặc hòa lên tới 90% (45% thắng, 45% hòa), đội chủ nhà được đánh giá cao hơn hẳn trong việc giữ lại ít nhất 1 điểm. Fulham có thể sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công, nhưng với hàng thủ đang thiếu hụt nhân sự, đây sẽ là một thử thách cực đại.

Nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với một kịch bản có lợi cho đội chủ nhà. Một chiến thắng sát nút hoặc một trận hòa đầy kịch tính tại Stadium of Light là dự báo khả dĩ nhất cho cuộc đụng độ này.

Cập nhật đội hình lúc 20:31 22/02/2026

Đội hình chính thức

Sunderland

Sơ đồ: 4-1-4-1

HLV: Regis Le Bris

Đội hình xuất phát:

22. Robin Roefs (G)

20. Nordi Mukiele (D)

5. Daniel Ballard (D)

15. Omar Alderete (D)

32. Trai Hume (D)

27. Noah Sadiki (M)

37. Jocelin Ta Bi (M)

19. Habib Diarra (M)

28. Enzo Le Fée (M)

10. Nilson Angulo (M)

9. Brian Brobbey (F)

Dự bị:

31. Melker Ellborg

6. Lutsharel Geertruida

13. Luke O'Nien

7. Chemsdine Talbi

11. Chris Rigg

34. Granit Xhaka

12. Eliezer Mayenda

14. Romaine Mundle

18. Wilson Isidor

Fulham

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Marco Silva

Đội hình xuất phát:

1. Bernd Leno (G)

2. Kenny Tete (D)

5. Joachim Andersen (D)

3. Calvin Bassey (D)

30. Ryan Sessegnon (D)

17. Alex Iwobi (M)

16. Sander Berge (M)

8. Harry Wilson (M)

32. Emile Smith Rowe (M)

22. Kevin (M)

7. Raúl Jiménez (F)

Dự bị: