Nhận định Sunderland vs Nottingham Forest - Vòng đấu kịch tính tại Premier League Sunderland nỗ lực củng cố vị trí ở giữa bảng xếp hạng trong khi Nottingham Forest đang ráo riết tìm kiếm điểm số để bứt phá khỏi nhóm cuối bảng tại Stadium of Light.

Vào lúc 02:00 ngày 25/04/2026, Stadium of Light sẽ là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa Sunderland và Nottingham Forest. Trong bối cảnh mùa giải Premier League đang đi vào giai đoạn nước rút, mỗi điểm số đều mang ý nghĩa sống còn đối với mục tiêu riêng của cả hai đội bóng.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Sunderland hiện đang đứng ở vị trí thứ 11 với 46 điểm sau 33 vòng đấu. Đội chủ sân Stadium of Light đang duy trì một khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng nhưng cũng khó có cơ hội cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu. Ngược lại, Nottingham Forest đang xếp thứ 16 với 36 điểm, chỉ cách nhóm nguy hiểm một khoảng cách mong manh.

Đội bóng Thứ hạng Số điểm Phong độ gần đây Sunderland 11 46 Thắng 2, Hòa 0, Thua 3 Nottingham Forest 16 36 Thắng 2, Hòa 3, Thua 0

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Sunderland: Tận dụng ưu thế sân nhà

Đội bóng của vùng Đông Bắc nước Anh đã chơi 33 trận mùa này với thành tích 12 chiến thắng, 10 trận hòa và 11 trận thua. Đáng chú ý, Sunderland chơi khá ổn định trên sân nhà với 8 chiến thắng trong tổng số 12 trận thắng từ đầu mùa. Hàng công của họ ghi được trung bình 1,1 bàn/trận, trong khi hàng thủ để lọt lưới 1,2 bàn/trận.

Nottingham Forest: Nỗ lực thoát hiểm

Phong độ gần đây của Nottingham Forest có dấu hiệu khởi sắc với chuỗi 5 trận gần nhất thắng 2 và hòa 3. Tuy nhiên, khả năng thi đấu xa nhà vẫn là dấu hỏi lớn khi họ đã để thua 8 trận trên sân khách mùa này. Hiệu số bàn thắng bại của Forest hiện là -9, với hàng thủ để thủng lưới tới 45 bàn sau 33 trận (trung bình 1,4 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong 4 lần chạm trán gần nhất, Sunderland đang chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, trong khi Nottingham Forest thắng 1 trận và hai đội hòa nhau 1 lần. Ở trận lượt đi vào tháng 9 năm 2025, Sunderland đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân khách.

Danh sách cầu thủ vắng mặt

Cả hai huấn luyện viên đều đang đau đầu với bài toán nhân sự do cơn bão chấn thương:

Sunderland: J. T. Bi (chấn thương mắt cá), R. Mundle (chấn thương gân kheo), B. Traore (chấn thương đầu gối) chắc chắn vắng mặt. N. Angulo đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương cơ.

Nottingham Forest: W. Boly, John Victor và N. Savona đều vắng mặt vì chấn thương đầu gối. C. Hudson-Odoi cũng chưa rõ ngày trở lại.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Sunderland được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và tâm lý thoải mái. Với tỷ lệ dự đoán chiến thắng lên tới 45% cho chủ nhà và 45% cho kết quả hòa, Nottingham Forest chỉ có khoảng 10% cơ hội giành trọn 3 điểm. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng (dưới 2,5 bàn cho mỗi đội).

Nhìn chung, một kết quả hòa hoặc chiến thắng sát nút cho Sunderland là kịch bản dễ xảy ra nhất. Forest cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn rời Stadium of Light với những điểm số quý giá trong cuộc đua trụ hạng.