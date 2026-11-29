Nhận định Sunderland vs Tottenham: Khách tiếp tục bay cao? Tottenham đang thi đấu thăng hoa với 4 thắng trong 5 trận gần nhất, trước chuyến làm khách của Sunderland tại Stadium of Light lúc 21h05 ngày 29/11/2026.

Tottenham đang thi đấu thăng hoa và sẽ mang theo mạch phong độ ấn tượng đến Stadium of Light. Thầy trò đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi chủ nhà Sunderland vẫn loay hoay tìm lại cảm giác chiến thắng. Trận đấu diễn ra lúc 21h05 ngày 29/11/2026.

Tottenham giữ mạch phong độ cao

Trong 5 trận gần nhất, Tottenham thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội khách vừa kết thúc loạt trận này bằng một chiến thắng, cho thấy họ đang giữ được nhịp độ tốt.

Chuỗi kết quả tích cực cũng giúp Tottenham có 15 điểm và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng nữa sẽ giúp họ củng cố thêm đà đi lên.

Sunderland chưa thoát khỏi giai đoạn khó khăn

Ngược lại, Sunderland chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất của đội chủ nhà đều kết thúc với tỷ số hòa, nghĩa là họ chưa thể tìm lại chiến thắng trong giai đoạn này.

Hiện Sunderland có 9 điểm và đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng, kém Tottenham 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu cân bằng hơn so với bảng xếp hạng

Dù vậy, lịch sử gần đây cho thấy Tottenham không có lợi thế quá lớn. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sunderland thắng 1 trận, hòa 2 trận và Tottenham thắng 2 trận.

Nói cách khác, đội chủ nhà từng gây khó khăn cho đối thủ và có thể tiếp tục làm điều đó nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng lợi thế sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Tottenham, thử thách lớn nhất là duy trì sự tự tin và hiệu quả trước một đối thủ đang cần điểm số. Mạch thắng 4 trong 5 trận cho thấy họ có nền tảng tốt để kiểm soát trận đấu.

Với Sunderland, hai trận hòa gần nhất là tín hiệu cho thấy đội bóng vẫn giữ được sự chắc chắn nhất định. Vấn đề của họ là biến những kết quả hòa thành chiến thắng, điều có thể quyết định mạch phong độ trong thời gian tới.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Tottenham được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu gần đây khá cân bằng và lợi thế sân nhà của Sunderland là yếu tố không thể xem nhẹ. Nếu Tottenham giữ được sự ổn định như những tuần qua, họ hoàn toàn có thể tiếp tục bay cao ngay tại Stadium of Light.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sunderland · 1 thắng 2 hòa Tottenham · 2 thắng Sunderland 1 - 0 Tottenham SUN Tottenham 1 - 1 Sunderland Hòa Sunderland 0 - 0 Tottenham Hòa Tottenham 1 - 0 Sunderland TOT Tottenham 4 - 1 Sunderland TOT

Sunderland 5 trận gần nhất H H T B B 11 Trận 2-3-6 T-H-B 8 Ghi (TB 0.7) 17 Thủng lưới Tottenham 5 trận gần nhất T B T T T 11 Trận 4-3-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.1) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T … 9 Everton 11 4 4 3 -2 16 B T T B B 10 Tottenham 11 4 3 4 +1 15 T B T T T 11 Aston Villa 12 3 6 3 -3 15 H H H H T … 17 Fulham 11 2 5 4 -2 11 H H H T T 18 Sunderland 11 2 3 6 -9 9 H T B H B 19 Manchester United 12 1 5 6 -13 8 B B H B B …

Tình hình lực lượng Sunderland ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ B. Brobbey (Muscle Injury) ✚ K. Danso (Loan Agreement) ✚ H. Diarra (Muscle Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ G. Xhaka (Calf Injury) ✚ D. Methalie (Illness) Tottenham ✚ T. Adarabioyo (Calf Injury) ✚ M. Mudryk (Ankle Injury) ✚ W. Odobert (Knee Injury) ✚ Savio (Muscle Injury) ✚ X. Simons (Knee Injury) ✚ M. Tel (Achilles Tendon Injury) ✚ L. Bergvall (Illness)