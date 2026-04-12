Nhận định Sunderland vs Tottenham - Premier League Sunderland nắm giữ lợi thế lớn trước một Tottenham đang chìm sâu trong khủng hoảng tại vòng 32 Premier League diễn ra lúc 20h00 ngày 12/4/2026 trên sân Stadium of Light.

Trận đối đầu giữa Sunderland và Tottenham tại vòng 32 Premier League mang ý nghĩa sống còn đối với đội khách. Trong khi Sunderland đang duy trì vị trí an toàn ở giữa bảng xếp hạng, Tottenham lại đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng thực sự khi rơi xuống vị trí thứ 18.

Sunderland và lợi thế sân nhà

Sunderland bước vào trận đấu này với vị thế của đội cửa trên khi xếp thứ 12 với 43 điểm. Phong độ trong 5 trận gần nhất của họ ở mức ổn định với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Điểm tựa lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Sunderland chính là thánh địa Stadium of Light.

Tại mùa giải năm nay, Sunderland đã giành được 7 trận thắng trên sân nhà trong tổng số 11 trận thắng toàn mùa. Hiệu suất ghi bàn của họ đạt 1.0 bàn/trận, trong khi hàng thủ chỉ để thủng lưới trung bình 1.2 bàn/trận. Với tâm lý thoải mái, đội bóng vùng Đông Bắc hoàn toàn có thể triển khai lối chơi kiểm soát để khai thác sự nôn nóng của đối thủ.

Tottenham và cơn khủng hoảng trầm trọng

Trái ngược hoàn toàn với vị thế của một đội bóng lớn, Tottenham đang trải qua một mùa giải thảm họa. Vị trí thứ 18 cùng 30 điểm sau 31 vòng đấu là minh chứng cho sự bất ổn của đội bóng thành London. Phong độ của họ hiện tại cực kỳ báo động với chuỗi 4 trận thua trong 5 vòng đấu gần nhất (hòa 1, thua 4).

Hàng thủ của Tottenham đang là điểm yếu chí mạng khi đã để thủng lưới tới 50 bàn sau 31 trận (trung bình 1.6 bàn/trận). Dù hàng công vẫn ghi được 40 bàn, nhưng sự lỏng lẻo ở phía sau khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quan trọng. Áp lực phải thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ đang đè nặng lên vai các cầu thủ đội khách.

Tình hình lực lượng: Bão chấn thương quét qua hai đội

Cả Sunderland và Tottenham đều bước vào trận đấu này với danh sách thương binh dày đặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến toan tính chiến thuật.

Danh sách vắng mặt phía Sunderland

N. Angulo, D. Ballard: Chấn thương cơ.

J. T. Bi: Chấn thương mắt cá.

R. Mundle: Chấn thương gân kheo.

B. Traore: Chấn thương đầu gối.

Danh sách vắng mặt phía Tottenham

R. Bentancur, M. Kudus: Chấn thương cơ.

B. Davies: Chấn thương mắt cá.

D. Kulusevski, J. Maddison, W. Odobert: Chấn thương đầu gối.

G. Vicario: Chấn thương háng.

Y. Bissouma (chấn thương cơ), P. M. Sarr (chấn thương vai), M. Tel (chấn thương đùi): Bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Việc thiếu vắng những trụ cột như Maddison hay Kulusevski khiến sức sáng tạo của Tottenham bị giảm sút nghiêm trọng, trong khi sự vắng mặt của thủ môn số 1 Vicario là tổn thất không thể bù đắp.

Lịch sử đối đầu và dự đoán

Dù trong quá khứ Tottenham thường chiếm ưu thế, nhưng kết quả gần đây nhất vào ngày 04/01/2026 giữa hai đội đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Nhìn xa hơn trong 5 lần đối đầu gần nhất, Tottenham thắng 3 trận và hòa 2 trận.

Tuy nhiên, với phong độ và lực lượng hiện tại, cán cân đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Các chuyên gia dự báo Sunderland có 35% cơ hội giành chiến thắng, tương đương với tỷ lệ hòa (35%), trong khi cơ hội thắng của Tottenham chỉ là 30%.

Thông số Sunderland Tottenham Vị trí BXH 12 18 Số trận đã chơi 31 31 Điểm số 43 30 Tỷ lệ thắng dự kiến 35% 30%

Dự đoán kết quả: Sunderland từ thắng đến hòa. Đây là trận đấu được dự báo sẽ có ít bàn thắng khi cả hai đội đều thiếu vắng những nhân tố chủ chốt trên hàng công.