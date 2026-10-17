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Nhận định SV Elversberg vs FC Augsburg: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể17/10/2026 16:17

SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém FC Augsburg 1 điểm trước cuộc gặp lúc 20h30 ngày 17/10/2026 tại Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.

SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội tiếp tục thu hẹp khoảng cách khi tiếp đón FC Augsburg lúc 20h30 ngày 17/10/2026 trên sân Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Hiện đội chủ nhà xếp thứ 10 với 7 điểm, chỉ kém đối thủ xếp thứ 6 đúng 1 điểm.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

FC Augsburg đang đứng thứ 6 với 8 điểm, còn SV Elversberg xếp thứ 10 với 7 điểm. Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến trận đấu này mang ý nghĩa lớn với cả hai đội trong nhóm đầu bảng.

Với đội chủ nhà, một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp họ áp sát hơn nhóm đang dẫn trước. FC Augsburg cũng hiểu rằng đây là cơ hội để củng cố vị trí của mình.

Phong độ: Elversberg thiếu ổn định, Augsburg khó thắng

Trong 5 trận gần nhất, SV Elversberg thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Chuỗi kết quả gần đây của đội chưa thực sự thuyết phục, dù họ vẫn giữ được vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, FC Augsburg thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách ít thua nhưng cũng không dễ giành trọn ba điểm, điều thể hiện qua số trận hòa nhiều.

Đáng chú ý, cả hai đội cùng chỉ có 1 chiến thắng trong 5 trận vừa qua. Điều này cho thấy trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi những chi tiết nhỏ.

Thế đối đầu nghiêng về FC Augsburg

Trong lần chạm trán gần nhất, FC Augsburg giành chiến thắng, còn SV Elversberg chưa có điểm nào. Đây là lợi thế tinh thần nhất định cho đội khách, nhưng chỉ là một cuộc gặp nên chưa thể coi là xu hướng rõ ràng.

Đội chủ nhà sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để đảo ngược kết quả của lần đối đầu trước.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ hiện tại, SV Elversberg cần sự chắc chắn hơn để chấm dứt chuỗi kết quả chưa tốt. Việc giữ kỷ luật trong phòng ngự và tận dụng cơ hội khi chơi trên sân nhà sẽ là yếu tố quyết định để họ cạnh tranh được với đối thủ xếp trên.

FC Augsburg có chuỗi trận khó thua nhưng lại hòa nhiều. Để thoát khỏi tình trạng này, đội khách cần hiệu quả hơn ở khâu dứt điểm, nhất là khi đối thủ chỉ kém họ 1 điểm và sẵn sàng tận dụng mọi sai sót.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có khoảng cách rất nhỏ trên bảng xếp hạng và phong độ khá tương đồng. FC Augsburg có lợi thế về vị trí và kết quả lần gặp gần nhất, trong khi SV Elversberg được thi đấu trên sân nhà với động lực bám sát nhóm dẫn đầu.

Trận đấu hứa hẹn cân bằng, nơi sự tập trung và hiệu quả trong những khoảnh khắc then chốt sẽ quyết định đội nào tiến gần hơn tới cuộc đua tốp đầu.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
SV Elversberg · 0 thắng0 hòaFC Augsburg · 1 thắng
08/08/2015
SV Elversberg
1 - 3
FC Augsburg
FA
SV Elversberg
5 trận gần nhất
BBHBT
5
Trận
2-1-2
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
8
Thủng lưới
FC Augsburg
5 trận gần nhất
HHBHT
5
Trận
2-2-1
T-H-B
13
Ghi (TB 2.6)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1SC Freiburg5410+1013THTTT
2Borussia Dortmund5410+713HTTTT
3Bayern München5320+1211HTTHT
5RB Leipzig5302+109TBTBT
6FC Augsburg5221+58HBHTT
7Werder Bremen522108HTHTB
9FSV Mainz 055212+37BTBTH
10SV Elversberg521207BHBTT
111. FC Köln6213-37BTBHB
Tình hình lực lượng
SV Elversberg
C. Campbell (Ankle Injury)
L. Seifert (Ankle Injury)
J. Gyamerah (Groin Injury)
F. Onyeka (Foot Injury)
C. Campbell (Ankle Injury)
L. Seifert (Ankle Injury)
J. Gyamerah (Groin Injury)
F. Onyeka (Foot Injury)
FC Augsburg
N. Banks (Knee Injury)
A. Claude-Maurice (Muscle Injury)
S. Mounie (Injury)
S. Suso (Inactive)
N. Banks (Knee Injury)
A. Claude-Maurice (Muscle Injury)
S. Mounie (Injury)
S. Suso (Inactive)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định SV Elversberg vs FC Augsburg: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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