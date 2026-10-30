Nhận định SV Elversberg vs FSV Mainz 05: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 10 điểm, kém FSV Mainz 05 một bậc. Trận đấu bắt đầu lúc 02:30 ngày 31/10/2026.

SV Elversberg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội áp sát hơn nữa khi tiếp FSV Mainz 05 trên sân Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Hai đội cùng có 10 điểm, nhưng Mainz hơn một bậc trên bảng xếp hạng. Vì vậy, trận đấu lúc 02:30 ngày 31/10/2026 là phép thử rõ ràng cho cả hai trong nhóm đầu.

Hai đội cùng điểm, chênh nhau một bậc

FSV Mainz 05 đứng hạng 7 với 10 điểm. SV Elversberg xếp ngay sau ở hạng 8 và cũng có 10 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, nên kết quả trận này có thể làm đảo vị trí của họ.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để cạnh tranh trực tiếp với một đối thủ đang đứng trên mình. Với Mainz, việc giữ khoảng cách với đội bám đuổi cũng có giá trị tương tự.

Phong độ: cả hai đều chưa ổn định

Phong độ của SV Elversberg đang là điểm đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Trận thắng duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn hai trận gần nhất đều kết thúc với thất bại.

FSV Mainz 05 cũng không có chuỗi trận tốt hơn nhiều. Đội thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, trong đó thua cả hai trận mới nhất. Như vậy, cả hai đang bước vào trận đấu sau hai thất bại liên tiếp.

Hai lần chạm trán gần nhất khó phân định

Trong hai lần gặp nhau gần đây, SV Elversberg chưa thắng trận nào. Họ hòa 1 trận và để FSV Mainz 05 thắng 1 trận. Con số này cho thấy Mainz nhỉnh hơn một chút, nhưng mẫu đối đầu còn nhỏ nên chưa thể coi là xu hướng rõ rệt.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng điểm và cùng sa sút gần đây, yếu tố tâm lý có thể quyết định. Đội nào sớm thoát khỏi chuỗi thất bại sẽ có lợi thế lớn ở thời điểm nhạy cảm của cuộc đua phía trên.

SV Elversberg có lợi thế sân nhà và động lực vượt lên trên Mainz trên bảng xếp hạng. Ngược lại, FSV Mainz 05 có thứ hạng cao hơn và nhỉnh hơn ở hai lần gặp gần nhất, nên họ sẽ muốn giữ khoảng cách.

Nhận định

Mọi chỉ số cho thấy đây là cặp đấu cân bằng. Cùng 10 điểm, cùng chuỗi phong độ kém ổn định, chỉ cách nhau một bậc xếp hạng. Trận này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội nào bước ra khỏi chuỗi thất bại tốt hơn. Kết quả có thể tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai trong nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất SV Elversberg · 0 thắng 1 hòa FSV Mainz 05 · 1 thắng SV Elversberg 0 - 1 FSV Mainz 05 FM0 SV Elversberg 2 - 2 FSV Mainz 05 Hòa

SV Elversberg 5 trận gần nhất B B T B B 7 Trận 3-1-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 15 Thủng lưới FSV Mainz 05 5 trận gần nhất B B T B T 7 Trận 3-1-3 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 7 5 2 0 +19 17 T T H T T 2 Borussia Dortmund 7 5 2 0 +8 17 T H H T T 3 SC Freiburg 7 4 1 2 +7 13 B B T H T … 6 Werder Bremen 7 3 3 1 +1 12 T H H T H 7 FSV Mainz 05 7 3 1 3 +3 10 B T B T B 8 SV Elversberg 7 3 1 3 -3 10 B T B H B 9 FC Augsburg 7 2 3 2 +4 9 H B H B H …

Tình hình lực lượng SV Elversberg ✚ T. Zimmerschied (Ankle Injury) ✚ N. Darvich (Hamstring Injury) ✚ L. Gunther (Knock) ✚ J. Gyamerah (Thigh Injury) ✚ L. Pinckert (Muscle Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury) ✚ T. Zimmerschied (Ankle Injury) ✚ N. Darvich (Hamstring Injury) FSV Mainz 05 ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ N. Amiri (Knee Injury) ✚ O. Ruoppi (Knee Injury) ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ N. Amiri (Knee Injury) ✚ O. Ruoppi (Knee Injury)