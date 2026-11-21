Nhận định SV Elversberg vs SC Freiburg: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu SC Freiburg còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đứng thứ 3 với 19 điểm, thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp SV Elversberg diễn ra lúc 21h30 ngày 21/11/2026.

SC Freiburg còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của SV Elversberg. Đội khách đang đứng thứ 3 với 19 điểm, đi cùng chuỗi phong độ rất tốt. Chiến thắng ở trận này sẽ giúp họ giữ nhịp trong nhóm dẫn đầu.

Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 21/11/2026 trên sân Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde.

Freiburg mang theo đà thăng hoa

SC Freiburg đang có phong độ ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, 4 trận gần đây nhất đều kết thúc với chiến thắng, cho thấy sự ổn định và tinh thần tự tin của cả tập thể.

Với 19 điểm và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Freiburg đang ở rất gần nhóm đầu bảng. Mỗi trận thắng lúc này đều có giá trị lớn trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Elversberg thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, SV Elversberg đang có phong độ thất thường. Đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó trận mới nhất là một thất bại.

Hiện Elversberg xếp thứ 7 với 13 điểm, kém Freiburg 6 điểm. Khoảng cách này cho thấy đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để rút ngắn chênh lệch và cải thiện đà đi của mình.

Thế đối đầu cân bằng

Hai đội từng gặp nhau gần nhất và chia điểm sau một trận hòa. Kết quả đó cho thấy Elversberg đủ khả năng gây khó khăn cho Freiburg, nhất là khi thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Freiburg bước vào trận với lợi thế tâm lý nhờ chuỗi thắng và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Nhiệm vụ của họ là giữ sự chắc chắn, duy trì nhịp độ đã giúp đội thắng liên tiếp và tránh mất tập trung khi làm khách.

Elversberg cần sự kỷ luật và hiệu quả hơn để chặn đà tiến của đối thủ. Một khởi đầu tích cực trước khán giả nhà có thể giúp họ cải thiện tinh thần sau chuỗi kết quả chưa ổn định.

Nhận định

Phong độ và thứ hạng đang nghiêng về SC Freiburg. Đội khách có đủ cơ sở để tiếp tục hành trình bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, Elversberg không phải đối thủ dễ bước qua trên sân nhà, nhất là khi hai đội từng chia điểm ở lần chạm trán gần nhất. Trận đấu hứa hẹn là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của Freiburg.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất SV Elversberg · 0 thắng 1 hòa SC Freiburg · 0 thắng SC Freiburg 0 - 0 SV Elversberg Hòa

SV Elversberg 5 trận gần nhất B T B B T 9 Trận 4-1-4 T-H-B 17 Ghi (TB 1.9) 18 Thủng lưới SC Freiburg 5 trận gần nhất T T T T B 9 Trận 6-1-2 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 SC Freiburg 9 6 1 2 +10 19 T T B B T 4 RB Leipzig 9 6 0 3 +14 18 T T T B T … 6 Werder Bremen 9 4 3 2 +2 15 B T T H H 7 SV Elversberg 9 4 1 4 -1 13 B T B T B 8 VfB Stuttgart 9 4 0 5 0 12 T T B B T …

Tình hình lực lượng SV Elversberg ✚ N. Mickelson (Injury) ✚ L. Pinckert (Ankle Injury) ✚ L. Seifert (Ankle Injury) SC Freiburg ✚ B. Yilmaz (Red Card)