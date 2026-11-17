Nhận định Switzerland U17 vs Czechia U17: Khách tiếp tục bay cao? Czechia U17 đang thi đấu thăng hoa khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi Switzerland U17 chưa tìm được sự ổn định. Hai đội gặp nhau lúc 00:00 ngày 18/11/2026.

Czechia U17 bước vào trận gặp Switzerland U17 với phong độ rất tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất, chỉ nếm một trận thua. Đối thủ chủ nhà có chuỗi kết quả trái ngược. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 18/11/2026.

Czechia U17 giữ nhịp thắng đáng chú ý

Trong 5 trận gần nhất, Czechia U17 có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần đây nhất, sau đó là một trận thua và một trận thắng trước đó. Tỷ lệ thắng 4 trên 5 cho thấy đây là tập thể đang vận hành trơn tru và có tinh thần tốt.

Một đội đang thắng nhiều thường chơi tự tin hơn. Họ dám đẩy cao đội hình, giữ nhịp trận đấu và xử lý bình tĩnh trong những thời điểm then chốt. Với Czechia U17, đây là lợi thế tâm lý đáng kể khi bước vào trận đấu trên sân khách.

Switzerland U17 chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Switzerland U17 thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là hai trận thắng đều nằm ở những trận gần đây nhất. Đội chủ nhà đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau chuỗi kết quả không tốt ở giai đoạn trước đó.

Tuy nhiên, phong độ chung vẫn kém Czechia U17 một khoảng rõ rệt. Nếu muốn tận dụng lợi thế sân nhà, Switzerland U17 cần giữ sự chắc chắn ngay từ những phút đầu và hạn chế sai sót.

Thế đối đầu nghiêng về Czechia U17

Trong các lần gặp nhau gần nhất, Switzerland U17 chưa có chiến thắng nào, còn Czechia U17 đã thắng 1 lần. Con số này chưa đủ để kết luận về một xu hướng dài hạn. Dù vậy, nó cho thấy Czechia U17 không có tâm lý e ngại khi đối đầu với đội chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu có thể xoay quanh hai yếu tố chính. Thứ nhất là đà hưng phấn của Czechia U17: nếu duy trì được sự tự tin từ chuỗi thắng, họ có thể kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu. Thứ hai là khả năng tận dụng sân nhà của Switzerland U17, đội cần phản ứng nhanh và hạn chế sai sót để cắt đà của đối thủ.

Trong bóng đá trẻ, phong độ thường biến động nhanh và một bàn thắng sớm có thể thay đổi cục diện. Dù vậy, xét về chuỗi kết quả gần đây và thế đối đầu, Czechia U17 đang là bên có nhiều lý do hơn để tin vào khả năng tiếp tục bay cao.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Switzerland U17 · 0 thắng 0 hòa Czechia U17 · 1 thắng Czech Republic U17 - Switzerland U17 Hòa Switzerland U17 1 - 3 Czech Republic U17 CRU

Switzerland U17 5 trận gần nhất T T H B B 2 Trận 0-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 6 Thủng lưới Czechia U17 5 trận gần nhất T T T B T 4 Trận 2-0-2 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới