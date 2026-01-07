Thể thao Nhận định Tây Ban Nha vs Áo: Rodri đối đầu cỗ máy pressing của Rangnick Nhận định Tây Ban Nha vs Áo lúc 2h00 ngày 3/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026 nghiêng về La Roja, nhưng đại diện Trung Âu đủ sức tạo ra một trận đấu nặng thể lực.

Tổng quan trước trận Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha đi tiếp với tư cách nhất bảng H. Họ hòa Cape Verde 0-0, thắng Saudi Arabia 4-0 và đánh bại Uruguay 1-0 ở lượt cuối. Với 7 điểm, 5 bàn thắng và 0 bàn thua, La Roja bước vào vòng knock-out bằng nền tảng rất chắc chắn.

Áo đứng nhì bảng J sau 3 trận nhiều cảm xúc. Họ thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick ghi 6 bàn nhưng cũng để thủng lưới 6 lần.

Trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 3/7/2026 trên sân SoFi Stadium, Los Angeles, Mỹ. Màn so tài được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9.

Nhận định Tây Ban Nha vs Áo qua 3 điểm nóng

1. Rodri và Pedri phải thoát pressing

Áo chắc chắn không để Tây Ban Nha thoải mái cầm bóng. Với phong cách của HLV Ralf Rangnick, đại diện Trung Âu có thể áp sát quyết liệt ngay từ phần sân đối phương, đặc biệt khi bóng đến chân Rodri hoặc Pedri.

Tây Ban Nha cần xử lý nhanh trong các nhịp đầu. Nếu Rodri thoát được lớp pressing đầu tiên, La Roja có thể mở ra khoảng trống lớn phía sau hàng tiền vệ Áo.

2. Hai biên của Tây Ban Nha thiếu nhân sự tạo đột biến

Nico Williams và Yeremy Pino không thể ra sân. Lamine Yamal chưa đạt thể lực tốt nhất, nên Tây Ban Nha không còn nhiều lựa chọn tốc độ ở cánh.

Điều này có thể khiến La Roja phải tấn công bằng phối hợp nhóm nhiều hơn. Dani Olmo và Oyarzabal sẽ có vai trò quan trọng trong các pha hoán đổi vị trí, kéo hậu vệ Áo rời khỏi khu vực phòng ngự.

3. Áo nguy hiểm nếu trận đấu bị kéo vào nhịp đôi công

Áo không phải đội bóng phòng ngự thụ động. Họ có Sabitzer, Baumgartner, Laimer và Arnautovic, những cầu thủ đủ sức tạo ra sức ép bằng các pha bứt tốc, tranh chấp hoặc dứt điểm tuyến hai.

Tuy nhiên, việc thủng lưới 6 bàn sau 3 trận vòng bảng cho thấy Áo dễ gặp vấn đề khi trận đấu mở. Nếu để Tây Ban Nha có khoảng trống ở trung lộ, đại diện Trung Âu sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.

Vì sao Tây Ban Nha vẫn sáng cửa hơn?

Tây Ban Nha có sự ổn định cao hơn. La Roja bất bại 5 trận gần nhất, giữ sạch lưới 3/5 trận và chỉ nhận trung bình 0,4 bàn thua/trận.

Hàng công của họ không cần bùng nổ liên tục để tạo khác biệt. Với 9 bàn trong 5 trận gần nhất, trung bình 1,8 bàn/trận, Tây Ban Nha vẫn duy trì khả năng ghi bàn đều.

Áo có hàng công tốt, ghi 8 bàn trong 5 trận gần đây, nhưng hàng thủ nhận 6 bàn thua. Trước đối thủ kiểm soát bóng tốt như Tây Ban Nha, những khoảng trống ấy có thể bị khai thác.

Dự đoán diễn biến trận đấu Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha nhiều khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn ngay từ đầu. La Roja sẽ cố kéo Áo di chuyển liên tục, dùng các pha chuyền ngắn để phá cấu trúc pressing.

Áo có thể tạo khó khăn trong 20-30 phút đầu bằng cường độ cao. Nếu đại diện Trung Âu tranh chấp tốt, Tây Ban Nha sẽ phải kiên nhẫn hơn trong khâu triển khai.

Bước ngoặt có thể đến từ một pha phối hợp trung lộ hoặc tình huống cố định. Khi Áo xuống sức, Tây Ban Nha sẽ có thêm thời gian và khoảng trống để định đoạt trận đấu.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha ghi 9 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua trong 5 trận gần nhất. Áo ghi 8 bàn nhưng thủng lưới 6 bàn trong cùng giai đoạn.

Trận đấu có khả năng xuất hiện bàn thắng cho Tây Ban Nha, còn Áo sẽ chờ cơ hội từ pressing hoặc phản công. Mốc 2-3 bàn là phù hợp với tương quan hiện tại.

Dự đoán: 2-3 bàn thắng.

Lực lượng Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha mất Nico Williams và Yeremy Pino. Lamine Yamal có thể ra sân, nhưng bài toán thể lực của cầu thủ này vẫn khiến La Roja phải tính toán.

Áo có đầy đủ lực lượng. Rangnick có thể dùng đội hình mạnh nhất với Alaba, Laimer, Sabitzer, Baumgartner và Arnautovic.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Áo

Tây Ban Nha: Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo.

Áo: A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Áo

Áo đủ sức gây khó khăn bằng pressing, nhưng Tây Ban Nha có chất lượng kiểm soát bóng tốt hơn. Nếu La Roja không mắc sai lầm ở tuyến dưới, họ có nhiều cơ hội giữ sạch lưới.

Dự đoán: Tây Ban Nha 2-0 Áo.