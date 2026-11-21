Nhận định Telstar vs PEC Zwolle: Đội khách tiếp tục duy trì ưu thế? PEC Zwolle thường gây khó cho Telstar trong các lần chạm trán, khi thắng cả 4 lần đối đầu gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03h00 ngày 22/11/2026 tại Sportpark Schoonenberg, trong bối cảnh đội chủ nhà đang đứng thấp hơn 3 bậc trên bảng xếp hạng.

PEC Zwolle thường gây khó cho Telstar trong các lần chạm trán. Cả 4 lần đối đầu gần nhất đều thuộc về đội khách, còn Telstar chưa có trận thắng hay hòa nào. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 22/11/2026 tại Sportpark Schoonenberg, nơi đội chủ nhà cần tìm cách phá vỡ thế bất lợi này.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về PEC Zwolle

Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, PEC Zwolle thắng cả 4. Telstar không giành được trận thắng hay trận hòa nào. Đây là chuỗi kết quả khiến đội khách có lợi thế tâm lý khi bước vào cuộc tái ngộ này.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ là một mảnh ghép. Lịch sử không tự quyết định kết quả, nên cần nhìn thêm phong độ hiện tại của hai đội.

Phong độ: Telstar chưa tìm lại sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Telstar thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đội chủ nhà vừa có trận hòa gần nhất, trước đó là một chiến thắng. Tuy vậy, 3 trận thua ở phần cũ hơn của chuỗi cho thấy sự bấp bênh đang bao trùm lối chơi của họ.

Trong khi đó, PEC Zwolle thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách có trận hòa gần nhất, trước đó là một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy PEC Zwolle ổn định hơn và ít khi phải nhận thất bại.

Vị trí trên bảng xếp hạng

PEC Zwolle đang đứng thứ 13 với 12 điểm. Telstar xếp thứ 16 với 10 điểm, kém đối thủ 2 điểm và 3 bậc. Khoảng cách này không lớn, nên một kết quả tích cực ở trận đấu này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm giữa và cuối bảng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Telstar, thách thức lớn nhất là nâng cao sự ổn định và chấm dứt chuỗi thế bất lợi trước đối thủ quen thuộc. Chơi trên sân nhà là cơ hội để họ lấy lại niềm tin sau những trận thua gần đây.

PEC Zwolle bước vào trận với tâm lý thoải mái hơn nhờ thành tích đối đầu áp đảo và phong độ cân bằng hơn. Nếu giữ được sự chắc chắn như những tuần qua, đội khách hoàn toàn có thể tiếp tục gây khó cho chủ nhà.

Nhận định

Xét trên thành tích đối đầu và phong độ gần đây, PEC Zwolle đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội chỉ là 2 điểm, và Telstar có lợi thế sân nhà. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc cân bằng giữa niềm tin của đội khách và nỗ lực lật ngược thế cờ của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Telstar · 0 thắng 0 hòa PEC Zwolle · 4 thắng PEC Zwolle 4 - 1 Telstar PZ Telstar 0 - 2 PEC Zwolle PZ PEC Zwolle 2 - 0 Telstar PZ Telstar 0 - 5 PEC Zwolle PZ

Telstar 5 trận gần nhất H T B B B 12 Trận 2-4-6 T-H-B 18 Ghi (TB 1.5) 25 Thủng lưới PEC Zwolle 5 trận gần nhất H T B H T 12 Trận 3-3-6 T-H-B 13 Ghi (TB 1.1) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 12 8 2 2 +25 26 T T H B T 2 Feyenoord 12 7 4 1 +19 25 B H H T T 3 Ajax 12 7 4 1 +17 25 H T T T H … 12 Sparta Rotterdam 12 3 3 6 -8 12 B T B T H 13 PEC Zwolle 12 3 3 6 -11 12 H T H T B 14 Utrecht 12 3 3 6 -13 12 B B H T T 15 Excelsior 12 3 2 7 -13 11 B B B B B 16 Telstar 12 2 4 6 -7 10 H T B B H 17 ADO Den Haag 12 2 3 7 -9 9 T B B T H …

Tình hình lực lượng Telstar ✚ G. Alders (Inactive) ✚ R. Mendes (Inactive) PEC Zwolle ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ G. Rahajaan (Inactive)