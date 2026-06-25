Thể thao Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ hôm nay 26/6: Chủ nhà hướng tới mạch toàn thắng Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ diễn ra lúc 9h00 ngày 26/6 trên sân Los Angeles, thuộc lượt cuối bảng D World Cup 2026. Trận đấu được trực tiếp trên VTVgo.

Thông tin nhanh Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Mỹ đã chắc suất vào vòng knock-out sau 2 trận toàn thắng. Đội chủ nhà thắng Paraguay 4-1, thắng Australia 2-0, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại sớm sau 2 thất bại trước Australia và Paraguay. Đại diện châu Âu chưa ghi bàn nào tại World Cup 2026.

Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Mỹ đang có phong độ tốt hơn rõ rệt. Đội chủ nhà thắng 5 trong 7 trận gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng quan trọng tại bảng D. Với 6 điểm sau 2 lượt trận, Mỹ có cơ hội lớn khép lại vòng bảng ở ngôi đầu.

Điểm mạnh của Mỹ nằm ở tốc độ và sự cân bằng. Adams, McKennie và Musah giúp tuyến giữa giàu sức tranh chấp. Trên hàng công, Weah và Balogun có thể tạo ra nhiều pha tăng tốc nguy hiểm. Pulisic đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương, nhưng Mỹ vẫn còn nhiều lựa chọn.

Thổ Nhĩ Kỳ lại gây thất vọng tại giải đấu năm nay. Trước World Cup, họ bất bại 6 trận liên tiếp. Tuy nhiên, hai trận thua liên tiếp khiến đại diện châu Âu sớm dừng bước.

Hàng công Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều cái tên chất lượng như Guler, Yildiz, Akturkoglu và Calhanoglu. Dù vậy, việc chưa ghi bàn sau 2 trận cho thấy họ đang gặp vấn đề lớn ở khâu kết thúc.

Mỹ được đánh giá cao hơn nhờ phong độ, lợi thế sân nhà và sự tự tin. Thổ Nhĩ Kỳ có thể chơi cởi mở hơn vì không còn gì để mất, nhưng đội chủ nhà vẫn có nhiều cơ sở giành chiến thắng.

Tình hình lực lượng

Thổ Nhĩ Kỳ có lực lượng mạnh nhất.

Mỹ bỏ ngỏ khả năng ra sân của Christian Pulisic vì chấn thương.

Phong độ Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ bất bại 6 trận trước World Cup 2026, nhưng thua 2 trận đầu vòng bảng trước Australia và Paraguay.

Mỹ thắng 5 trong 7 trận gần nhất. Đội chủ nhà đã vượt qua Paraguay, Australia, Saudi Arabia, Haiti và Guatemala.

Lịch sử đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Hai đội khá cân bằng trong 5 lần gặp gần nhất. Mỗi bên có 2 chiến thắng, còn lại là 1 trận hòa. Thổ Nhĩ Kỳ thắng Mỹ 2-1 trong trận giao hữu tháng 6/2025.

Đội hình dự kiến

Thổ Nhĩ Kỳ: Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Kokcu, Calhanoglu, Yokuslu; Guler, Yildiz, Akturkoglu.

Mỹ: Turner; Dest, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Musah; Pulisic, Weah, Balogun.

Thống kê đáng chú ý

Thổ Nhĩ Kỳ bất bại 6 trận gần nhất trước World Cup 2026.

Mỹ toàn thắng 2 trận đầu tại bảng D.

Mỹ ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn sau 2 lượt trận.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa ghi bàn nào tại World Cup 2026.

80% trận gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ có từ 2 bàn trở lên.

Mỹ ghi bàn trong 7/8 trận gần nhất.

Mỹ kiểm soát bóng trung bình 63%.

Thổ Nhĩ Kỳ thắng Mỹ 2-1 trong trận giao hữu tháng 6/2025.

Dự đoán tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có khả năng ghi bàn nhờ chất lượng cá nhân trên hàng công, nhưng Mỹ ổn định hơn và đang có tinh thần tốt. Đội chủ nhà được kỳ vọng nối dài mạch thắng.

Dự đoán: Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Mỹ.