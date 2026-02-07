Thể thao Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria: Đại diện châu Âu trước bài kiểm tra khó lường Thụy Sĩ vs Algeria lúc 10h00 ngày 3/7 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nơi bản lĩnh châu Âu gặp tinh thần chiến đấu của đội bóng cuối cùng vượt qua vòng bảng.

Thông tin trận Thụy Sĩ vs Algeria

Nội dung Thông tin Thời gian thi đấu 10h00 ngày 3/7/2026 Địa điểm BC Place, Vancouver Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Vòng 1/16 Trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9

Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ đi tiếp nhờ sự chắc chắn và khả năng giữ phong độ ổn định. Sau trận hòa Qatar, họ nhanh chóng tăng tốc bằng màn trình diễn thuyết phục trước Bosnia & Herzegovina, rồi tiếp tục đánh bại Canada ở lượt trận cuối. Cách Thụy Sĩ vượt qua vòng bảng không quá ồn ào, nhưng đủ để tạo niềm tin lớn trước giai đoạn loại trực tiếp.

Đội bóng châu Âu có nhiều điểm mạnh phù hợp với các trận knock-out. Họ kiểm soát nhịp chơi tốt, không dễ mất cấu trúc khi bị đối thủ gây sức ép và luôn có những cầu thủ đủ kinh nghiệm để xử lý các thời điểm nóng. Xhaka là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa, Akanji mang đến sự an toàn cho hàng thủ, còn Embolo tạo điểm tựa ở phía trên.

Algeria đến vòng 1/16 theo con đường khác hẳn. Đại diện Bắc Phi phải đi qua nhiều thời điểm căng thẳng sau trận ra quân khó khăn trước Argentina. Chiến thắng trước Jordan giúp họ trở lại cuộc đua, trước khi trận hòa 3-3 với Áo đưa Algeria trở thành đội cuối cùng vượt qua vòng bảng.

Chính hành trình ấy khiến Algeria trở nên khó lường. Họ không phải đội bóng kiểm soát thế trận quá ổn định, nhưng lại rất nguy hiểm khi trận đấu chuyển sang tốc độ cao. Những pha lên bóng của Algeria thường có xu hướng đi nhanh ra biên, tận dụng kỹ thuật của Mahrez, sự cơ động của Benrahma và khả năng chọn vị trí của Bounedjah.

Phân tích thế trận Thụy Sĩ vs Algeria

Trận này có thể được quyết định bởi cách Thụy Sĩ kiểm soát khoảng trống sau lưng hàng thủ. Nếu Widmer và Rodriguez dâng cao quá nhiều, Algeria sẽ có đất để khai thác bằng các pha phản công. Ngược lại, nếu Thụy Sĩ khóa được hai biên, đội bóng châu Âu sẽ kéo trận đấu về đúng nhịp mà họ mong muốn.

Thụy Sĩ nhiều khả năng ưu tiên kiểm soát nhịp độ, giữ cấu trúc đội hình và không để Algeria đẩy trận đấu vào các pha tranh chấp tốc độ cao. Algeria có thể chờ những tình huống chuyển trạng thái nhanh để tạo khác biệt.

Nhận định số bàn thắng Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ đang có hiệu suất khá tốt với 21 bàn sau 9 trận gần nhất, trung bình 2,33 bàn/trận. Algeria cũng không thiếu sức tấn công khi ghi 42 bàn sau 23 trận, đạt trung bình 1,83 bàn/trận. Cả hai đều có khả năng ghi bàn, nhưng tính chất loại trực tiếp sẽ khiến hai đội không dễ chơi quá phóng khoáng.

Hàng thủ Thụy Sĩ là điểm cộng lớn. Họ mới nhận 5 bàn thua sau 9 trận, trung bình 0,56 bàn/trận. Algeria thủng lưới 19 bàn sau 23 trận, trung bình 0,83 bàn/trận, nhưng trận hòa Áo 3-3 cho thấy đội bóng Bắc Phi vẫn có những khoảng trống đáng lo khi nhịp trận bị đẩy lên cao.

Dự đoán số bàn thắng: 2-3 bàn.

Tình hình lực lượng Thụy Sĩ vs Algeria

Tình hình lực lượng của hai đội đều khả quan. Thụy Sĩ có thể dùng đội hình mạnh nhất với Kobel trong khung gỗ, Xhaka ở tuyến giữa và Embolo ở hàng công.

Algeria nhiều khả năng xuất phát với bộ khung giàu tốc độ, trong đó Mahrez, Benrahma và Bounedjah là những nhân tố đáng chú ý trên tuyến đầu.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ dự kiến

Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Aebischer, Vargas; Embolo.

Algeria dự kiến

Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bennacer, Zerrouki, Aouar; Mahrez, Bounedjah, Benrahma.

Phong độ Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ bất bại 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, ghi 12 bàn và thủng lưới 5 lần. Đây là chuỗi phong độ đủ tốt để đại diện châu Âu bước vào vòng knock-out với sự tự tin cao.

Algeria thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần đây, ghi 10 bàn nhưng cũng nhận 7 bàn thua. Đại diện Bắc Phi có sức bật tốt, nhưng hàng thủ vẫn cần thêm sự tập trung.

Lịch sử đối đầu Thụy Sĩ vs Algeria

Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ, vì vậy cuộc đối đầu tại BC Place sẽ mở ra một trang mới. Thụy Sĩ có kinh nghiệm ở những trận đấu lớn, còn Algeria sở hữu tinh thần không dễ bị khuất phục.

Thống kê đáng chú ý Thụy Sĩ vs Algeria

Thống kê Dữ liệu Thụy Sĩ 5 trận gần nhất Thắng 3, hòa 2 Algeria 5 trận gần nhất Thắng 3, hòa 1, thua 1 Hàng công Thụy Sĩ 21 bàn sau 9 trận Hàng công Algeria 42 bàn sau 23 trận Phạt góc Thụy Sĩ Trung bình 3,67 quả/trận Phạt góc Algeria Trung bình 5,52 quả/trận Thẻ vàng Thụy Sĩ Trung bình 0,56 thẻ/trận Thẻ vàng Algeria Trung bình 1,43 thẻ/trận

Dự đoán tỷ số Thụy Sĩ vs Algeria

Thụy Sĩ có sự ổn định cao hơn, trong khi Algeria nguy hiểm nhờ tốc độ và tinh thần chiến đấu. Trận đấu có thể không quá cởi mở, nhưng Thụy Sĩ vẫn nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát những khoảnh khắc quyết định.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-1 Algeria.